Dit zijn alle partners die aanwezig zijn op AMdag 2025

De AMdag komt snel dichterbij: hét moment om kennis op te doen, te netwerken en je te laten inspireren. Op de grootste beursvloer in de geschiedenis van AMdag vind je dit jaar opnieuw een breed scala aan partners. Van verzekeraars en brancheverenigingen tot softwareleveranciers: ze staan allemaal klaar om met je in gesprek te gaan.

Naast de stands op de beursvloer vinden er verspreid over de dag ook diverse partnersessies plaats in congrescentrum NBC in Nieuwegein. Deze bondige en inhoudelijke presentaties bieden bezoekers praktische inzichten in actuele thema’s binnen de sector.

Zo presenteert softwareontwikkelaar ANVA hun nieuwste AI-powered platform dat in januari live gaat en laat AI-expert Iris Schoenmakers (NIBE-SVV) zien hoe slimme prompts binnen drie minuten tot concrete, klantgerichte scenario’s leiden.

Alle aanwezige partners AMdag 2025

Benieuwd wie je verder allemaal kunt ontmoeten? Hieronder vind je het volledige overzicht van alle (tot nu toe) bevestigde partners op AMdag 2025:

  • AFM
  • A.i. Automatisering
  • Allianz
  • ANVA
  • ARAG
  • ASR
  • Assistent Assurantiesoftware
  • Avéro Achmea
  • BHB Dullemond
  • Blinqx
  • Bluem Payment Services
  • BlueVi
  • BrandMR
  • CCS
  • Centraal Beheer
  • Clevr - Mendix
  • DAS
  • DDI Software
  • De Goudse
  • Dialog Group
  • EY
  • Eyesecurity
  • Felison
  • FFP
  • Flyct
  • HBH Serviceprovider
  • Heinenoord
  • Hienfeld
  • Keylane
  • Licent
  • Markel Nederland
  • MarshBerry
  • Nedasco
  • NIBE-SVV
  • Nationale Nederlanden
  • Onderlinge 's-Gravenhage
  • ONVZ
  • OOM Verzekeringen
  • OpGroen
  • Paperbox
  • PwC
  • Rhion
  • Risk
  • Tacstone Technology
  • VCN Verzekeringen
  • VKG
  • Voogd
  • Yinco
  • Zeker Arbo

Of je nu wilt bijpraten met bestaande relaties, nieuwe contacten wilt leggen of gewoon inspiratie wilt opdoen: de AMdag biedt voor ieder wat wils.

Bekijk voor de meest actuele informatie over alle partners - of als je zelf nog een partnership overweegt! - de officiële AMdag-partnerpagina.

