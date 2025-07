Hoe één AMdag leidde tot Juffrouw Polis en wat ze verwacht van AMdag 2025

AMdag is dé plek waar ontmoetingen kunnen uitgroeien tot iets bijzonders. Dat bewijst Ilse Bosland met haar onderneming Juffrouw Polis. In aanloop naar de AMdag 2025 blikken we terug op dit inspirerende verhaal én kijken we samen vooruit op de aankomende editie. Lees het portret van Ilse hier:

Toen Welmoed Sijtsma in 2021 op de AMdag aan de zaal vroeg hoeveel edities de aanwezigen al op de AMdag waren geweest, werd al snel duidelijk dat Rob Bosland hier bovenuit sprong. In 2021 was hij al voor de 30e keer aanwezig. Hoewel hij inmiddels een stapje terug heeft gedaan, treedt zijn dochter, Ilse Bosland, in zijn voetsporen. Ilse heeft in dezelfde sector haar eigen pad gekozen en de succesvolle onderneming 'Juffrouw Polis' opgericht.

De eerste keer dat Ilse meeging met haar vader naar de AMdag was in 2018, toen het evenement nog in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam werd gehouden. Sinds dat jaar werkte ze bij haar vader en daarmee was het vanzelfsprekend dat ze naar de AMdag gingen. “De AMdag was echt een begrip,” vertelt Ilse. “Het was vanzelfsprekend dat pap eens in het jaar zijn verzekeringsdagje had. Lekker kletsen, borrelen en bijpraten”. Het was dus logisch dat ook Ilse in 2018, toen ze voor haar vader begon te werken, meeging naar de AMdag.

Het ontstaan van ‘Juffrouw Polis’

Het idee voor haar succesvolle onderneming ‘Juffrouw Polis’, ontstond uitgerekend op die AMdag in 2018, toen het evenement nog plaatsvond in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Hoewel Ilse zichzelf toen als 37-jarige niet per se als jong beschouwde, viel het haar op dat ze, in vergelijking met de rest van het publiek, toch echt tot de jongere generatie behoorde. Ze zag hoe weinig jonge mensen kozen voor een rol in de assurantiebranche, iets wat ze toen zonde vond en nog steeds vindt. Zo kwam ze op het idee om verzekeren weer leuk en aantrekkelijk te maken onder andere door middel van video’s, vlogs en online content.

De waarde van de AMdag

De AMdag was dus een erg vruchtbaar begin van haar zakelijke carrière, maar wat maakt dat ze dit jaar het evenement alweer voor de zevende keer gaat bezoeken? “Voor mij is de reden om naar de AMdag te gaan echt het netwerken, nieuwe contacten op doen en bijpraten met oude bekenden. Iedereen heeft frisse energie en heeft er zin in”, zegt Ilse. Zelf geeft ze aan zelden de tijd te vinden om naar presentaties te gaan, hoewel ze de sprekers interessant vindt. Zelfs op haar eerste editie in 2018 kende ze al zoveel mensen via haar vader, dat de presentaties er bij inschoten. “Vroeger belde iedereen gewoon naar de huistelefoon van m’n vader, dus die nam ik zelf dan ook gewoon al op, zo leerde ik al vroeg veel mensen kennen”.

Zakelijk succes en bekendheid

Ook zakelijk brengt de AMdag veel goeds voor Ilse mee, al probeert ze dit meestal een beetje links te laten liggen. “Ik probeer tijdens de AMdag vooral veel inspiratie te halen uit hoe anderen dingen doen en wat ik daarvan zelf ook wel eens zou kunnen proberen. Ik werk in mijn eentje dus ik doe dingen op de manier die ik denk dat goed is, maar iedereen heeft daar natuurlijk zijn eigen aanpak in.” Toch is Ilse via de AMdag een aantal keer wel een succesvolle samenwerking aangegaan. Zo is ze hier in contact gekomen met WeGroup en ARAG.

Deze zakelijke successen van Ilse hebben zich ook omgezet in een zekere bekendheid op de AMdag. Zo ervaarde ze in bij een eerdere editie dat ze heel veel werd ingepland voor ‘First Dates’ met branchegenoten die ze nog niet kenden, maar die haar wel graag wilden spreken. Een aantal edities geleden vroeg iemand zelfs “ben jij juffrouw Polis, mag ik met jou op de foto?!”

Voor Ilse Bosland is de AMdag inmiddels uitgegroeid tot veel meer dan alleen een jaarlijks evenement. Ze kan vooral waarderen dat de AMdag tegenwoordig voornamelijk gericht is op verbinden. Het is een plek waar netwerken, inspiratie en waardevolle ontmoetingen centraal staan. “De AMdag draait voor mij om het ontmoeten van nieuwe mensen, het bijpraten met oude bekenden en het opdoen van frisse ideeën. Dat alles is zeker de moeite waard om een dagje voor vrij te maken.”

Vooruitblik AMdag2025

Ook dit jaar is Ilse weer van de partij. Ze kijkt uit naar de nieuwe locatie in Nieuwegein, die volgens haar de AMdag een frisse sfeer zal geven. “AM kennende krijgt de dag vast weer een nieuw sausje; net wat hipper, dat vind ik leuk,” zegt ze enthousiast. Vooral de thema’s AI en complexe risico’s die onder andere aankomende editie centraal staan spreken haar aan vanwege hun urgentie en actualiteit. Ze wijst erop dat risico’s in de verzekeringswereld steeds extremer worden, wat het vak uitdagender maakt en het thema extra belangrijk. Maar bovenal heeft ze vooral zin om weer bekenden te zien en nieuwe energie op te doen: “De AMdag voelt als een soort reünie, daar kijk ik elk jaar naar uit.”

Wil jij ook nieuwe branchegenoten ontmoeten, frisse ideeën opdoen en misschien zelfs je volgende stap zetten in de verzekeringswereld? Meld je dan snel aan voor de AMdag 2025.