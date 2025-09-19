Waarom jij AMdag 2025 niet mag missen

De dagen worden weer korter, de temperatuur zakt en de geur van de herfst hangt in de lucht. Dat kan maar twee dingen betekenen: het najaar is begonnen én AMdag 2025 nadert met rasse schreden! AMdag, hét moment waarop de branche samenkomt om te leren, te netwerken en vooruit te kijken. Zet 11 november 2025 in je agenda, want dan vindt alweer de 34ste editie plaats. Dit jaar in de fonkelnieuwe locatie NBC in Nieuwegein.

De wereld verandert razendsnel: digitalisering, kunstmatige intelligentie, nieuwe regelgeving en steeds complexere risico’s dagen de sector uit. Hoe blijf jij vooroplopen? Hoe speel je in op een dynamische arbeidsmarkt en groeiende verwachtingen vanuit de maatschappij? AMdag 2025 biedt antwoorden.

Top van de branche op het podium! Tetteroo en Knibbe in debat op hoofdpodium AMdag

Hierom wil je AMdag 2025 niet missen!

1. De beursvloer bruist meer dan ooit

Leg interessante nieuwe contacten en ontmoet verzekeraars, adviseurs, andere vakgenoten en alle branchepartijen. Hef samen met de sector het glas tijdens ‘de grootste verzekeringsborrel van Nederland’ op deze AMdag!

2. Een inspirerend, boordevol programma

De altijd prikkelende dagvoorzitter Jort Kelder gaat in gesprek met de CEO’s van twee van de grootste verzekeraars van ons land: NN en Achmea. Laat je verder inspireren door leiderschapsexpert Ben Tiggelaar, die praktische inzichten deelt rond persoonlijk leiderschap. Ontdek bij hoogleraar Deborah Nas hoe technologische doorbraken jouw toekomst beïnvloeden en volg de prikkelende AMtalk van Inge Bryan over cybersecurity. En dit zijn slechts enkele highlights van een ijzersterk programma : get ready !

3. Centrale locatie met royale parkeergelegenheid

Niet onbelangrijk: het onlangs compleet gerenoveerde NBC is centraal gelegen, in Nieuwegein, en biedt ruimschoots parkeergelegenheid, zodat je compleet ontspannen aan de AMdag kunt beginnen.

Netwerken en meer

De AMdag is de ideale plek om laagdrempelig te netwerken, kennis op te doen rond de laatste ontwikkelingen in de branche en je te laten inspireren. Of je nu net begint in de sector of al jaren meedraait: er valt voor iedereen waardevolle informatie te vergaren die je helpt om voorop te blijven lopen in een snel veranderende markt.

Dus, waar wacht je nog op? Schrijf je nu in en verzeker jezelf van een plek. We zien je graag op 11 november 2025 in het NBC in Nieuwegein!