Gesponsord De voordelen van een vaste letselschadepartner

Een verkeers- of bedrijfsongeval zet levens op z'n kop én financiële huishoudens. Juist dan kan de adviseur het verschil maken voor zijn klanten, vooral wanneer deze snel schakelt met een gespecialiseerde partij. "Zet je klant niet alleen met z'n letsel."

Weinig gebeurtenissen hebben zo’n impact op een mensenleven als een ongeluk. Hier kunnen adviseurs bij uitstek hun klanten ondersteunen. Op hun beurt vinden zij steun bij een partij als Flyct, waar letselschadejurist Marcel Keus zich als verlengstuk van het intermediair beschouwt. “Niet alleen omdat wij dagelijks letseldossiers zien, maar juist omdat dit soort zaken meteen goed moeten.”

Strenge eisen

Adviseurs moeten bij dergelijke incidenten niet eerst hoeven ‘shoppen’ tussen aanbieders, benadrukt Keus. “Je wilt vertrouwen, kwaliteit en continuïteit. Dat is waar het intermediair zich onderscheidt: de eigen klantrelatie koppelen aan specialistische expertise. Zij kennen de klant, wij het dossier. Samen houden we regie en tempo."

Zo voorkom je dat een dossier onnodig vastloopt of dat het te lang duurt. Ook zijn er helaas nogal wat onbetrouwbare belangenbehartigers in de branche, zoals het onderzoeksprogramma Pointer van omroep KRO-NCRV recentelijk aankondigde te gaan onderzoeken.”

Geld is niet altijd de enige oplossing. Soms is huishoudelijke hulp of een goed re-integratieplan belangrijker. Het doel is herstel en perspectief”



De eerste stap bij letselschade is erkenning van aansprakelijkheid. Dáár zit vaak de discussie, weet Keus. “Je moet juridisch scherp en vasthoudend zijn, maar altijd oplossingsgericht. Geld is niet altijd de enige oplossing. Soms is huishoudelijke hulp of een goed re-integratieplan belangrijker. Het doel is herstel en perspectief.”

Dat kwaliteitsstreven is geborgd, in processen én in het Nationaal Keurmerk Letselschade . “We voldoen aan strenge eisen, hebben periodieke audits en doen continu aan bij- en nascholing. Intern beoordelen collega’s elkaars dossiers en we organiseren lezingen, ook voor adviseurs. Bijvoorbeeld over interculturele aspecten in letselschade.” Voor slachtoffers is de dienstverlening van Flyct kosteloos: “Onze uren verhalen we op de aansprakelijke partij. Dat mag nooit een drempel zijn voor doorverwijzing.”

Marcel Keus: "Hoe completer de intake, hoe sneller wij kunnen schakelen."

Tempo en transparantie

Wat de nauwe samenwerking met het intermediair concreet oplevert voor adviseurs en hun klanten? Tempo en transparantie. Keus: “Bij zelfstandigen zonder grote buffers vragen we snel een voorschot aan om financiële stress weg te nemen, mits de feiten en stukken op orde zijn. Het intermediair helpt daarbij: inkomensgegevens, KvK-uittreksel, aangiftes. Hoe completer de intake, hoe sneller wij kunnen schakelen.”

Goed contact met de klant is net zo belangrijk als juridische kennis. Empathie is daarbij cruciaal, aldus Keus. “Mensen hebben vaak pijn, zorgen en soms schaamte. Je moet luisteren, uitleggen en verwachtingen managen. Nederland is geen Amerika; dat zeg ik altijd eerlijk. Het gaat hier niet snel om miljoenenclaims, maar om herstel en rechtvaardigheid. De meeste klanten willen vooral erkenning en duidelijkheid."

Menselijke meerwaarde

Keus adviseert tussenpersonen om hun vertrouwensrelatie aan een specialistische uitvoering te koppelen. “Wij bieden een vaste lijn, meedenkkracht, opleiding waar gewenst en een kwaliteitssysteem dat standhoudt bij elke audit. Zo houd je grip op uitzonderlijke dossiers en bewijs je juist dán je meerwaarde.” Flyct investeert daarnaast in digitalisering, onder meer met het testen van documentherkenning en het werken met Copilot-tools om jurisprudentie sneller te vinden.

Je moet mensen niet alleen juridisch helpen, maar ook mentaal bij de hand nemen”



Keus’ betrokkenheid is niet louter professioneel. Een kennis van hem raakte ooit op een zebrapad gewond. “Als je ziet wat zoiets doet met een gezin, leer je hoe belangrijk heldere communicatie en tempo zijn. Dat neem ik elke zaak mee. Je moet mensen niet alleen juridisch helpen, maar ook mentaal bij de hand nemen. Zet je klant niet alleen met zijn letsel.” Niet voor niets hanteert Flyct de slogan: ‘Een positieve ervaring na een ongeluk’. “Een ongeluk is natuurlijk nooit leuk, maar daarom ben je des te blijer als je gewoon goed geholpen wordt.”

Dit artikel is gesponsord door Flyct .