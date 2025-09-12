Groots Verzekerd: van de ski's naar de verzekeringswereld

Groots Verzekerd viert dit jaar haar 30-jarig bestaan. Het familiebedrijf dat ooit startte als Van Wiggen & de Groot Assurantiën staat tegenwoordig onder leiding van Thomas de Groot (33), die vijf jaar geleden het familiebedrijf overnam. AM sprak met hem over de weg van skileraar naar verzekeringsadviseur, de rebranding van het bedrijf én de rol van de AMdag.

Zijn ouders startten het bedrijf in de jaren negentig na het besluit het roer om te gooien. Vanuit Houten bouwden ze een kleinschalig intermediairkantoor op, waar klantrelaties centraal stonden. “Mijn ouders hebben er hun ziel in gelegd,” zegt Thomas. “Die visie deel ik: altijd het uiterste voor je relaties.”

Van bergen naar polissen

Hoewel de verzekeringswereld hem van huis uit niet vreemd was, koos Thomas aanvankelijk voor een heel ander pad. Na een opleiding hotelmanagement werkte hij in de horeca en maakte hij carrière als skileraar. Hij schopte het zelfs tot ‘staatlich’, het hoogste niveau in Oostenrijk, waarmee hij toekomstige skileraren mocht opleiden. “Skiën en horeca lijken misschien mijlenver af te staan van verzekeren, maar voor mij draait het allemaal om hetzelfde: dienstverlening en mensenwerk. Je bent zelf het gezicht achter een zwart-witte polis.”

De overstap naar het familiebedrijf kwam pas later. De coronapandemie trof de skibranche hard, terwijl thuis een onderneming stond waar zijn ouders alles in hadden gestoken. “Dit was een kans die ik moest grijpen en waar ik volledig voor ben gegaan,” vertelt hij. Onder de vleugels van zijn moeder Yvonne, die hem het vak leerde, dook hij in de Wft- en schade opleidingen en leerde hij al doende wat het intermediairwerk in de praktijk betekent.

Zijn eerste klantafspraak herinnert hij zich nog goed: “Ik had alles tot in de puntjes voorbereid, maar kwam terecht in een huis waar de rookpluimen boven de tafel hingen en ik gevraagd werd stapels oude polissen door te scheuren. Dan merk je: je kunt je niet op álles voorbereiden.”

Tijd voor een nieuwe koers

Toen Thomas het stokje officieel overnam, werd hij zich al snel bewust van de noodzaak om te vernieuwen. Dat signaal kreeg vorm in een rebranding: een frisse uitstraling en een nieuwe naam: Groots Verzekerd. Een naam die de familieband en de focus op relaties benadrukt. Het nieuwe logo, met een boom als symbool, benadrukt die gedachte. “We groeien mee door alle levensfasen van onze relaties, het gaat om langdurige banden.”

Nieuwkomer in gevestigde branche

Als nieuwkomer in de branche wist Thomas hoe belangrijk het was om zijn netwerk op te bouwen. De AMdag werd daarin een vaste waarde: “Sinds het begin van mijn verzekeringscarrière ben ik al naar de AMdag gegaan. Het was voor mij een perfect moment om de branche te leren kennen, om ontwikkelingen mee te krijgen, om bij te praten met collega’s en om interessante lezingen te volgen,” zegt Thomas. De AMdag is voor hem de ideale gelegenheid om zijn netwerk verder uit te breiden, vooral nu hij zich verder in de branche heeft bewezen.

Maar was het niet lastig was om binnen te komen op zo’n dag bij mensen die al jaren in het vak zitten? “je moet in eerste instantie een beetje bijdehand zijn. Zeggen: ik ben Thomas, dit is wat ik doe. Gelukkig heb ik het vanuit de horeca en skiwereld wel in de vingers om mezelf te presenteren en contacten te leggen.

Waarom niemand de AMdag mag missen

Voor Thomas is de AMdag inmiddels meer dan een jaarlijks terugkerend evenement: “De AMdag is een uitgelezen kans om je bestaande connecties te spreken, maar ook om nieuwe contacten te leggen. Daarnaast zijn er ook altijd interessante lezingen, waardoor je de ontwikkelingen in de branche mee krijgt.”

Ook is hij over de verhuizing naar de nieuwe locatie in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein enthousiast. “De Fabrique was een prachtige plek, maar deze nieuwe locatie biedt meer ruimte en openheid. Ik kijk ernaar uit.”