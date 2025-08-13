Nieuw op de AMdag: het Carrièreplein waar talent en toekomst samenkomen

Een nieuwe locatie van de AMdag vraagt ook om een vernieuwende invulling van het programma. Daarom lanceert AMdag dit jaar een nieuw onderdeel: het Carrièreplein. Op 11 november in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein vormt dit plein een centrale ontmoetingsplek voor jong talent én ervaren professionals in de financiële dienstverlening.

Met dit nieuwe onderdeel krijgt de AMdag een frisse aanvulling die inspeelt op de ontwikkeling van de sector. Maar wat houdt het precies in?

Waar professionals en talent elkaar ontmoeten

Het Carrièreplein is een levendige ontmoetingsplek voor iedereen die zich bezighoudt met talent in de financiële sector. Het is een plek waar jonge en ervaren professionals in gesprek gaan met organisaties én elkaar, om kennis, ideeën en ambities te delen. Voor bedrijven is het dé kans om zich te profileren en in contact te komen met de volgende generatie. Of je nu zoekt naar versterking, benieuwd bent naar frisse ideeën of simpelweg wilt weten wat er leeft onder nieuw talent, hier komen ambities, inzichten en kansen samen.

AM Young Leaders Awards

Een bijzonder onderdeel op het Carrièreplein is de uitreiking van de AM Young Leaders Awards. De bekende AM Top 25 Talent wordt dit jaar uitgebreid naar een AM Top 50 Young Leaders. Daarnaast krijgen jonge talenten de kans om een talentcase in te dienen binnen één van de vier actuele thema’s; Digitalisering en AI, Complexe Risico’s, Arbeidsmarkt en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Per thema kiest de jury één winnaar. Die winnaar mag tijdens AMdag live op het Carrièreplein een award in ontvangst nemen.

Verbind je organisatie aan de toekomst

Het Carrièreplein biedt organisaties niet alleen zichtbaarheid op de beursvloer, maar ook directe verbinding met de nieuwe generatie professionals. Wil je met jouw organisatie bijdragen aan dit nieuwe concept? Informeer dan bij Marja Albers naar de mogelijkheden om partner te worden van het Carrièreplein.