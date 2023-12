Woekerpolis-saga en regionaal succes: de 10 best gelezen interviews van 2023

Ab Flipse procedeert als voorzitter van Vereniging Woekerpolis.nl al meer dan een decennium tegen verzekeraars die met woekerpolissen klanten in de financiële afgrond stortten. Een gerechtelijke uitspraak in september van dit jaar betekende uiteindelijk dé doorbraak in deze slepende dossiers. Een interview met Flipse, vlak na die uitspraak, werd het best gelezen interview van 2023 op AMweb.

De voorman van Vereniging Woekerpolis.nl 'leverde' dan ook wel in het gesprek . Zo schatte hij de schade voor de verzekeraars als zij niet zouden schikken op honderd miljard euro, omschreef hij hun tactiek rondom het woekerpolisdossier als een van ‘tijdrekken en uitroken’ en schetste hij dat de betreffende verzekeraars de hele sector mee zouden trekken in hun uiteindelijke val.

Later in het jaar schikte ASR na tien jaar procederen met alle claimorganisaties. NN meldde zich niet veel later, terwijl ook Achmea heeft aangegeven (weer) in gesprek te willen gaan.

Van 104 kantoren naar 14 adviesbedrijven

Ook het gesprek met de directeur Verzekeren van Rabobank, Michiel van der Zant, werd goed gelezen. In een uitgebreid gesprek met AM-hoofdredacteur Bart van de Laak ging Van der Zant in op de moeilijke jaren voor Rabobank op verzekeringstechnisch vlak. En op genomen besluiten die uiteindelijk een kentering teweegbrachten.

Zo ging Rabobank van 104 kantoren naar veertien regionale adviesbedrijven, verdeeld over het land. “We krijgen er weer lol in. De bankiers hebben weer vertrouwen in verzekeringen”, omschrijft Van der Zant het. Weer lijstaanvoerder worden van de AM Top 100 intermediair is misschien geen doel op zich, “maar als het gebeurt is het mooi.”

‘Door consolidatie daalt klanttevredenheid’

De klanttevredenheid daalt bij advieskantoren die door een consolidator zijn overgenomen, constateert Nh1816-directeur Cas Verhage . En aangezien de werkwijze van de verzekeraar zelf niet is veranderd kan hij maar één ding concluderen: dat moet liggen aan het feit dat die voorheen onafhankelijke adviseurs feitelijk zijn veranderd in loondienstkantoren.

Hij vraagt zich, retorisch, af welk belang prevaleert: dat van de klant, of het eigenbelang van de private equity-partij? Het zorgt in ieder geval voor een ‘schrikbarende achteruitgang’ in klanttevredenheidscijfers. NN en ASR gaven desgevraagd aan dit níét zo te zien en te ervaren .

Verfrissend familiebedrijf Geerts groeit zelfstandig

Geerts is een adviesorganisatie van het uitstervende ras: een familiebedrijf, groeiende, maar zónder investeerder of een ‘andere grote club’ erachter. Met een jonge directie ook nog eens: verfrissend in een toch wel vergrijzende branche. Geen wonder dat het interview , naar aanleiding van de sterke positie van Geerts in de AM Top 100 intermediair, gretig aftrek vond.

Sanne en Tomas Geerts en Richard van Dongen duidden de positie van hun adviesbedrijf binnen de branche en de regio. “Vroeger had je veel van ons soort kantoren – huisvolmachten en familiebedrijven – maar dat worden er steeds minder. Met name doordat mensen met pensioen gaan en kampen met opvolgingsproblemen. Dat typeert ons wel. We zijn nog steeds een familiebedrijf, iedereen in Oosterhout en omgeving kent ons.” En ook Tilburg raakt steeds beter met hen bekend. Zo werd recent nog Finion Hypotheken & Financiële Planning overgenomen.

100 dagen Van Houwelingen bij Aon

Na haar eerste honderd dagen als ceo van de grootste intermediair van Nederland ging AM-redacteur Alexandra Meijer in gesprek met Aon-directievoorzitter Leonique van Houwelingen . Als eerste vrouwelijke ceo in de geschiedenis van Aon Nederland en opvolger van Marc van Nuland heeft ze “grote schoenen om te vullen”, zoals ze het zelf zegt. Van Nuland is tegenwoordig commissaris bij onder meer Schouten Zekerheid en strategisch adviseur bij softwareorganisatie Blinqx .

In het gesprek gaat Van Houwelingen in op haar eerste periode als ceo van Aon Nederland, maar ook op de belangrijkste agendapunten van de marktleider in de Nederlandse adviesbranche. Die liggen met name op het vlak van technologie en digitalisering. “Je zult een bepaalde mate van investeringen moeten doen in je eigen systemen om te zorgen dat de lichten aanblijven en je jezelf niet achterstelt ten opzichte van concurrenten”, omschrijft ze. Met een focus op de zakelijke markt: haar particuliere portefeuille verkocht Aon Nederland recent aan private equity-firma BlackFin Capital Partners.

