Gesponsord Hoe serviceprovider Heinenoord bij schade het verschil maakt

Bij schade wil een klant direct worden geholpen. En juist dáár maakt Heinenoord Assuradeuren het verschil. Dankzij slimme automatisering van CED Connect worden schadeclaims vaak dezelfde dag — soms zelfs binnen één minuut — afgehandeld. Tegelijkertijd blijft persoonlijke service een kerneigenschap.

Intermediairs zijn zeer te spreken over de eenvoud en snelheid van het schadeproces. “Dit is goud waard”, zegt Manon Kornet-Kiewiet van NAG Verzekeringen. Haar kantoor (met vestigingen in Nijkerk, Nuenen en Wijk bij Duurstede) werkt met meerdere serviceproviders en ook rechtstreeks met verzekeraars. “Het schadeplatform van Heinenoord Assuradeuren is uniek.”

Die conclusie licht ze nader toe. “Documenten zijn eenvoudig te uploaden, schades worden snel beoordeeld en soms dezelfde dag al uitgekeerd. Wij kunnen de status van elk dossier precies volgen en hoeven klanten vrijwel nooit lastig te vallen met extra vragen.” Dat alles vindt ze zeer waardevol. “Je krijgt als assurantiekantoor het vertrouwen van klanten pas echt als er schade is en de afhandeling daarvan goed verloopt.”

Snelle afhandeling

Angelica Bons, manager Serviceproviding bij Heinenoord Assuradeuren, is content met de positieve kritieken vanuit het intermediair. “In onze bedrijfstak zijn doorlooptijden van twee tot drie weken voor de behandeling van schadeclaims geen uitzondering. Wij zitten hier echter op dagbehandeling. Een intermediair krijgt binnen vier uur van ons een eerste inhoudelijke reactie op een schademelding. Dat zorgt ervoor dat de verzekerde snel duidelijkheid krijgt over zijn situatie.”

Een intermediair krijgt binnen vier uur van ons een eerste inhoudelijke reactie op een schademelding. Dat zorgt ervoor dat de verzekerde snel duidelijkheid krijgt over zijn situatie”

“De bevestiging van een schademelding is er al binnen een minuut”, vult collega Lennart de Bruijn (manager Schade) aan. “Zelfs de complete afhandeling van een schade vindt soms binnen één minuut plaats.” Dit laatste geldt voor kleine inboedel- en opstalschades. “De schade-uitkering wordt dan ook binnen een dag betaalbaar gesteld.”

Prettige vereenvoudiging

Het platform CED Connect maakt die snelheid mogelijk. “Wij faciliteren de behandeling van schade met software”, stelt Nico Laan, Manager CED Connect. “We automatiseren zo veel mogelijk stappen in het proces. Met name administratieve handelingen, zoals het opvragen van documenten en het sturen van herinneringen. Het is voor schadebehandelaars een prettig systeem: het werkt efficiënt en geeft ze meer tijd voor persoonlijke aandacht.”

Die inzage maakt dat intermediairs ons minder vaak hoeven te bellen. Ook dat is voor beide partijen efficiënter”

Lennart de Bruijn wijst op het dynamische schadeformulier. “Een tussenpersoon meldt via ‘MyConnect’ een schade. Afhankelijk van het type schade past het formulier zich aan. Er wordt alleen informatie opgevraagd die relevant is voor de schade: een prettige vereenvoudiging.”

Vanuit een intermediair standpunt kan Manon dat beamen. “Alles kan vaak in één keer compleet in het systeem worden ingevoerd. Dat is sneller en gemakkelijker dan documenten per e-mail sturen. Je krijgt binnen no-time bevestiging van de schademelding en uitleg over de vervolgstappen. En je hebt continu inzage in het procesverloop.” Lennart vult nog aan: “Die inzage maakt dat intermediairs ons minder vaak hoeven te bellen. Ook dat is voor beide partijen efficiënter.”

Persoonlijke dienstverlening

“Los van het systeem wil ik benadrukken dat we hier een groot team met schadebehandelaars hebben en daarop kan het intermediair altijd een beroep doen”, benadrukt Angelica Bons. “Als je ons belt, krijg je geen keuzemenu of een chatbot, maar gewoon iemand aan de lijn, binnen 15 seconden. Onze schadebehandelaars zijn multibranche opgeleid en kunnen daardoor alle vragen beantwoorden. Bij een eventuele afwijzing geven we telefonisch een toelichting en bevestigen we alles in het dossier.”

Waar het kan automatiseren we het proces, maar we houden het tegelijkertijd juist zo persoonlijk mogelijk”

Als serviceprovider bedient Heinenoord Assuradeuren zo’n 450 assurantiekantoren, verspreid over heel Nederland. Daarbij horen ongeveer 700.000 particuliere en zakelijke schadeklanten. “Waar het kan automatiseren we het proces, maar we houden het tegelijkertijd juist zo persoonlijk mogelijk. De schadebehandeling is zelfs regionaal ingericht, met vestigingen in Huizen, ’s-Hertogenbosch, Geleen en Oud-Beijerland.”

Samenwerken in een driehoek

Ze benadrukt dat het intermediair zelf continu bijdraagt aan verbetering van het schadeproces. “Alle signalen die wij ontvangen van tussenpersonen briefen wij door naar CED, die daarmee weer verdere verbeteringen kan aanbrengen. Die driehoek helpt alle partijen. In-the-end het intermediair het meeste, denk ik, want zij kunnen bij schade voor hun klanten écht het verschil maken.”

CED Connect ondersteunt Heinenoord Assuradeuren vooral bij het versterken van de persoonlijke dienstverlening, vindt Nico Laan. “Ons schadeplatform is volledig geïntegreerd met diverse systemen en tools. Dankzij deze slimme koppelingen en toekomstige AI-innovaties kunnen schadebehandelaren zich richten op echte toegevoegde waarde voor klanten. Het werk wordt niet alleen efficiënter maar ook leuker.”

