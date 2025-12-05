Gastcolumn: Wat de Sint van de branche vindt

Dit jaar vond de redactie van AM zomaar een brief van de goedheiligman in haar inbox. Sinterklaas heeft namelijk een boodschap voor de branche.

Lieve verzekeringsbranche,

Er was dit jaar weer van alles aan de hand

Ook de Sint had weer te maken met allerlei trammelant

Maar ik heb op AM dit jaar artikelen zien staan

Die mij adviseerde echt voor weerbaarheid te gaan

In het Sinterklaasjournaal zag je dit jaar zo

Dat Hoofdpiet mij wilde voorbereiden op elk noodscenario

Dus voor ik klop vanavond op een deur

ben ik eerst langsgegaan bij een verzekeringsadviseur

Die zijn in Nederland zeer populair

Blijkt maar weer uit de AM Top 100 Intermediair

Als ik die bekijk, verheug ik mij op volgende jaren

want ik zal de pakjesklus steeds sneller kunnen klaren

Dat gaat straks met groot gemak

Na al dat consolideren hoef ik straks nog maar over één dak!

Maar ook dit jaar had de Sint stiekem geen zorgen

Al mijn risico’s heb ik goed kunnen borgen

Want die adviseur had een heel goed idee

En zo kreeg ik ook een zak vol verzekeringsadvies mee

Voordat ik ga sluipen door de nacht

Heb ik aan mijn ongevallenverzekering gedacht

Want op het dak gaat het weleens mis

en struikelschade is niet altijd gedekt in de aansprakelijkheidspolis

Mensen slaan hun reisverzekering vaak over

Maar die van mij is nu niet zo pover

Want op de reis van Spanje naar Nederland gebeurt er zo veel

Dan is de juiste dekking essentieel!

Gelukkig laait er van alles op in de markt van Marine

Want een ongeluk met de pakjesboot hebben we eerder al gezien

Ook bij mijn trouwe Ozosnel wordt ik niet door een risico genekt

Want ik leerde hoe een paard verzekeringstechnisch wordt gedekt

Ach branche wat zijn jullie dit jaar goed geweest

Met al die omzetstijging was het vast een groot feest

Toch heeft de Sint ook wel kunnen zien

Dat het niet altijd goed gaat, misschien

Volgend jaar maar extra braaf zijn, want

Voor je het weet ben je in een Kifid-zaak beland

Maar maak je daarover vanavond geen zorgen en ga genieten

van alle cadeaus van mij en mijn Pieten



Liefs,

Sint







