Digitalisering en AI zetten verzekeringsbranche op scherp: ben jij er klaar voor?

Eén van de belangrijke thema's dit jaar op de AMdag is Digitalisering en AI. Want de ontwikkelingen gaan razendsnel en de impact op de verzekeringsbranche is groot. Daarom praten we je op 11 november 2025 helemaal bij. In aanloop naar het evenement zoomen we alvast in op de laatste ontwikkelingen rondom dit thema.

In uiteenlopende artikelen nam AM allerlei relevante digitale ontwikkelingen en toepassingen al onder de loep. Wat speelt er op dit moment, en waar moet je als intermediair goed op letten?

AI biedt kansen en kent risico’s

AI verandert de werkzaamheden van het intermediair razendsnel. Volgens Remy Gieling, medeoprichter en eigenaar van AI.nl, nemen digitale assistenten nu al repetitieve taken over, zoals administratieve taken en dossieranalyses, wat kantoren veel kostbare tijd bespaart. Toch onderschat het intermediair het potentieel van deze technologie nog vaak, zegt Jack Vos, oprichter en eigenaar van Onesurance. “Veel tussenpersonen denken dat dit een golfje is, maar in feite is het een tsunami. In plaats van dat je op het strand blijft staan toekijken, is het misschien slimmer om je surfboard te pakken.”

Tegelijkertijd brengt AI ook nieuwe risico’s met zich mee. Zo wordt kunstmatige intelligentie ook gebruikt om verzekeringsfraude te plegen, bijvoorbeeld door nep-schadefoto’s te fabriceren die nauwelijks van echt vallen te onderscheiden. De nieuwste generatieve tools verlagen de drempels voor fraudeurs, terwijl de opsporing van fraude door AI ook steeds lastiger wordt. Hoewel, AI kan hier ironisch genoeg juist ook bij helpen. Maar ook dit vraagt om bewuste keuzes.

Ervaringen van Manfred Mulder van CED Forensic en Han Verbaas, Europese vertegenwoordiger van Inspektlabs, leren ons bijvoorbeeld dat gratis tools hiervoor niet betrouwbaar genoeg zijn. Daarom is AI-geletterdheid zo cruciaal. Wie AI inzet, moet weten hoe het werkt, waar de beperkingen liggen en wat de impact kan zijn; óók in de verzekeringsbranche. Maak je gebruik van AI-systemen? Dan ben je sinds februari zelfs verplicht om medewerkers hierin op te leiden.

De noodzaak tot vernieuwing groeit

Tegelijkertijd met de opkomst van AI is ook het IT-landschap binnen de verzekeringsbranche volop in beweging. De sector heeft eindelijk weer een keuzemoment, maar objectieve vergelijkingstools ontbreken, waardoor keen weloverwogen keuze qua softwareleverancier(s) amper mogelijk is. Dit terwijl de behoefte aan inzicht én de noodzaak tot verantwoorde uitbesteding door naderende wetswijzigingen alleen maar groter worden. Bovendien dwingt DORA-wetgeving verzekeraars en intermediairs om hun IT-landschap kritisch tegen het licht te houden.

Grote systeemhuizen blijven achter op het gebied van innovatie, terwijl challengers als Novulo, Blinqx en Netaspect met flexibele, composable of low-code platformen inspelen op de vraag naar meer flexibiliteit en innovatiekracht. De verzekeringsmarkt staat op een kantelpunt: wie nu niet vernieuwt, riskeert de aansluiting te verliezen.

Door al deze ontwikkelingen staat het intermediair voor verschillende keuzes: hoe blijf je relevant in een branche die in hoog tempo digitaliseert? Welke technologieën omarm je en onder welke voorwaarden? Juist nu is het belangrijk om goed geïnformeerd te blijven en voorbereid te zijn.

Digitalisering en AI op de AMdag 2025

Gelukkig is er op de AMdag 2025 volop ruimte om hierover in gesprek te gaan, met sprekers en partijen op de beursvloer die hun kennis en inzichten met je delen. Zo zal tech-expert en hoogleraar Digitale Innovatie Deborah Nas op deze 34 e editie uitgebreid ingaan op de digitale ontwikkelingen van nu en de toekomst, en hoe organisaties daarin voorop kunnen blijven lopen.

Ook zal één van de AMtalks volledig ingaan op digitale innovatie. Daarin staan vragen centraal als: hoe bepaal je als advieskantoor welk softwarepakket het beste bij je past? En welke nieuwe spelers zijn er precies in de adviessoftwarebranche?

Tot slot zullen er ook op de beursvloer meerdere partners aanwezig zijn die hun tools en inzichten delen over digitale transformatie.

Dit alles vindt plaats op de nieuwe AMdag-locatie NBC Nieuwegein, een moderne, technisch ontwikkelde omgeving die perfect aansluit bij dit thema.

Binnenkort delen we op AMweb meer informatie over de sprekers en sessies met betrekking tot dit onderwerp.

