Het geheim achter het succes van Howden: service, service en nog eens service

Howden is een opvallend snelle stijger in de AM Top 100. Nog maar sinds tien jaar opereert de Nederlandse tak van de wereldwijde verzekeringsmakelaar vanuit Rotterdam en die staat nu al op plaats 36. Een jaar eerder steeg Howden ook al: van plaats 67 naar 63. Topmannen Jeroen Everling en Jan Oosterom over hun succesvolle strategie.