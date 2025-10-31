Gesponsord Zo zorg je dat je klant altijd de juiste autoverzekering kiest

Wil je er zeker van zijn dat je je klanten de juiste autoverzekering aanbiedt? Zorg er dan voor dat je weet welke opties er allemaal zijn. Hoe meer je weet van de specifieke situatie waarin je klant zich bevindt, hoe beter je tot een passende autoverzekering kunt komen. Hier moet je op letten als je de perfecte autoverzekering voor je klant wilt bepalen.

Je klanten willen natuurlijk zo veel mogelijk voordeel halen uit hun verzekering, zorg ervoor dat je hen een passende verzekering aanraadt. Een passende verzekering is voor iedereen anders. Ga je een auto zakelijk verzekeren , kijk dan goed naar de leeftijd van de wagen, adviseert Interpolis . Naarmate de wagen ouder wordt, gaat de dagwaarde ervan naar beneden. Dat heeft gevolgen voor de vraag of schade nog gerepareerd dient te worden. Op een gegeven moment is de dagwaarde van de auto namelijk zo laag dat het voordeliger is een andere auto te kopen dan om schade te laten herstellen. "

Een verzekeraar hanteert drie leeftijdsgroepen. Betreft het een nieuwe auto of een die maximaal zes jaar oud is? Kies dan voor de WA+ Volledig Casco verzekering. Is de wagen tussen de zes en tien jaar oud? Dan is de WA+ Beperkt Casco een betere optie. Is de auto meer dan tien jaar oud? Dan heeft je klant niet meer nodig dan de WA-basisverzekering. Met deze verzekering kan hij of zij geen schade aan zijn eigen auto laten herstellen, hij voldoet er enkel mee aan de wettelijke plicht om verzekerd te zijn.

Kijk goed welke aanvullende verzekeringen geschikt zijn

Stel je klant heeft een busje en wil deze laten verzekeren. Je kunt dan adviseren om gebruik te maken van de bedrijfswagenverzekering . Ook bij deze polis zul je de leeftijdscategorieën vinden die hierboven beschreven staan. Heb je eenmaal de juiste optie gekozen, vergeet dan niet om ook de aanvullende verzekeringen door te nemen. Iemand is niet verplicht om zich aanvullend te verzekeren, maar het kan wel veel voordelen opleveren. Kijk bijvoorbeeld eens naar de inzittendenverzekering. Deze polis is interessant wanneer je klant vaak mensen meeneemt in de auto. Lopen zij of hun bezittingen schade op tijdens de rit, dan kunnen ze de kosten daarvan uitgekeerd krijgen door de verzekering.

Vergelijk de opties en profiteer van mooie kortingen

Verzekeraars moeten met elkaar concurreren en dat betekent dat je als adviseur veel kans op mooie kortingen hebt. Vergelijk daarom de mogelijkheden van meerdere verzekeraars even om te zien wie je klant echt de beste deal biedt. Let daarbij niet alleen op de hoogte van de maandpremie, maar kijk ook goed wie de beste dekking biedt. Daar profiteert je klant namelijk het meeste van. Heb je de perfecte verzekering voor een zakelijke auto gevonden? Sluit hem dan gelijk voor je cliënt af. Nadat deze per e-mail een bevestiging gekregen hebt, krijgt hij of zij de papieren omtrent de nieuwe verzekering binnen een paar dagen ook via de post thuis gestuurd.

Dit artikel is gesponsord door Interpolis .