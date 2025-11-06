Met deze plattegrond haal je alles uit AMdag 2025

Vanaf de ontvangsthal sta je zo op de beursvloer, waar je partners ontmoet, innovatieve oplossingen ontdekt en bij kan praten met collega’s uit de branche. Dankzij de overzichtelijke indeling bezoek je moeiteloos alle stands die voor jou interessant zijn.
Inspirerende sessies en sprekers
Op het hoofdpodium en in de sessieruimtes vind je een programma boordevol sprekers die hun visie delen op actuele thema’s in de branche. Een perfecte kans om op de hoogte te blijven van alle trends en ontwikkelingen.
Young Leaders Lounge & AMbar
Jonge professionals en Young InSurance-leden komen samen in de Young Leaders Lounge om ervaringen uit te wisselen en te netwerken. Zin in een goed gesprek of een drankje? Bezoek dan de AMbar en ontmoet de redactieleden van AMweb.
Plan je route
Gebruik de plattegrond om je route uit te stippelen. Zo mis je niets en haal je alles uit je AMdag!