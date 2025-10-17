Inge Bryan op AMdag: hoe de verzekeringsbranche haar weerbaarheid kan vergroten

Tijdens de AMdag op 11 november stapt Inge Bryan, een van de meest gezaghebbende stemmen op het gebied van cybersecurity en crisisbestendigheid, op het podium. In haar AMtalk laat ze zien hoe organisaties nú kunnen bouwen aan veerkracht en continuïteit. Zo zijn ze voorbereid op (digitale) dreigingen en onzekerheden van morgen.

Bryan is expert op het gebied van cybersecurity en heeft ruime ervaring binnen zowel de publieke als private sector, onder meer als plaatsvervangend hoofd van de Nationale Recherche, partner bij Deloitte Cyber Risk Services en CEO van Fox-IT. Momenteel is ze Project Lead Resilience bij Rabobank.

Brede kijk op risico’s

Recent spraken we bij AM al uitgebreid met Bryan over haar visie op crisisbestendigheid en de rol van verzekeraars daarin. Ze ziet dat organisaties en instellingen nog te vaak denken in risico’s in plaats van in veerkracht. “We moeten niet alleen terugveren na een crisis, maar er sterker uitkomen. Dat geldt voor bedrijven, overheden én individuen,” zegt ze.

Bryan benadrukt ook dat Nederland te afhankelijk is van buitenlandse technologie en te weinig nadenkt over alternatieven. Ze wijst erop dat veel organisaties nauwelijks voorbereid zijn op scenario’s waarin grote Amerikaanse techbedrijven wegvallen, terwijl cruciale organisatieprocessen van hun systemen afhankelijk zijn.

Vanuit de Rabobank werkt ze aan manieren om de weerbaarheid van bedrijven en de samenleving te vergroten. Ze ziet de financiële sector daarbij als een belangrijke speler. “Verzekeraars kunnen bijdragen aan de weerbaarheid van bedrijven en samenleving door hun voorwaarden aan te passen. Denk aan analyses van leveranciersrisico’s of klantenscans. Onze economie is nu gebaseerd op efficiëntie, we moeten toe naar redundancy.”

AMdag 2025

Tijdens de AMdag zal Bryan die visie verder verdiepen, van digitale dreigingen tot maatschappelijke veerkracht, en van samenwerking binnen de financiële sector tot de rol van verzekeraars in een weerbaar Nederland.

AMdag 2025 Meld je hier aan!

Wie hier meer over wil horen kan terecht op 11 november om 13.45 bij het hoofdpodium van de AMdag. Een lezing die prikkelt, confronteert en inspireert om vandaag al te bouwen aan de weerbaarheid van morgen.