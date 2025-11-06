Met deze plattegrond haal je alles uit AMdag 2025

Nog een kleine week en dan is het zover: de 34e editie van de AMdag. Dit jaar op een nieuwe locatie: het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Een moderne, open ruimte, met veel kansen om te netwerken, te leren en inspiratie op te doen. Met deze plattegrond haal je het maximale uit je bezoek.

Vanaf de ontvangsthal sta je zo op de beursvloer, waar je partners ontmoet, innovatieve oplossingen ontdekt en bij kan praten met collega’s uit de branche. Dankzij de overzichtelijke indeling bezoek je moeiteloos alle stands die voor jou interessant zijn.

Inspirerende sessies en sprekers

Op het hoofdpodium en in de sessieruimtes vind je een programma boordevol sprekers die hun visie delen op actuele thema’s in de branche. Een perfecte kans om op de hoogte te blijven van alle trends en ontwikkelingen.

Young Leaders Lounge & AMbar

Jonge professionals en Young InSurance-leden komen samen in de Young Leaders Lounge om ervaringen uit te wisselen en te netwerken. Zin in een goed gesprek of een drankje? Bezoek dan de AMbar en ontmoet de redactieleden van AMweb.

AMdag 2025 Meld je nog snel aan!

Plan je route

Gebruik de plattegrond om je route uit te stippelen. Zo mis je niets en haal je alles uit je AMdag!