Renske van de Merbel is nieuwe hoofdredacteur van AM

Redactie

Renske van de Merbel, hoofdredacteur AM. Foto: Isabella Verduyn

Renske van de Merbel is per februari 2025 benoemd tot hoofdredacteur van AM, dat meldt uitgever VMN media. In deze rol leidt zij de inhoudelijke strategie en versterkt zij de positie van AM als dé kennisbron voor professionals in de verzekeringsbranche. "Door goed te luisteren naar de branche zijn we tot een nieuwe koers gekomen," vertelt van de Merbel.

Nieuwe aanpak In haar rol ontwikkelt en implementeert ze een nieuwe datagedreven aanpak en een nieuwe contentstrategie. "We willen verder gaan dan nieuws en feiten alleen," zegt Van de Merbel. "Mijn ambitie en die van het team is om AM krachtig te positioneren als een kennispartner voor de sector. Onze abonnees en potentiële lezers gaven aan behoefte te hebben aan duiding, strategische inzichten, best practices en how-to’s bij en over onderwerpen die de branche ingrijpend veranderen.” Daarnaast geeft Van de Merbel richting aan de groei en doorontwikkeling van AMdag: “Daarbij staan inhoudelijke relevantie voor bezoekers, innovatie en strategische partnerships wat mij betreft centraal.” Eerdere functies Van de Merbel bekleedde eerder meerdere hoofdredactionele functies bij andere financiële vakbladen. Daarna werd ze als uitgever bij VMN media strategisch en commercieel verantwoordelijk voor merken zoals ControllersMagazine, Executive Finance, Finance Academy en AM. Met haar brede expertise op het snijvlak van journalistiek, strategie en business development wil ze AM naar de volgende fase brengen. Renske van de Merbel zal vanuit haar rol als hoofdredacteur ook columns gaan schrijven voor AM.