Gesponsord Bijzondere risico's vragen om bijzonder vakmanschap

Stijgende zeespiegels, energie-opslagsystemen; we leven in een wereld van snel veranderende risico's. Het intermediair krijgt daarover veel vragen van klanten en zoekt partners die meebewegen. OOM Verzekeringen staat bekend om maatwerk waar de reguliere markt vaak 'nee' zegt. Hoe dat werkt in de praktijk, vertellen accountmanagers en risicodeskundigen Jelle Huisman en Frans van der Woldt.

Ze kennen het spel aan beide kanten van de tafel. Jelle Huisman werkte jarenlang bij intermediairs, Frans van der Woldt deed onder meer ­ervaring op bij een grote verzekeraar en beheerde een assurantieportefeuille bij een makelaar in onroerend goed. Hun aanpak is nuchter, hun speelveld bijzonder. “Klimaat is de grootste gamechanger”, zegt Huisman. “Dat heeft echt de meeste impact op onze portefeuille en op de dagelijkse praktijk van intermediairs.” Van der Woldt vult aan: “We verzekeren een groot deel van de strandpaviljoens. Dan praat je automatisch over zeewater, storm, opslibbing en overstromingsrisico’s. Wij zijn de enigen die zeewaterdekking bieden als aanvullende module. Dat maakt het tastbaar voor ondernemers én adviseurs.”

Naast de ondernemer

OOM werkt in de kern via het intermediair. Dat is geen toevallige keuze, maar een ­overtuiging. “De adviseur staat het dichtst bij de klant”, ­begint Van der Woldt. “Wij hebben geen ­adviesrol, maar we zitten ernaast: meedenken over de zin en onzin van dekkingen, zodat het advies van de intermediair sterker wordt.” Huisman: “Onze producten vragen soms extra toelichting. Dan is het heel praktisch dat je ons gewoon kunt bellen. We lopen desnoods samen door de aanvraagstraat, zodat de adviseur goed onderbouwd richting zijn klant kan.”

Die laagdrempelige bereikbaarheid is niet alleen telefonisch. De risicodeskundigen staan, als het moet, binnen een week op locatie, vertelt Van der Woldt. “Spoedaanvragen kunnen we snel oppakken. Zeker als een klant elders is afgewezen en er druk op staat. Dan maken we ruimte en zoeken we de verzekerbare oplossing.”

We hebben grenzen, maar binnen die marges is veel mogelijk.” — Van der Woldt

Emigranten en energietransitie

De lijst bijzondere risico’s groeit. Emigrerende Nederlanders die hun huis in Nederland aanhouden bijvoorbeeld. Reguliere verzekeraars haken geregeld af omdat de verzekerde geen ingezetene meer is of te lang in het buitenland verblijft, weet Van der Woldt. “Daarvoor hebben wij het product ‘Achtergebleven Woonhuis’. En vaak hoort daar een Ziektekostenverzekering bij, plus dekking voor inboedel die in Nederland in opslag achterblijft.” Huisman vult aan: “Omdat mensen tegenwoordig overal ter wereld kunnen en willen werken, zie je dat dit booming is.”

Een andere beweging is de circulaire economie. Kringloopwinkels, vintagezaken en meubelrecyclers schieten als paddenstoelen uit de grond. “Moeilijk verzekerbaar, vinden reguliere maatschappijen”, zegt Huisman. “Dit vanwege brandrisico, geïmproviseerde installaties en onbekende goederenstromen. Wij gaan kijken naar: hoe zit de elektra? Ligt er een verlengsnoer aan een bak met radio’s te pruttelen? Dan zetten we preventie op maat in: accu’s in een kluis of apart compartiment, betere schakelmaterialen, afspraken over wat je wel en niet binnenhaalt. Zó maak je risico’s verzekerbaar.”

Ook coffeeshops en erotisch gerelateerde bedrijven komen langs. “De reguliere markt wil het dan weer wel, dan weer niet”, zegt Van der Woldt. “Bij OOM zijn we daar stabiel in. We ­kijken scherp naar moraliteit en preventie: is de ondernemer serieus, investeert hij in veiligheid? We voeren altijd een heel open gesprek.”

