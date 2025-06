Get ready: 11 november is het alweer tijd voor AMdag 2025

Nina van de Poll

Op 11 november 2025 is het weer zover: dé dag voor iedereen in de verzekeringsbranche - AMdag 2025. Met een nieuwe locatie, inspirerende en toonaangevende sprekers, actuele ontwikkelingen en talloze netwerkmogelijkheden, belooft de AMdag ook dit jaar van grote waarde zijn voor jou en je organisatie. De inschrijvingen zijn geopend, dus: get ready!