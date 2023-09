Ook Aegon moet klanten met woekerpolis compenseren

Aegon-klanten met een woekerpolis moeten net als die van Nationale-Nederlanden worden gecompenseerd. Het gerechtshof Den Haag heeft eveneens uitspraak gedaan in de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Aegon. Eerder was al bekend geworden dat vonnis is gewezen in de zaak tegen NN; die pakte in het nadeel van de verzekeraar uit.