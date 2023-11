Directie FGD ambitieus: 'Ieder jaar drie tot vijf kantoren aansluiten'

In tien jaar tijd van niets naar een verzekeringsbedrijf met vijftig medewerkers, twee eigen panden, vijftig miljoen euro premie-inkomen, 21 partnerkantoren én in de AM top 100 intermediair. In Leeuwarden (en inmiddels ook in het Overijsselse Goor) hebben ze de wind flink in de zeilen, maar de directie van FGD blijft onverminderd ambitieus. "We willen over tien jaar ook echt zijn verankerd in Groningen en Drenthe."