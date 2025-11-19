AMdag 2025: van prijswinnende talenten tot debatterende directeuren (met video)

Zij die er waren: proficiat. Zij die er niet waren: jullie hebben wat gemist. AMdag 2025 was zowel cijfermatig, inhoudelijk als voor de netwerkers een enorm succes. Gelukkig hebben we het verslag (en natuurlijk de foto's én de aftermovie) nog.

Met meer dan 1.900 bezoekers en een overvolle beursvloer was de 2025-editie van AMdag de populairste en drukstbezochte ooit. Met een zorgvuldig samengesteld inhoudelijk programma kwam, naast de netwerker, ook de leergierige bezoeker aan haar trekken.

De aftermovie

'Het begon allemaal met verzekeren'

Op het hoofdpodium trapt dagvoorzitter Jort Kelder de dag af met een bekentenis. Toen hij de dag daarvoor, rond de lancering van een gigantisch vastgoedproject, in het Rijksmuseum - naast Robert de Niro himself - zat te dineren onder de Nachtwacht, moest hij denken aan alle verzekeraars en tussenpersonen in de zaal.

Jort Kelder | Beeld: Heleen Duli

Want al die pracht en praal op al die 17e-eeuwse schilderijen, die schepen, die schatten: dat begon allemaal met financiële constructies! De boten zonken toen bij de vleet, zonder enige vorm van garantie zou er geen schip meer uitvaren.

Adyen, Spotify en Lemonade

Nadat Jort Kelder even door de krant heeft gebladerd, aan de zaal heeft gevraagd wie er tegen een burn-out aanzit en de kledingvoorschriften van een niet nader te noemen verzekeringsbedrijf enigszins op de hak heeft genomen, is het tijd voor de eerste spreker op het hoofdpodium.

Innovatie-expert en hoogleraar aan de TU Delft Deborah Nas vroeg zich eerder tegenover AM af of generaties die goed kunnen prompten nog wel bij een verzekeringsadviseur aankloppen.

Deborah Nas | Beeld: Heleen Duli

Eenmaal op het podium trekt ze die lijn moeiteloos door: ze heeft nog nooit een technologie gezien die zo allesomvattend en ontwrichtend is en zich zo snel ontwikkelt als AI. Kleine bedrijven duiken op de mogelijkheden en grote corporates praten er vooral over. Een trend die ze vaak terug ziet komen. Daarom is Adyen dé betaalprovider en niet ABN AMRO. Gaat iedereen naar Spotify in plaats van de platenzaak. In dat rijtje plaatst ze ook online verzekeraar Lemonade, waar men eenvoudig verzekeringen afsluit en claims indient.

AMdebat: Knibbe en Tetteroo

Zeventig procent van Lemonades klanten is jonger dan 35 jaar, vertelt Nas. Ze boren een nieuwe markt van digital natives aan en groeit met ze mee. Van reisverzekeringen naar verzekeringen voor koopwoningen.

CEO’s David Knibbe en Bianca Tetteroo van Nationale-Nederlanden en Achmea reageren niet per se enthousiast op het Lemonade-verhaal wanneer ze aanschuiven voor het AMdebat. Zonder dat het ongezellig wordt overigens. Knibbe kijkt wel uit. "Mijn dochter studeert in Delft", zegt hij gekscherend.

David Knibbe en Bianca Tetteroo | Beeld: Heleen Duli

'Trap er niet meer in'

Jort Kelder probeert er deze ochtend een beetje een battle van te maken tussen NN en Achmea. Waar de verzekeraars elkaar vooral tegenkomen, los van de overeenkomsten die er ‘natúúrlijk ook veel zijn’? Op de arbeidsmarkt, bij de klant en bij de adviseur, somt Tetteroo uiteindelijk op.

Op basis van verschillende stellingen blijkt inderdaad dat Tetteroo en Knibbe veel zaken hetzelfde zien. Nee, de adviseur wordt niet overbodig door AI. De NN-CEO voorspelde twintig jaar geleden dat door het internet het ‘agentenkanaal’ zou gaan verdwijnen. “Maar ik trap er niet meer in.”

Loeiend saai imago?

En dat de verzekeringsbranche een loeiend saai imago heeft in de ogen van jongeren? Daar gaan beide CEO’s ook niet in mee. Er wordt juist volop geïnvesteerd. In opleidingen, in AI. Kansen te over dus. Tetteroo beaamt wel dat mensen niet meer hun hele carrière bij je blijven. “Na vier of vijf jaar vertrekken ze weer. Maar dat is overal zo.”

