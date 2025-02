AM komt met nieuwe aanpak: focus op grote thema's voor de branche

AM lanceert een nieuwe contentstrategie om financiële professionals nog beter te voorzien van diepgaande en relevante informatie. De redactie richt zich, naast het branchenieuws, op grote thema's zoals digitalisering & AI, complexe risico's, wetgeving en arbeidsmarkt.

De nieuwe koers is gekozen door te luisteren naar de branche. Uit markt- en lezersonderzoek onder verzekeraars en advieskantoren blijkt dat zij behoefte hebben aan strategische inzichten én praktische toepassingen. Daarbij was de branche vrij eensgezind over de onderwerpen die zij belangrijk vinden voor hun business en de eigen professionele ontwikkeling en die van hun medewerkers.

Vijf kernthema’s

Om hierop in te spelen richt AM zich voortaan krachtig op vijf kernthema’s die de sector ingrijpend veranderen: Digitalisering & AI , Complexe risico’s , Arbeidsmarkt , MVO en Wetgeving . Elk van deze thema's bevat verdiepende dossiers. Zo vallen onder het thema Complexe risico's dossiers als cybersecurity, de energietransitie verzekeren en onverzekerbaarheid.



Naast de nieuwe thema’s blijft de redactie inzetten op branchenieuws en vertrouwde, gewaardeerde content die lezers gewend zijn. Dat zijn rubrieken zoals Kifid-uitspraken en relevante rechtspraak, marktonderzoeken en uiteraard alle fusies, overnames en movers & shakers.

Kennispartner voor de sector

"We willen verder gaan dan nieuws alleen," vertelt de nieuwe hoofdredacteur Renske van de Merbel , die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe contentstrategie. "Onze ambitie is om AM sterker te positioneren als een kennispartner voor de sector. Door goed te luisteren naar onze doelgroep brengen we als redactie niet alleen nieuws en feiten, maar ook duiding, strategische inzichten, best practices en how-to's."

De vernieuwde aanpak moet AM nog sterker neerzetten als hét platform voor de financiële sector. "De branche staat voor grote uitdagingen, van digitalisering en AI tot een krappe arbeidsmarkt en strengere regelgeving. Met deze nieuwe contentstrategie zorgen we ervoor dat financiële professionals niet alleen op de hoogte blijven, maar ook de juiste kennis hebben om beslissingen te nemen," aldus Van de Merbel.

