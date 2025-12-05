Gastcolumn: Wat de Sint van de branche vindt

Lieve verzekeringsbranche,
Er was dit jaar weer van alles aan de hand
Ook de Sint had weer te maken met allerlei trammelant
Maar ik heb op AM dit jaar artikelen zien staan
Die mij adviseerde echt voor weerbaarheid te gaan
In het Sinterklaasjournaal zag je dit jaar zo
Dat Hoofdpiet mij wilde voorbereiden op elk noodscenario
Dus voor ik klop vanavond op een deur
ben ik eerst langsgegaan bij een verzekeringsadviseur
Die zijn in Nederland zeer populair
Blijkt maar weer uit de AM Top 100 Intermediair
Als ik die bekijk, verheug ik mij op volgende jaren
want ik zal de pakjesklus steeds sneller kunnen klaren
Dat gaat straks met groot gemak
Na al dat consolideren hoef ik straks nog maar over één dak!
Maar ook dit jaar had de Sint stiekem geen zorgen
Al mijn risico’s heb ik goed kunnen borgen
Want die adviseur had een heel goed idee
En zo kreeg ik ook een zak vol verzekeringsadvies mee
Voordat ik ga sluipen door de nacht
Heb ik aan mijn ongevallenverzekering gedacht
Want op het dak gaat het weleens mis
en struikelschade is niet altijd gedekt in de aansprakelijkheidspolis
Mensen slaan hun reisverzekering vaak over
Maar die van mij is nu niet zo pover
Want op de reis van Spanje naar Nederland gebeurt er zo veel
Dan is de juiste dekking essentieel!
Gelukkig laait er van alles op in de markt van Marine
Want een ongeluk met de pakjesboot hebben we eerder al gezien
Ook bij mijn trouwe Ozosnel wordt ik niet door een risico genekt
Want ik leerde hoe een paard verzekeringstechnisch wordt gedekt
Ach branche wat zijn jullie dit jaar goed geweest
Met al die omzetstijging was het vast een groot feest
Toch heeft de Sint ook wel kunnen zien
Dat het niet altijd goed gaat, misschien
Volgend jaar maar extra braaf zijn, want
Voor je het weet ben je in een Kifid-zaak beland
Maar maak je daarover vanavond geen zorgen en ga genieten
van alle cadeaus van mij en mijn Pieten
Liefs,
Sint