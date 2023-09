Woekerpolis.nl schat schade op ruim 100 miljard. 'Voltreffer voor BV Nederland'

Het gerechtshof in Den Haag heeft volgens de voorzitter van Vereniging Woekerpolis.nl Ab Flipse een bom gelegd onder de Nederlandse financiële sector met haar tussenuitspraken in de woekerpoliszaken tegen NN en Aegon. Het cassatieverzoek van in ieder geval NN is in zijn ogen alleen maar een manier om tijd te winnen. "De verzekeraars moeten hun knopen gaan tellen; ze trekken Nederland onderuit met hun wanstaltige gedrag."