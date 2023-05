Knikman (You Sure): 'We willen af van afhankelijkheid Nederlandse verzekeraars'

Yellow Hive, de nieuwe financieel adviesorganisatie waar onder meer You Sure onder valt, wil langzaam maar zeker af van de afhankelijkheid van Nederlandse verzekeraars. Dat heeft ceo Ger Knikman gezegd. Hij heeft grootse plannen voor het bedrijf. Zo gaat hij internationaal opereren met het nieuwe merk Yinco en verwacht hij nog veel overnames te doen. “Waar de groei in het begin wat remde doordat wij de tijd namen voor integratie, merk je nu dat we door kunnen blijven bouwen waar de rest van de markt even pas op de plaats maakt.”