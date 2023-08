Rabobank recht de rug: 'De bankiers hebben weer vertrouwen in verzekeringen'

Jarenlang stond Rabobank stijf bovenaan de AM top 100 intermediair. Maar een toppositie zegt niet alles; onder de oppervlakte was er sprake van krimp. Het roer werd omgegooid onder toenmalig Rabobank-ceo Wiebe Draijer. Nu, zeven jaar na de kentering, vindt directeur Verzekeren Michiel van der Zant het tijd om met de herwaardering naar buiten te treden. "Opnieuw nummer één is geen doel, maar als het gebeurt is het mooi."