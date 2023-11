Marc van Nuland versterkt Blinqx als strategisch adviseur

Blinqx heeft Marc van Nuland aangetrokken als strategisch adviseur. In deze rol is hij betrokken bij de verdere ontwikkeling van de strategische groei van de organisatie. Ook zal hij zijn kennis en jarenlange ervaring in de verzekeringsbranche inzetten om het management van de Blinqx Verzekering & Hypotheek tak te ondersteunen en adviseren in haar volgende groeifase.