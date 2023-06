Cas Verhage (Nh1816): 'Klanttevredenheid daalt, intermediair onder druk'

De voortschrijdende consolidatie van financieel advieskantoren door private equity-partijen heeft een steeds sterkere invloed op de klanttevredenheid in de intermediaire markt. Dat zegt Cas Verhage, directeur van Nh1816. Niet alleen heeft dit gevolgen voor de omzet, hij wil ook een signaal afgeven: "Is het nou klantbelang wat prevaleert, of je eigen belang?"