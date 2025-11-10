Morgen is het zover: AMdag 2025!

We zijn er helemaal klaar voor: de stands zijn opgebouwd, de koffiebonen vers gebrand en de sprekers kunnen niet wachten om hun inzichten te delen. Vanaf 09.00 uur ben je van harte welkom in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein voor dé dag voor de verzekeringsbranche: AMdag 2025.

Of je nu komt om te netwerken, inspiratie op te doen of gewoon om een gezellige en leerzame dag te beleven met vakgenoten: AMdag 2025 biedt het allemaal. Verwacht een bruisende dag vol ontmoetingen, kennis, innovatie en natuurlijk de laatste ontwikkelingen in de branche.

AM Top 100 intermediair

Morgen verschijnt ook het nieuwe AMmagazine, met daarin de langverwachte AM Top 100 intermediair. Eerder werd al duidelijk dat er maar liefst 91 verschuivingen hebben plaatsgevonden. Nu blijkt dat er in de top 10 maar liefst negen intermediairs van plek verschuiven, waarmee de grote vraag natuurlijk is: is er een nieuwe nummer 1?

AMdag 2025 Laatste kans om je aan te melden!

Download de Network App

Vergeet niet om vooraf de Network-app te downloaden. Met de code ‘AMdag2025’ heb je direct toegang tot het volledige programma, handige plattegronden en de meest recente updates. Zo mis je niets van wat er gebeurt.

We kunnen niet wachten om je morgen te verwelkomen op AMdag 2025. Tot in Nieuwegein!