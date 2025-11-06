Met deze plattegrond haal je alles uit AMdag 2025

Met deze plattegrond haal je alles uit AMdag 2025

Nog een kleine week en dan is het zover: de 34e editie van de AMdag. Dit jaar op een nieuwe locatie: het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Een moderne, open ruimte, met veel kansen om te netwerken, te leren en inspiratie op te doen. Met deze plattegrond haal je het maximale uit je bezoek.

Vanaf de ontvangsthal sta je zo op de beursvloer, waar je partners ontmoet, innovatieve oplossingen ontdekt en bij kan praten met collega’s uit de branche. Dankzij de overzichtelijke indeling bezoek je moeiteloos alle stands die voor jou interessant zijn.

Inspirerende sessies en sprekers

Op het hoofdpodium en in de sessieruimtes vind je een programma boordevol sprekers die hun visie delen op actuele thema’s in de branche. Een perfecte kans om op de hoogte te blijven van alle trends en ontwikkelingen.

Young Leaders Lounge & AMbar

Jonge professionals en Young InSurance-leden komen samen in de Young Leaders Lounge om ervaringen uit te wisselen en te netwerken. Zin in een goed gesprek of een drankje? Bezoek dan de AMbar en ontmoet de redactieleden van AMweb.

Plan je route

Gebruik de plattegrond om je route uit te stippelen. Zo mis je niets en haal je alles uit je AMdag!

  1. Vacatures

  2. DTC Lease

    Senior adviseur & teamcoach Verzekeringen

    DTC Lease logo

  3. Arval B.V.

    Insurance Executive 32-40 uur

    Arval B.V. logo
Bekijk vacatures
Meer

Actueel

Meer

Branche

Meer

AMdag

Afbeelding gemaakt met AI

WOMEN Inc. ziet kernrol adviseur in voorkomen financiële problemen na scheiding

Bron: Shutterstock

Bijna 40% Nederlanders bereid AI-chatbot te raadplegen voor financieel advies

Rosemarijn Labeur en Rick Sanders, advocaten bij Finnius in Amsterdam

Column: Komt er echt minder regeldruk in Nederland?

  1. Gesponsord'We willen ondernemers helpen om problemen te voorkomen'
  2. PetSecur verkent stap naar het intermediair: 'Met meerdere partijen in gesprek'
  3. Focus Aon weer op zakelijke markt. CEO Alliet: 'Altijd interesse in overnames'
  4. Het Verzekerings-Archief (102, nr. 3): verzekeringswetgeving
Onderwerpen beheren

Mijn artikeloverzicht kan alleen gebruikt worden als je bent ingelogd.