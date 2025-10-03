Op AMdag ontdekte Van der Smitte dat zelfs een karaokewagen te verzekeren is

De verzekeringswereld is er bij Peggy van der Smitte, directeur van Marcel van der Smitte en Partners, met de paplepel ingegoten. Wat begon met het aannemen van telefoontjes in het assurantiekantoor van haar vader, groeide uit tot een carrière waarin schadeafhandeling, advies en innovatie centraal staan. "Verzekeringen, hypotheken en financieringen zijn gewoon het leukste wat er is," zegt ze. Een plek waar die passie samenkomt is de AMdag

Opgegroeid met het assurantiekantoor van haar vader ontwikkelde Peggy al vroeg gevoel voor het vak, dat de basis werd voor haar carrière. “In het begin liet hij me zwemmen of verzuipen. Best lastig, maar daardoor leerde ik snel.”

Al jong betrokken bij de branche

Na die eerste stappen in de verzekeringswereld maakte Peggy niet alleen kennis met het vak zelf, maar ook met de wereld eromheen. Branche-evenementen speelden daarin al vroeg een rol. Op zes- of zevenjarige leeftijd liep ze al rond op een grote verzekeringsmanifestatie. Toen ze zelf in dienst trad, werd het VB-Congres – de voorloper van de AMdag - vaste prik. Een van haar eerste herinneringen stamt uit die begintijd: bij de stand van Generali, inmiddels onderdeel van ASR, stonden bezoekers in de rij voor een glas wijn uit de eigen wijngaarden. “Als je er was, stond je daar,” lacht ze.

Waardevolle ontmoetingen op de AMdag

Op de AMdag werd haar duidelijk hoe waardevol persoonlijk contact is. “Ik was verbaasd hoeveel mensen mijn vader kende en hoe leuk de gesprekken waren.” Ook nu ervaart ze die dynamiek nog steeds. De beursvloer is dan ook haar favoriete plek tijdens de AMdag: “Ik kom er geen meter vooruit,” zegt ze lachend. “Maar dat is juist leuk. Je praat bij met verzekeraars en collega-tussenpersonen, hoort hoe anderen iets aanpakken en krijgt nieuwe ideeën.” Op de beursvloer ervaart ze ook een gevoel van trots. “Er is zoveel passie is in ons vak. Je ziet dat er veel mensen zijn die datzelfde gevoel delen, trots zijn op wat ze doen en dat ook met elkaar willen uitdragen.”

Verschillende keren ontstonden er langdurige samenwerkingen uit een toevallige ontmoeting. “Ik heb er collega’s leren kennen met wie ik nog steeds contact heb. We sparren over automatiseringssystemen, wisselen ervaringen uit of werken samen in denktanks. Die contacten zijn heel waardevol.”

Onverwachte zakelijke successen

Ook leiden deze gesprekken soms tot zakelijke successen. Zo sprak ze op de AMdag met OOM Verzekeringen bij hun oliebollenkraam. “Daar zeiden ze dat je alles kunt verzekeren, terwijl de verzekeraar eerder nog een karaokewagen had afgewezen. Dat verschil vond ik opvallend. Want oliebollen bakken mag wel en zingen niet? Door er samen over te praten bleek het tóch mogelijk. Zulke gesprekken voer je niet aan de telefoon: je stelt andere vragen, legt meer uit en ontdekt nieuwe kansen. Verzekeren blijft mensenwerk en door elkaar te ontmoeten ontstaat er meer.”

GPT Smittie

Naast de sociale kant kijkt Peggy ook altijd met een scherp oog naar de innovaties die op de AMdag worden gepresenteerd. Zelf omschrijft ze zich als een ‘tech freak’. Binnen haar kantoor ontwikkelde ze haar eigen Generative Pre-trained Transformer (GPT) ‘Smittie’, die haar en collega’s ondersteunt met scenario’s, registraties en klantprocessen. Technologie is voor Peggy geen doel op zich, maar een middel. ‘Als je slimmer kunt werken, houd je meer tijd over om mensen te helpen.’ ‘Op de AMdag hoop ik daarom altijd dingen te zien waar ik direct mee aan de slag kan.’

Het unieke karakter van de AMdag

Wat de AMdag volgens haar onderscheidt van andere evenementen is het persoonlijke karakter. “Het mooie van de AMdag vind ik dat er een goede mix is tussen menselijkheid, technologie en kennis. Je spreekt de mensen achter de schermen in plaats van dat je alleen online of via enquêtes met elkaar communiceert. Dat persoonlijke maakt het verschil.”

Waarom je de AMdag niet mag missen

Op de vraag waarom andere intermediairs ook naar de AMdag moeten komen, is ze duidelijk: “De AMdag voelt een beetje als een reünie, maar dan wel eentje waar altijd nieuwe ideeën en energie ontstaan. Ongeacht hoeveel ervaring je al hebt, ik ben nog nooit bij een AMdag weggegaan zonder dat ik iets geleerd heb. Ik ontdek er altijd iets wat me enthousiast maakt en wat ik meteen mee kan nemen naar kantoor.”