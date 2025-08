Klant te onvoorzichtig: gestolen tas vergoed, maar inhoud niet

Een klant van Centraal Beheer die een kostbaarhedenverzekering had gesloten, krijgt de dure spullen uit een gestolen tas van zijn dochter niet vergoed. Ze was te onvoorzichtig, oordeelt Kifid. De tas zelf krijgt ze wel vergoed.

Een man heeft bij Centraal Beheer een Kostbaarheden Buitenshuisverzekering met een verzekerd bedrag van € 3.000 en een standaard eigen risico van € 100 per gebeurtenis. Zijn dochter zit in december 2024 in een café, waar haar tas wordt gestolen. Ze doet aangifte bij de politie. "Hij was gestolen van de kapstok bij de wandtafel, de tas lag op de grond onder mijn jas." In de tas zat zo'n beetje haar hele hebben en houden: een Macbook Pro, een geheugenkaart, een koptelefoon, een pasjeshouder met ID-kaart, rijbewijs, pinpas en OV-kaart, een sleutelbos met autosleutels en een make-uptas met sieraden.

Tas onder de jas in het zicht

Centraal Beheer ziet de claim, inclusief foto's, maar betaalt niet. De dochter is onvoorzichtig geweest, vindt het Achmea-label, maar de dochter is goed gebekt en neemt daar geen genoegen mee: "Zoals op de foto’s is te zien staat het tafeltje waar ik stond nagenoeg tegen de jas met onder de jas op de grond tegen de wand de tas met inhoud, welke gestolen is. In mijn beleving is de tas binnen handbereik en is daar het zicht op. In elk geval is er geen sprake van dat de tas en jas onbeheerd is achtergelaten. De zaken zijn gelet op de inhoud van de tas geen moment onbeheerd achtergelaten. Vanzelfsprekend ben je in een café met mensen in gesprek en is niet continu de blik gericht op de tas en de jas, maar ik ben van mening dat het normale voorzichtigheidsprincipe in acht is genomen. Aangezien het op een donderdagavond was en er veel publiek in de kroeg aanwezig was is de tas desondanks zeer subtiel weggenomen."

Niet steeds kijken evident

Bij Kifid vordert haar vader € 650 voor de gestolen spullen. Zijn dochter is voorzichtig genoeg geweest, vindt hij. "Zij is 23 jaar en zich voldoende bewust dat zij een tas met dergelijke inhoud niet onbeheerd moet achterlaten. Zij gaat zorgvuldig met haar spullen om. Zij had het zicht op de tas, doordat zij de tas steeds in haar blikveld had. Het is evident dat zij niet constant naar de tas keek. Ze stond niet met haar rug naar de tas." Omdat de tas zwaar was, heeft ze hem niet over haar schouder gehouden of op de tafel gezet.

Normale voorzichtigheidsclausule

Kifid leest de voorwaarden. Daarin staat: "Schade die ontstaat doordat verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht neemt, is niet verzekerd. Onder normale voorzichtigheid verstaan wij dat verzekerde in redelijkheid betere maatregelen had moeten nemen om schade te voorkomen." Een voorbeeld is dat iemand een rugtas over de leuning van een stoel hangt en daar niet op let. Dit artikel is een 'normale voorzichtigheidsclausule', waarbij alle omstandigheden van het geval moeten worden meegenomen, zoals de plek waar de tas van de dochter van de consument is gestolen, de afstand tot haar handtas, alternatieve maatregelen die genomen hadden kunnen worden en de waarde van de inhoud van de handtas.

In zicht houden cruciaal

Met betrekking tot de diefstal van de diefstalgevoelige persoonlijke bezittingen is de dochter niet voorzichtig genoeg geweest, vindt Kifid. Zulke bezittingen zijn onder meer computers, identiteitsbewijzen, koptelefoons, sieraden en tassen van meer dan € 500. Die moet je vasthouden of binnen handbereik hebben én kunnen zien. "De consument en zijn dochter hebben zelf verklaard dat zij de tas niet vasthield toen deze werd gestolen. Dit betekent dat zij de tas binnen direct handbereik moest houden én de tas moest zien. De consument en zijn dochter hebben verklaard dat zij niet constant naar de tas keek. Zij was met mensen in gesprek." In het drukke café lag de tas onder haar jas vlakbij de deur van het café. "Gelet op deze omstandigheden en vanwege de hoeveelheid aan diefstalgevoelige persoonlijke bezittingen in de tas, had het naar het oordeel van de commissie op de weg van (de dochter van) de consument gelegen om beter op de tas te letten door deze binnen handbereik én in het zicht te houden."

Dat de tas niet onbeheerd is achtergelaten, is niet relevant. "In de voorwaarden is duidelijk bepaald dat

diefstalgevoelige persoonlijke bezittingen niet zijn gedekt als deze buiten handbereik of buiten het zicht zijn bewaard. Dat de spullen steeds in het gezichtsveld van de dochter waren, is niet conform de verzekeringsvoorwaarden."

Voor de tas zelf geldt dat die wordt vergoed, mits de waarde lager is dan € 500. Anders is het namelijk een diefstalgevoelige persoonlijke bezitting en gaat de voorgaande argumentatie op. Wel geldt het eigen risico van € 100.

Bindende uitspraak, 2025-0587