Waarom jij AMdag 2025 niet mag missen

Waarom jij AMdag 2025 niet mag missen

De dagen worden weer korter, de temperatuur zakt en de geur van de herfst hangt in de lucht. Dat kan maar twee dingen betekenen: het najaar is begonnen én AMdag 2025 nadert met rasse schreden! AMdag, hét moment waarop de branche samenkomt om te leren, te netwerken en vooruit te kijken. Zet 11 november 2025 in je agenda, want dan vindt alweer de 34ste editie plaats. Dit jaar in de fonkelnieuwe locatie NBC in Nieuwegein.

De wereld verandert razendsnel: digitalisering, kunstmatige intelligentie, nieuwe regelgeving en steeds complexere risico’s dagen de sector uit. Hoe blijf jij vooroplopen? Hoe speel je in op een dynamische arbeidsmarkt en groeiende verwachtingen vanuit de maatschappij? AMdag 2025 biedt antwoorden.

Hierom wil je AMdag 2025 niet missen!

1. De beursvloer bruist meer dan ooit
Leg interessante nieuwe contacten en ontmoet verzekeraars, adviseurs, andere vakgenoten en alle branchepartijen. Hef samen met de sector het glas tijdens ‘de grootste verzekeringsborrel van Nederland’ op deze AMdag!

2. Een inspirerend, boordevol programma
De altijd prikkelende dagvoorzitter Jort Kelder gaat in gesprek met de CEO’s van twee van de grootste verzekeraars van ons land: NN en Achmea. Laat je verder inspireren door leiderschapsexpert Ben Tiggelaar, die praktische inzichten deelt rond persoonlijk leiderschap. Ontdek bij hoogleraar Deborah Nas hoe technologische doorbraken jouw toekomst beïnvloeden en volg de prikkelende AMtalk van Inge Bryan over cybersecurity. En dit zijn slechts enkele highlights van een ijzersterk programma: get ready!

3. Centrale locatie met royale parkeergelegenheid
Niet onbelangrijk: het onlangs compleet gerenoveerde NBC is centraal gelegen, in Nieuwegein, en biedt ruimschoots parkeergelegenheid, zodat je compleet ontspannen aan de AMdag kunt beginnen.

Netwerken en meer

De AMdag is de ideale plek om laagdrempelig te netwerken, kennis op te doen rond de laatste ontwikkelingen in de branche en je te laten inspireren. Of je nu net begint in de sector of al jaren meedraait: er valt voor iedereen waardevolle informatie te vergaren die je helpt om voorop te blijven lopen in een snel veranderende markt.

Dus, waar wacht je nog op? Schrijf je nu in en verzeker jezelf van een plek. We zien je graag op 11 november 2025 in het NBC in Nieuwegein!

  1. Vacatures

  2. Mercedes-Benz Insurance Services

    Schadebehandelaar

    Mercedes-Benz Insurance Services logo
Bekijk vacatures
Meer

Actueel

Meer

Branche

Meer

AMdag

De website datalekbevolkingsonderzoek.nl op een telefoon en een pakket van de bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Tienduizenden vrouwen van wie gegevens zijn gestolen bij de hack bij laboratorium Clinical Diagnostics, hebben zich al aangesloten bij initiatieven voor een mogelijke collectieve schadeclaim. ANP

Claimschade hack Bevolkingsonderzoek kan oplopen tot 2,3 miljard euro

Mensenrechtencollege: hogere verzuimpremie voor vrouwen is discriminatie

Minister Economische Zaken komt met actiepunten om regeldruk te verminderen

  1. Nieuw bestuur moet Register voor Risicodeskundigen nieuw leven inblazen
  2. Overname pensioenportefeuille Scildon door Allianz definitief
  3. Paul Molenaar lid van de raad van toezicht Stv
  4. De Vereende breidt BAVAM uit met dekking tegen softwarefouten
Onderwerpen beheren

Mijn artikeloverzicht kan alleen gebruikt worden als je bent ingelogd.

  1. Leden vakbond De Unie stemmen tegen cao-eindbod ASR
  2. Colinda Rosenbrand stopt als directeur brancheorganisatie OvFD
  3. Guitjens Verzekeringen groeit zonder 'traditionele' overnames
  4. Hypotheekadvies na het afschaffen van de renteaftrek
  5. Hiscox en Omniguard gaan samenwerken bij zakelijke brandverzekering
  6. Achmea directeur wordt wiskunde docent: 'het kriebelde al langer'
  7. Verbond biedt verzekeraars handvatten voor waarborgen biodiversiteit
  1. Prinsjesdagoverzicht: Dit moet je als adviseur weten
  2. Verzekeringsbranche vergrijst ruim 3 keer sneller dan beroepsbevolking
  3. Verbond van Verzekeraars: verzekerde windschade in de miljoenen
  4. Parcifal van Overbeek nieuwe directeur Risk Management Achmea
  5. Diefstalgolf Chinese auto's teistert Britse verzekeraars: zo zit het hier
  6. Ketting van 18.000 euro raakt kwijt, verzekeraar keert niet uit