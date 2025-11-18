Gesponsord Het juridische loket voor het intermediair: Smart Letselschade van BrandMR

Na de overname van Smart Letselschade, eerder dit jaar, biedt BrandMR een juridisch totaalpakket aan particulieren en MKB-bedrijven. Assurantiekantoren kunnen bijstand voor hun klanten bij letselschades, materiële verkeersschades maar ook geschillen rond arbeid en wonen met een gerust hart uitbesteden aan BrandMR. "Wij zijn een aanvulling op rechtsbijstandverzekeraars."

Dat er binnen het intermediair behoefte is aan zo’n juridisch partner, weet Lisa Sjaardema als geen ander. Haar vader drijft al vele jaren een assurantiekantoor in Leiden “en ik heb vroeger vaak in dat bedrijf gewerkt”, vertelt ze. Na een studie Rechten ging ze echter aan de slag bij een letselschadebureau. In 2014 startte ze vervolgens haar eigen onderneming, Smart Letselschade , samen met haar vader en haar twee broers. “Praktijkervaringen van het intermediair zijn altijd leidend geweest voor onze dienstverlening.”

Expertise

Aanvankelijk richtte Smart Letselschade zich alleen op letselschades. “Vrijwel geen enkel assurantiekantoor beschikt over voldoende expertise om klanten daar goed in te begeleiden”, weet Lisa. “Daar zijn ze niet voor opgeleid, terwijl wij er juist in gespecialiseerd zijn.”

Vrijwel geen enkel assurantiekantoor beschikt over voldoende expertise om klanten daar goed in te begeleiden”

“Wij kunnen klanten kosteloos bijstaan”, vervolgt ze. “Slachtoffers hebben een wettelijk recht op kosteloze hulp. De wederpartij dient onze kosten te betalen. Die gaan niet van de schadevergoeding af, maar komen daar juist bovenop. Het zijn kosten voor rekening van de aansprakelijke partij.”

In de loop der jaren is de dienstverlening, na vragen daarnaar vanuit het intermediair, uitgebreid met bijstand bij verkeersschades zonder letsel. Het bedrijf is snel gegroeid, tot inmiddels 45 medewerkers. Meer dan 90% van de klanten klopt via een doorverwijzing van een intermediair bij Smart aan. Het betreft zowel klanten van volmachtbedrijven als van reguliere assurantiekantoren.

Nog bredere dienstverlening

“We kregen van verzekeringsadviseurs steeds vaker de vraag om ook juridische bijstand te verlenen bij arbeidsgeschillen en conflicten met betrekking tot wonen. Zo zijn we in gesprek geraakt met BrandMR. En zij waren juist op zoek naar een bredere ingang richting het intermediair.”

Lisa Sjaardema: "Wij kunnen klanten kosteloos bijstaan."(foto's: Wouter Keuris)

De gesprekken hebben erin geresulteerd dat BrandMR in februari Smart Letselschade heeft overgenomen. Lisa is meeverhuisd en is nu directeur Letsel en Schade binnen BrandMR . Die directie, onder leiding van Peter Leermakers, is tevens uitgebreid met Irene van Geel, als directeur Zakelijke rechtshulp. Irene is meegekomen vanuit Hooglander Advocaten, dat eveneens in februari 2025 werd overgenomen. “Dankzij deze krachtenbundeling kunnen we het intermediair nu een compleet dienstenpakket aanbieden”, zegt Lisa. “Voor particulieren, MKB-bedrijven én voor slachtoffers met letselschade.”

Rechtsbijstandverzekeringen

De BrandMeester Groep telt, na de overnames, inmiddels 250 medewerkers. Hoewel het bedrijf nadrukkelijk geen rechtsbijstandverzekeraar is, staat BrandMR wel klanten bij met een rechtsbijstandverzekering. Het gaat om polishouders van De Vereende, Juwon, Lancyr en die van mede aandeelhouder De Goudse.

Wij zijn een vangnet voor mensen zonder rechtsbijstandverzekering. Die zijn anders aangewezen op een advocatenkantoor, met alle kosten van dien”

Tegelijkertijd vormt BrandMR met het totaalpakket voor intermediairs juist een aanvulling op rechtsbijstandverzekeraars, constateert Lisa Sjaardema. “Wij zijn een vangnet voor mensen zonder rechtsbijstandverzekering. Die zijn anders aangewezen op een advocatenkantoor, met alle kosten van dien. Bij ons kunnen klanten laagdrempelig terecht.”

Maatwerk op persoonlijke basis

BrandMR behandelt niet alleen dossiers waarin al sprake is van een conflict, maar tracht conflicten ook in een vroegtijdig stadium te voorkomen. “Voor zakelijke klanten is er BrandMR Direct. Daarmee krijgen zij, op abonnementsbasis, een check op hun juridische status en kunnen ze terecht bij onze helpdesk voor juridische vragen.”

Met ons heb je voor al deze zaken één vast aanspreekpunt. Wij staan, net als assurantiekantoren, voor persoonlijk dienstverlening”

Samenvattend stelt Lisa dat BrandMR een juridisch specialist is die het intermediair voor zowel diens particuliere als zakelijke klanten kan ontzorgen. “Met ons heb je voor al deze zaken één vast aanspreekpunt. Wij staan, net als assurantiekantoren, voor persoonlijk dienstverlening. We gaan graag in gesprek om te horen waar intermediairs meer specifiek behoefte aan hebben. Wij hebben hier heel veel juridische kennis in huis, kunnen maatwerk leveren en hebben eigenlijk overal wel een oplossing voor.”

Dit artikel is gesponsord door BrandMR Groep .