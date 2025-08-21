De vakjury voor AM Young Leaders is bekend!

De inschrijvingen voor de AM Top 50 Young Leaders zijn geopend en inmiddels is ook de vakjury bekend! Deze deskundige jury beoordeelt de talentcases en selecteert de winnaars die een award verdienen in één van de vier belangrijkste pijlers van AM: Complexe risico's, Digitalisering & AI, Arbeidsmarkt en MVO. De awards worden uitgereikt tijdens AMdag.

Dit jaar wordt de vakjury gevormd door Wesley van ’t Hof, Maria Silveira, Jan-Pieter van der Helm en Renske van de Merbel.

Wesley van ‘t Hof

Wesley begon zijn carrière in de financiële dienstverlening op 17-jarige leeftijd bij de Rabobank, waarna hij in 2010 op 22-jarige leeftijd tot Erkend Hypotheekadviseur van het Jaar werd verkozen. In dat jaar heeft hij ook opleidingsinstituut Hoffelijk opgericht. In 2022 is Hoffelijk gefuseerd met (en tot) Lindenhaeghe; inmiddels het grootste opleidingsinstituut van de financiële dienstverlening. Wesley is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de strategie, de doorontwikkeling van het applicatielandschap en de culturele zijde van HR. Naast dat hij Algemeen Directeur is van Lindenhaeghe, is Wesley ook verantwoordelijk voor vijf andere opleiders, waaronder Learncare, FOI en het Nederlands Compliance Instituut. Met deze verschillende opleiders werkt hij dag in dag uit aan het verbeteren van adviseurs in hun relatie tot hun cliënten.

Met zijn leeftijd van 38 jaar maar inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in de financiële dienstverlening, heeft Wesley een leidende rol in het ontwikkelen van mensen én de ervaring vanuit de ranglijsten waarin hij zelf heeft gestaan. Dat maakt hem tot een zeer geschikt jurylid voor de AM Top 50 Young Leaders. Hij kijkt uit naar alle mooie voorbeelden van professionals die hun talent inzetten in en voor de branche.

Maria Silveira

Sinds september 2024 is Maria Silveira directeur van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH). Met ruim 20 jaar ervaring in de financiële dienstverlening, waaronder leidinggevende functies bij Veldsink Advies en ABN AMRO, én een periode als zelfstandig ondernemer, combineert zij commerciële slagkracht met strategisch inzicht. Haar passie ligt bij het versterken van de sector en het verhogen van de kwaliteit van financieel advies door permanente educatie en het stimuleren van kennisdeling.

Maria speelt een actieve rol in projecten die de verbinding leggen tussen hogescholen en de beroepspraktijk, met als doel nieuw talent te enthousiasmeren voor de sector. Ze heeft ervaring met verander- en integratietrajecten en zet deze expertise in om innovatie bij adviseurs en in de sector te stimuleren, de adoptie van nieuwe werkwijzen te vergroten en meer efficiëntie te creëren, altijd met oog voor de menselijke kant. De overstap naar SEH maakte zij vanuit de overtuiging dat de sector, opleiders en professionals samen méér kunnen bereiken.

Met haar energie en frisse blik wil Maria bijdragen aan het vergroten van jong leiderschap in deze vaak als ‘grijs’ bestempelde sector, en laten zien dat de toekomst van financieel advies juist kleurrijk, dynamisch en vol kansen is.

Jan-Pieter van der Helm

Jan-Pieter is Managing Director bij IG&H en verantwoordelijk voor de consulting-activiteiten binnen de verzekeringsmarkt. Met ruim 30 jaar ervaring, opgedaan bij Delta Lloyd en IG&H, heeft hij een diepgaande expertise opgebouwd in strategie, distributie, data en transformatie. Hij begeleidt dagelijks trajecten voor verzekeraars, intermediairs en brancheorganisaties.

Binnen IG&H is Jan-Pieter een drijvende kracht achter initiatieven op het gebied van data en technologie. Hij publiceert regelmatig over actuele ontwikkelingen en deelt zijn visie op de evolutie van de verzekeringswereld. Zijn dagelijkse samenwerking met jonge, ambitieuze professionals binnen IG&H houdt hem scherp en geïnspireerd. Hij vindt het fantastisch om zijn kennis en enthousiasme voor deze maatschappelijk relevante sector over te dragen op jonge mensen.

Met diezelfde passie kijkt hij uit naar zijn rol als jurylid bij de verkiezing van de AM Top 50 Young Leaders. Hij juicht het initiatief van harte toe en ziet ernaar uit om het talent en de toekomst van de sector van dichtbij te mogen stimuleren en beoordelen.

Renske van de Merbel

Renske geeft sinds 2025 als hoofdredacteur leiding aan de inhoudelijke strategie van AM. Ze begon haar carrière in 2008 als journalist bij het Algemeen Dagblad (AD) en Sanoma Media (inmiddels DPG Media). Daar schreef ze over technologie, exacte wetenschap en maatschappelijke en juridische kwesties. Daarna maakte ze de overstap naar de financiële journalistiek en werkte ze als hoofdredacteur bij de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie en bij een vakblad voor mkb-ondernemers. AM kwam in beeld toen ze als uitgever strategisch en commercieel verantwoordelijk werd voor de financiële merken van VMN media, zoals ControllersMagazine, Executive Finance, Finance Academy en... AM.

Begin 2025 koos Renske voor meer inhoudelijke diepgang: ze ontwikkelde een nieuwe contentstrategie voor AM door te luisteren naar de branche. Die was eensgezind over de thema's die zij belangrijk vindt: Digitalisering & AI, Complexe risico's, MVO, Wetgeving en Arbeidsmarkt. Bij die laatste is het aantrekken en behouden van talent voor de verzekeringsmarkt één van de grote uitdagingen.

De AM Top 50 Young Leaders, die we dit jaar lanceren, sluit hier perfect bij aan. Renske kijkt uit naar de ambitieuze professionals die de branche rijk is en die zich melden in de AM redactie-inbox!

Meld je nu aan

Wil je ook meedingen naar een award of je aanmelden voor de Top 50? Schrijf je hier in!