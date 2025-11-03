Gesponsord Klantcase Baloise: 'Flinke groei door nieuwe frontoffice'

In de verzekeringssector is innovatiekracht cruciaal. Dat geldt ook voor schadeverzekeraar Baloise, gespecialiseerd in auto- en motorverzekeringen. In deze klantcase deelt general manager Arend-Jan Koorn hoe de samenwerking met Bugs Business heeft bijgedragen aan een sterke verbetering van hun digitale service.

De aanleiding voor de samenwerking tussen Baloise en Bugs Business gaat terug tot 2016. Arend-Jan Koorn, general manager van Baloise Nederland , vertelt: “De aanvraagstraat en de ‘mijn polismap’-omgeving op onze website waren destijds verre van state-of-the-art. Ik had hier al meerdere keren over gesproken met onze toenmalige front-officeleverancier, maar die gaf aan dat aanpassingen minstens een half jaar tot een jaar zouden duren. Dat vond ik veel te lang; je moet kunnen meebewegen met marktontwikkelingen. Daarom ben ik verder gaan kijken.”

Koorn onderzocht meerdere partijen om een eerlijke vergelijking te kunnen maken. Volgens hem viel Bugs Business op door de snelheid waarmee zij een proof-of-concept konden tonen. “Daarop zijn we gaan bouwen, en toen bleek ook echt de kwaliteit van hun oplossing. Natuurlijk moesten er in het begin wat kinderziektes worden opgelost, maar ook dat proces verliep heel prettig.”

‘Het merk achter het merk’

Baloise is in zekere zin een bijzondere verzekeraar, aldus Koorn. “Wij zijn vaak het merk achter het merk, daardoor hebben we een andere klantbehoefte dan bijvoorbeeld een volmachtkantoor. Bij een volmachtkantoor werken ze met meerdere producten binnen hetzelfde label. Wij bieden alleen maar auto- en motorverzekeringen, maar differentiëren wel weer in type klant. Zo bieden we bijvoorbeeld merkpolissen van Volvo, Polestar en Motorrijdersverzekeringen.nl aan, maar daarnaast verzekeren we ook verschillende leasemaatschappijen.”

Die differentiatie betekent dat Baloise ook een aantal technische eisen stelt aan de frontoffice, zoals het makkelijk kunnen verwerken van actiecodes voor verschillende merkpolissen, of het efficiënt kunnen melden van schade aan auto. Volgens Koorn kan Bugs Business telkens flexibel inspelen op dergelijke aanvragen vanuit Baloise. “Vaak hebben ze al iets op de plank liggen dat ze relatief makkelijk kunnen verbouwen tot het voldoet aan onze eisen, tegen een goede prijs. Het is dus geen (IT-)'maatpak', maar wel een 'confectiepak' dat met een paar aanpassingen zit als gegoten.”

Onboarden nieuwe klanten

Mede dankzijde samenwerking met Bugs Business heeft Baloise Nederland de afgelopen jaren een flinke groei kunnen realiseren. “We kunnen nu laten zien dat we gewoon een goed werkende oplossing hebben. Dat helpt enorm met het onboarden van nieuwe klanten,” aldus Koorn.

Dat die onboarding van nieuwe klanten zo soepel gaat, komt door het platform dat Bugs Business al in 2016 voor Baloise ontwikkeld heeft, vertelt Marnix Klapwijk, principal consultant bij Bugs Business. “Iedere nieuwe klant krijgt daarin een eigen label. Daardoor kunnen wij hen belangrijke front-officetoepassingen als een rekenstraat of een Mijn Omgeving in hun eigen huisstijl en format aanbieden, terwijl alles onder de motorkap grotendeels hetzelfde blijft.”

Snelheid leveren

Omdat Bugs Business software slim hergebruikt, kunnen ze snel schakelen en daardoor negen van de tien keer binnen de deadlines van een tender opleveren. Die snelheid is voor Baloise erg belangrijk, ook al gaat er soms veel tijd voorbij in het besluitvormingsproces van hun B2B- relaties. “Dit zijn veelal internationale miljoenenbedrijven, waarbij zo’n beslissing vaak niet over één nacht ijs mogelijk is. Maar op het moment dat ze een besluit hebben genomen, willen ze het wel vaak snel geleverd krijgen,” lacht Koorn. “En dan is het fijn te weten dat BugsBusiness die snelheid ook daadwerkelijk kan leveren, dat geeft een vertrouwd gevoel bij het uitbrengen van de offerte met bijbehorende planning aan onze nieuwe business relaties.”

Proactief meedenken over next-level dienstverlening

Aangezien Klapwijk de oorspronkelijke implementatie van het Imago Direct -platform bij Baloise uitvoerde, is hij sindsdien het eerste aanspreekpunt voor Koorn. Maar ook de andere consultants van Bugs Business kunnen inhaken waar dat nodig is. Die opzet werkt voor Arend-Jan erg goed. “Ik vind het fijn dat ik een directe contactpersoon heb, maar het is ook prettig dat hun dienstverlening niet persoonsgebonden is.”

De general manager van Baloise Nederland waardeert vooral dat Marnix en zijn collega’s niet alleen naar de wensen van Baloise luisteren, maar ook actief naar oplossingen zoeken en die implementeren – zelfs als de nodige aanpassingen relatief complex zijn. “Ze zijn druk bezig met het doorontwikkelen van ons insurance-platform, maar ondertussen moet onze huidige dienstverlening natuurlijk wel gewoon doorlopen. Die balans tussen verder professionaliseren en investeren in klantbehoud is bij Bugs Business merkbaar belangrijk. Dat geeft mij als klant van BugsBusiness een prettig gevoel.”

Dit artikel is gesponsord door Bugs Business .