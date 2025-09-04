Tetteroo en Knibbe in debat op hoofdpodium AMdag

Op de AMdag komen de belangrijkste spelers uit de financiële sector samen om met elkaar in gesprek te gaan over de actuele uitdagingen en kansen in de branche. Op het hoofdpodium staat een exclusief debat gepland tussen de CEO's van Achmea en NN Group: Bianca Tetteroo en David Knibbe.

Op 11 november gaan Bianca Tetteroo (Achmea) en David Knibbe (NN Group) live in gesprek. Met Jort Kelder bespreken zij de meest urgente thema’s die de sector raken en delen zij hun visie op de toekomst.

CEO’s delen hun visie

Centraal in het gesprek staan belangrijke kansen en uitdagingen waar de branche nu mee te maken heeft.

Complexe risico’s : klimaatschade, de energietransitie en de groeiende uitdaging van onverzekerbaarheid.

: klimaatschade, de energietransitie en de groeiende uitdaging van onverzekerbaarheid. De arbeidsmarkt : de impact van vergrijzing, de mogelijke kenniskloof en de noodzaak om nieuw talent aan te trekken en te behouden.

: de impact van vergrijzing, de mogelijke kenniskloof en de noodzaak om nieuw talent aan te trekken en te behouden. Digitalisering & AI : hoe technologische ontwikkelingen de branche veranderen en welke kansen én risico’s dit met zich meebrengt.

Andere sprekers

Naast dit debat staan er nog diverse andere inspirerende sprekers op het programma:

Deborah Nas

Hoogleraar digitale innovatie

Deborah Nas is als hoogleraar digitale innovatie dé autoriteit die technologische doorbraken vertaalt naar jouw toekomst. Met haar scherpe inzichten en inspirerende visie helpt ze organisaties voorop te lopen in een digitale wereld.

Ben Tiggelaar

Expert in leiderschap

Ben Tiggelaar is één van Nederlands meest gevraagde experts op leiderschap en verandering. Hij deelt praktische inzichten om het verschil te maken voor jezelf, je bedrijf en de wereld om je heen.

Ilja Gort

Wijnboer, schrijver en tv-persoonlijkheid

Ilja Gort is wijnboer, schrijver en tv-persoonlijkheid, beroemd om zijn chateau in Frankrijk en zijn liefde voor het goede leven en verhalen.

Jort Kelder

Journalist, presentator en columnist bij FD

Jort Kelder is journalist, presentator en columnist bij FD, met een uitgesproken mening over onderwerpen als politiek en economie. Als dagvoorzitter van AMdag zal hij de dag op zijn eigen unieke wijze leiden met scherpe vragen, inzichten en humor.

AMtalks

Verder biedt het programma verschillende AMtalks : verdiepende sessies waarin experts de nieuwste ontwikkelingen in de branche en praktijkinzichten delen. De precieze invulling van deze sessies volgt later.

