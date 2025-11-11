Gesponsord Adviesbedrijf Rabobank zet voortaan meer in op sectoren

Rabobank heeft de verzekeringsactiviteiten op de schop genomen om zo nog relevanter te zijn voor klanten. Directeur Verzekeren & Pensioenen Irik van der Geld legt uit waarom. "Mensen met specifieke expertise gaan met meer vertrouwen naar de klant."

Van der Geld staat sinds anderhalf jaar aan het roer van de verzekeringsdivisie van Rabobank . Met de nieuwe inrichting van het Nederlandse bankbedrijf werd Verzekeren & Pensioenen één van de vier segmenten, met een expliciete groeiambitie. “Dat was een compliment voor al het werk dat daarvoor was gedaan, in bijvoorbeeld het volmacht- en makelaarsbedrijf en met de sterke digitalisering aan de particuliere kant.”

Mede daardoor hebben de makelaardij en de inkoop inmiddels een eigen plek gekregen in het managementteam. “Onze chief broking officer Kirsten Duindam gaat die rol invullen.” Verder is de traditionele scheiding tussen particulier en zakelijk vervangen door een verdeling in execution-only-sales enerzijds en het adviesbedrijf anderzijds.

Meerwaarde

Het adviesbedrijf, gericht op de grotere zakelijke klanten, wordt nu meer ingedeeld naar sectoren. “Waar we voorheen veertien kringen in het land hadden, hebben we nu vijf regio’s waarbinnen we meer gespecialiseerd werken. En dan hebben we ook nog ons team Corporate Insurance, waar de meest complexe risico’s belegd zijn”, zegt Van der Geld. “Daarbinnen formeren we sectorteams waarbij adviseurs steeds meer op één sector of een cluster van sectoren werken. Die indeling sluit aan op hoe de bank aan de financieringskant is georganiseerd en waar de focus op sectoren bewijst van grote meerwaarde te zijn.”

Mens & Werk

Een andere verandering heeft betrekking op het vlak van employee benefits. Het pensioenadviesbedrijf en de adviseurs AOV en Inkomen zijn nu gebundeld in de propositie Mens & Werk. “Wij zagen dat we bij bedrijven op dat vlak niet het aandeel hadden dat we op schadegebied wel hebben. We merken nu dat het met deze nieuwe teams beter werkt. Mensen met expertise gaan met meer vertrouwen naar de klant en kunnen beter adviseren, met een hogere klanttevredenheid tot gevolg.”

Adviseurs voelen zich comfortabeler in het klantcontact nu ze vaker met andere klanten in dezelfde sector praten”

In de nieuwe opzet zijn adviseurs zo veel mogelijk in hun ‘eigen’ sector actief, waardoor ook klanten overgedragen zullen worden. “Er zijn natuurlijke momenten om het gesprek met de klant aan te gaan, bijvoorbeeld als de adviseur zelf een stap maakt of als er bij de klant veel verandert”, zegt Van der Geld. “En soms vraagt de klant er zelf om. Adviseurs voelen zich comfortabeler in het klantcontact nu ze vaker met andere klanten in dezelfde sector praten. Ze kunnen door hun grotere kennis ook van meer toegevoegde waarde zijn.”

Organische groei

Rabobank boekte in 2024 7% omzetgroei als intermediair op het gebied van verzekeren. Is Van der Geld daar tevreden mee? “We zijn tevreden met die groei én met de grotere potentie die er is. Eén op de vijf bankklanten hebben we ook als verzekeringsklant. Dat is een mooi resultaat, maar het kan altijd beter. We hebben echt veel mogelijkheden om te groeien door er op meer momenten voor de klant te zijn, ook met onze execution-only producten. Denk aan de overlijdensrisicoverzekering. We hebben samen met Interpolis de propositie aangescherpt waardoor we nu op 11% productieaandeel zitten. Dat is fors hoger dan een aantal jaar geleden. Met de Alles-in-één-Polis zijn we weer in aantal klanten aan het groeien en onze portefeuille doorlopende reisverzekeringen staat op het hoogste aantal sinds 2019. En dan bouwen we ook nog de Bewust-productlijn naast de Alles-in-één-Polis.”

Talent

Als snelgroeiende intermediair zoekt Rabobank doorlopend talent over de hele linie. “We zoeken ook mensen die weinig met verzekeren hebben gedaan, maar wel klantgeoriënteerd zijn”, zegt Van der Geld. “Die kunnen wij bijvoorbeeld een ' early career program ' bieden waarbij ze extra opleidingen kunnen volgen. Het mooie van een loopbaan bij ons is dat je als adviseur van kleinzakelijke naar beursgenoteerde klanten kunt doorgroeien, maar ook kunt overstappen naar het bankbedrijf. Wij merken dat mensen daardoor lang bij ons blijven.”

Dit artikel is gesponsord door Rabobank .