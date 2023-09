Hof geeft Vereniging Woekerpolis gelijk; NN kondigt cassatie aan

Vereniging Woekerpolis claimt dat het dicht bij een definitieve overwinning is in de zaak tegen Nationale-Nederlanden. Hoewel het gerechtshof nog geen volledige uitspraak heeft gedaan, heeft de woekerclub op een aantal punten al gelijk gekregen. Het artikel in de polisvoorwaarden op basis waarvan NN kosten in rekening bracht, is volgens het hof een oneerlijk beding. NN heeft in een reactie aangekondigd in cassatie te zullen gaan.