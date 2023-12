Geerts plukt de vruchten van 'rumoer' bij grote intermediairs

Een nieuw kantoor, een handvol overnames: Geerts Financiële Dienstverleners timmert hard aan de weg. Het familiebedrijf in Oosterhout is al 73 jaar onderweg, met de derde generatie aan het roer. Daarmee heeft het advieskantoor al veel ontwikkelingen meegemaakt. Ter gelegenheid van het verschijnen van de nieuwste AM top 100 intermediair spreekt AM met de drie directieleden: Tomas Geerts, Sanne Geerts en Richard van Dongen.