Van Houwelingen over eerste 100 dagen bij Aon: ‘Ik word gelijk overal ingegooid’

De eerste vrouwelijke ceo in de geschiedenis van Aon Nederland. Leonique van Houwelingen startte afgelopen november in deze rol en haar eerste 100 dagen zitten er inmiddels op. Samen met haar voorganger Marc van Nuland bezocht ze de afgelopen tijd vele klanten. Zijn cadeautje aan haar, zoals ze zegt in een tweedelig interview met AM. “Ik heb grote schoenen te vullen.”