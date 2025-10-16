AM ontmoet jou: ga in gesprek met de redactie op de AMdag

De AMdag is dé plek waar de verzekeringswereld elkaar ontmoet en dit jaar kun je ook in gesprek met de redactie van AM. Heb je ideeën voor artikelen, feedback op de journalistiek, of wil je gewoon eens van gedachten wisselen over de grote thema's in de branche? Kom dan langs bij de AM-stand en maak kennis met de mensen achter AM.

De redactie is de hele dag aanwezig om te sparren en inspiratie op te doen voor toekomstige verhalen. Of het nu gaat om digitalisering & AI, complexe risico’s of ontwikkelingen op de arbeidsmarkt of in de branche, we zijn benieuwd naar je mening.

Maak kennis met de redactie

Een deel van de redactie is aanwezig op de AMdag. Samen vormen we het team achter de verhalen van AM. Graag stellen we de aanwezige redactieleden aan je voor.

Renske van de Merbel – Hoofdredacteur AM

Renske is sinds 2025 verantwoordelijk voor de inhoudelijke strategie van AM. In die rol leidt ze ook de redactie. "Door goed te luisteren naar de branche zijn we tot een nieuwe koers en contentstrategie voor AM gekomen. We zijn nu zes maanden onderweg.”

Tijdens AMdag gaat ze dan ook graag met bezoekers in gesprek om te horen welke thema's zij vinden dat AM moet agenderen.

Aäron van der Sanden – Redacteur AM

Aäron schrijft over digitalisering en AI. Hij volgt de ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie, insurtechs, automatisering, adviessoftware en ketenefficiency op de voet.

Aäron hoort graag van je hoe jij denkt dat technologie de adviespraktijk verandert, wat er goed gaat (en beter kan) en welke AI-tools jij al gebruikt.

Reinder Smit – Eindredacteur AM

Reinder is eindredacteur en schrijft daarnaast over complexe risico’s zoals klimaatschade, cyberverzekeringen en de verzekerbaarheid van de energietransitie.

Reinder schreef dit jaar onder andere over de opkomst van PFAS-uitsluitingen, hoe de voorwaarden van de rechtsbijstandsverzekeringen uitpakken voor slachtoffers van huiselijk geweld en hoe bedrijven als TenneT en de NS zich verzekerbaar houden. Nu is hij benieuwd wat de uitdagingen dit prolongatieseizoen zijn.

Emma Verbree – Nieuwsredacteur AM

Emma versterkt het nieuwsredactieteam. Ze schrijft over movers & shakers, fusies & overnames, cijfers en de internationalisering van de verzekeringsbranche.

Emma is altijd benieuwd naar wat er speelt in de markt, dus heb jij een primeurtje? Loop vooral even langs.

Ambroos Wiegers – Senior redacteur AM

Ambroos schrijft over complexe risico’s, de verzekerbaarheid van de energietransitie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de beleggingsstrategieën van verzekeraars.

Hij wil alles weten over uw toekomstige investeringen in de defensie-industrie, hij is benieuwd naar uw visie op het vlak van zeespiegelstijging en dijkdoorbraken en anders kan het altijd nog gaan over luchtigere onderwerpen zoals criminele ondermijning van het intermediair.

Nina van de Poll – Junior redacteur



Nina richt zich in haar artikelen voornamelijk op de events van AM, zoals de AMdag en de AM Top 50 Young Leaders. Ze volgt de waardevolle ontmoetingen, inspirerende talks en trends die tijdens onze events ontstaan en vertaalt die naar verhalen voor AM.

Nina is altijd op zoek naar bijzondere AMdag ervaringen. Wie weet ontdekt ze jouw verhaal als volgende!

We kijken ernaar uit om je te ontmoeten en ideeën te delen!



Meld je hier aan voor de AMdag 2025