Vervolgens peilt leiderschapsgoeroe Ben Tiggelaar welke kansen de aanwezigen in de zaal bezighouden. Mocht het je verbazen: AI voert met een straatlengte voorsprong de boventoon.

Ben Tiggelaar | Beeld: Heleen Duli

Met twee mini-experimentjes laat hij even later zien hoe je werk als ondernemer door één verandering compleet kan veranderen (‘noem alle maanden van het jaar op, maar dan op alfabetische volgorde’) en waar je op het vlak van verandering de belangrijkste winst kunt boeken. Want wat gebeurt er als je je hand tegen die van iemand anders houdt en vervolgens gaat duwen? Precies. Tegendruk.

Moraal van het verhaal: focus je op de remmende kracht reduceren in plaats van de drijvende kracht vergroten.

Vliegtuigen op Finse snelwegen

Na de lunch treft cybersecurity-expert Inge Bryan een bomvolle zaal die muisstil naar haar luistert. Ze vertelt over hybride oorlogsvoering: iets wat misschien ver-van-je-bed klinkt, maar eerder recht voor je neus plaatsvindt. Russische sabotagepogingen nemen enorm toe en GPS-verstoringen brengen het vliegverkeer flink in de problemen. Ter illustratie: in Finland verbreden ze momenteel de snelwegen, zodat vliegtuigen er kunnen landen(!).

Inge Bryan | Beeld: Heleen Duli

Binnen twee dagen weten hackers tegenwoordig wat er valt te halen bij je bedrijf. Het enige wat helpt? Je hele bedrijf en al je systemen omzetten in het cyrillisch. Russische hackers vallen nooit andere Russen aan. Zolang ze dat niet doen, laat de Russische overheid ze namelijk met rust.

Jesse Geul ('die van Linkedin')

Met zijn prikkelende en met humor doorspekte bijdrage ‘Waarom niemand bij jou wil werken’ legt recruitment-specialist en LinkedIn-beroemdheid Jesse Geul feilloos bloot waar het allemaal misgaat op het gebied van mensen werven en aannemen.

Iedereen doet maar wat en recruitment is in veel gevallen – ook in de verzekeringsbranche – iets wat iemand ook maar op zijn of haar bordje geschoven krijgt. Op laagdrempelige wijze neemt hij de zaal mee in de leefwereld van moderne sollicitanten en hoe je je als werkgever aantrekkelijker neer kunt zetten.

Dé plek voor jong talent

V.l.n.r. Iwan Jolink, Berber van der Weijde, Pieter van der Veen en Bart Vollmuller

Naast het prachtige hoofdpodium en een goedgevulde beursvloer is er dit jaar ook een primeur. De AM Top 50 Young Leaders wordt voor de eerste keer gepresenteerd en bijna alle jonge leiders die op de lijst prijken zijn dan ook van de partij. Daarmee is AMdag nu ook dé plek voor het jonge talent van de branche.

Ook worden de AM Young Leader awards uitgereikt. In vier categorieën konden jonge talenten een prijs winnen. Bart Vollmuller (digitalisering & AI), Pieter van der Veen (complexe risico’s), Berber van der Weijde (MVO) en Iwan Jolink (arbeidsmarkt) gaan er met die eer vandoor!

Reukorgaan van 5.000.000 euro

Aan het einde van de dag is het de stem van wijnkenner (en TV-persoonlijkheid) Ilja Gort die ons meeneemt naar de regio Nouvelle-Aquitaine in het zuidwesten van Frankrijk.

Jort Kelder (l) en Ilja Gort | Beeld: Heleen Duli

Waar hij een wijnkasteel kocht, de prachtigste wijnen maakten, maar uiteindelijk pas zijn échte commerciële doorbraak doormaakten toen hij zijn neus en reukvermogen liet verzekeren. Voor vijf miljoen(!!) euro. Door Allianz ondergebracht bij Lloyd’s of London. De daaropvolgende publiciteitshausse overtrof zijn stoutste verwachtingen. “Dank jullie allemaal heel erg wel”, is hij de verzekeringsbranche nog steeds zeer erkentelijk.

En toosten we even later op een prachtige AMdag 2025. Rest ons niets anders dan te zeggen: geniet na met de foto’s en de aftermovie én graag tot de volgende AMdag, op dinsdag 17 november 2026!