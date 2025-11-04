Ontdek hier het volledige programma van AMdag 2025

De AMdag is hét event voor professionals in de financiële dienstverlening. Op 11 november komt de branche samen in congrescentrum NBC in Nieuwegein om elkaar te ontmoeten, te leren én geïnspireerd te raken. Met een programma vol toonaangevende sprekers, een grote, volle en bruisende beursvloer en boeiende partnersessies is AMdag 2025 een dag die je niet wilt missen.

Het programma is ook dit jaar met veel zorg samengesteld. In dit artikel lopen we je kort door enkele hoogtepunten heen.

De aftrap van een inspirerende dag

De dag begint om 09.00 uur, als de eerste bezoekers arriveren en de NBC in Nieuwegein langzaam tot leven komt. Terwijl de beursvloer bruist van de energie, opent dagvoorzitter Jort Kelder om 10.30 uur het programma op het hoofdpodium. Wat volgt, is een reeks inspirerende sessies rond de belangrijkste trends, ontwikkelingen en thema’s die de toekomst van de sector vormgeven.

Deborah Nas, Jesse Geul en meer

De eerste keynote spreker die het hoofdpodium betreedt is Deborah Nas , hoogleraar Innovatie & Technologie aan de TU Delft. In haar sessie 'Digitale innovatie in een stroomversnelling' laat ze zien hoe organisaties het verschil kunnen maken in het tijdperk van kunstmatige intelligentie en snelle technologische veranderingen.

Bianca Tetteroo en David Knibbe gaan met elkaar in debat

Vervolgens betreden CEO's Bianca Tetteroo (Achmea) en David Knibbe (Nationale-Nederlanden) het podium voor het AMdebat . Onder leiding van Jort Kelder gaan zij met elkaar in gesprek over dé thema's binnen en toekomst van de sector.

Kort daarna neemt leiderschapsgoeroe Ben Tiggelaar het publiek mee in 'De verrassende psychologie van het (niet) veranderen'. Verwacht een inspirerende lezing vol herkenning en praktische inzichten over waarom we vaak niets doen bij (maatschappelijke) verandering en hoe je wél in beweging komt.

Inge Bryan

Na de lunch is het tijd voor Inge Bryan , cybersecurity-expert bij Rabobank. In haar sessie 'Vooruitkijken geeft rust' laat ze zien hoe organisaties weerbaar kunnen blijven in een wereld vol digitale dreigingen.

En dan, aan het eind van de middag, prikkelt Jesse Geul met zijn lezing 'Waarom (n)iemand bij jou wil werken'. Een eerlijke, confronterende én humoristische kijk op hoe werkgevers aantrekkelijk worden en blijven in een veranderende arbeidsmarkt.

Feestelijke afsluiter

Rond 15.00 uur staat er een nieuw hoogtepunt op de planning van AMdag 2025: de uitreiking van de AM Top 50 Young Leaders Awards ! Hét moment waarop we de toekomstige leiders van de sector in het zonnetje zetten. Vol trots en prijzenswaardige initiatieven laten we zien hoeveel talent en (toekomstig) leiderschap er wel niet rondloopt binnen de financiële dienstverlening.

Maar de dag eindigt nóg feestelijker. Ilja Gort neemt ons mee naar zijn Franse wijnchateau en biedt een kijkje achter de schermen in zijn leven als schrijver, wijnboer en tv-persoonlijkheid, mét een interactieve wijnproeverij.

Tot slot is het tijd om gezamenlijk het glas te heffen en bij te praten onder het genot van een hapje en drankje tijdens de grootste verzekeringsborrel van Nederland .

Plan jouw AMdag

Naast het hoofdprogramma zijn er de hele dag door partnersessies waarin je je kunt verdiepen in specifieke thema’s zoals AI, digitalisering en geoptimaliseerd klantcontact.

Bekijk het volledige programma en plan jouw dag!