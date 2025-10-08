De grootste verzekeringsborrel van Nederland: ben jij erbij?

Op 11 november 2025 is het tijd voor de AMdag, hét event voor de verzekeringsbranche. Doe nieuwe ideeën op, ontmoet oude bekenden en nieuwe gezichten, en aan het einde van de dag… hef je het glas! Want dit jaar sluiten we af met niets minder dan de grootste verzekeringsborrel van Nederland!

De NBC in Nieuwegein opent haar deuren om 09.00 uur. Daarna vult het pand zich met enthousiaste professionals en boeiende gesprekken. Om 10.30 uur betreedt dagvoorzitter Jort Kelder het podium, gevolgd door een hele dag vol inspirerende AMtalks met sprekers die de toekomst van het vakgebied inkleuren.

Ondertussen bruist de beursvloer van energie: ontmoet collega’s, partners en nieuwe gezichten uit de branche. Ideeën vliegen je om de oren, (digitale) visitekaartjes worden uitgedeeld en de koffiebarretjes maken op hun beurt overuren.

Kers op de taart

Aan het einde van deze productieve dag neemt schrijver, televisiepersoonlijkheid én wijnboer Ilja Gort je mee in zijn kleurrijke wereld.

Verwacht smakelijke anekdotes, vrolijke inzichten en een actieve praktijkles wijnproeven en -slurpen. Op de AMdag ervaar je dus ook nog een stukje joie de vivre in Nieuwegein!

En dan… is de bar open!

Na Ilja’s afsluiter gaan de stoelen aan de kant, gaat de bar open en hef je het glas. Met bubbels, hapjes, muziek en de gezelligste verzekeringsprofessionals van het land sluit je AMdag 2025 af. Dus: zet 11 november dikgedrukt in je agenda. Want AMdag heeft niet alleen een inhoudelijk programma waar je bij moet zijn, het eindigt dit jaar dus ook nog eens met de allergrootste verzekeringsborrel van Nederland!

Hef jij straks ook het glas met Ilja?
Aanmelden kan hier!