Meedenken voor de bouw

Bij recyclingbedrijven — metaal, matrassen en meer — loopt de markt snel vol met zware preventie-eisen. “Wij richten ons op MKB en groot-MKB”, vertelt Huisman. “Geen mega-plants, maar bedrijven waarvoor we met beperkte, passende maatregelen wél dekking kunnen bouwen. Afstanden tot gevels, opslagordening: praktische dingen die het verschil maken.” Van der Woldt: “We hebben grenzen, maar binnen die marges is veel mogelijk.”

De energietransitie vraagt minstens zoveel maatwerk. Energie-opslagsystemen (EOS/EES) duiken op in paviljoens, bedrijfshallen en winkelgebieden - soms op een paar meter van de gevel, observeert Huisman. “Als risico-experts volgen we trainingen, beurzen en workshops om bij te blijven. Zo kunnen we adviseren: welke container, welke certificering, welke afstand? Het liefst zijn we er vanaf de tekentafel bij. Als alles er al staat en je komt daarna pas kijken, dan wordt verzekerbaarheid soms moeilijk.” Van der Woldt: “Waarschuw ons liever vooraf - bij verbouw, zonnepanelen, dakisolatie. Een simpel telefoontje kan voorkomen dat je later alles moet omgooien.”

Huisman geeft een praktijkvoorbeeld: “Bij een strandpaviljoen met een EOS-container dicht bij de gevel hebben we, in samenspraak met ondernemer en intermediair, toch dekking kunnen bieden - met aanvullende eisen waar nodig. En bij een gebouw in aanbouw hebben we al in het schetsstadium met de architect meegedacht: materiaalkeuze, compartimentering, energiemaatregelen. Anticiperen loont; dan kom je meestal tot een verzekerbare oplossing.”

Intermediairs waarderen het menselijk contact.” — Huisman

Maatwerk en mens

Het onderscheid voor adviseurs zit niet alleen in ‘ja’ kunnen zeggen waar de markt ‘nee’ zegt, maar vooral in hoe dat ‘ja’ tot stand komt, vertelt Huisman. “Geen standaard UGV-pakket bij ons, maar modulair bouwen. Brand, storm, ­inbraak: op maat kiezen wat wél en niet past. Wij helpen in die aanvraagstraat. Het resultaat is een polis die bij de werkelijkheid van de klant past.” Van der Woldt vult aan: “En we houden het betaalbaar qua preventie. Soms lijken alternatieven goedkoper, maar met verplichte camera’s, externe inspecties en hoge investeringen loopt het vaak alsnog op. Bij ons doe je zaken met OOM zelf, niet met externe partijen: wíj zijn de risicodeskundige én de accountmanager.”

Dat persoonlijke karakter blijft ook in een digitaliserende markt het verschil maken, hoort Huisman vaak terug. “Intermediairs waarderen het menselijk contact. Mail en portalen zijn handig, maar lastige casuïstiek los je zelden met een chatbot op.” Van der Woldt: “We zijn als klein team altijd goed bereikbaar. En als we niet meteen opnemen, bellen we terug. Dat klinkt simpel, maar in bijzondere risico’s is het goud waard.”

Doorontwikkeling

OOM is ondertussen zelf in beweging. Het team verhuist naar een nieuw pand, het IT-landschap gaat op de schop en er is geïnvesteerd in productontwikkeling. Van der Woldt: “We zitten midden in een transitie. De markt verandert, dus wij ook.” Huisman: “Input van intermediairs nemen we bewust mee. Wat we zien en horen tijdens bezoeken, vertalen we naar nieuwe proposities. Onze partners merken dat straks terug in oplossingen die nog beter passen.”

Voor adviseurs die vooruit willen kijken, is er bovendien verdieping beschikbaar. OOM stelde er een whitepaper voor samen: ‘Van AI tot klimaatrisico’s: Wat je als verzekeringsadviseur moet weten in 2025’, met daarin compacte context en gesprekshulp voor klantgesprekken. Huisman: “Het is geen college, wel praktische houvast voor nieuwe risico’s en regelgeving.”

Dit artikel is gesponsord door OOM Verzekeringen .