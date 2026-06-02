AI verandert in hoog tempo de manier waarop consumenten online informatie zoeken en advies inwinnen. Waar zoekmachines jarenlang het startpunt waren, wenden steeds meer mensen zich nu direct tot AI-assistenten zoals ChatGPT. Dat biedt kansen voor de verzekeringsbranche, maar roept ook nieuwe vragen op: hoe blijf je als adviseur zichtbaar en relevant in een wereld waarin technologie een steeds grotere rol speelt?

Met die ontwikkeling in gedachten introduceert certe groep de AI-app MijnAdviseur , die adviseurs koppelt aan mensen met een verzekeringsvraag. CTOO Hamza Bouyafa en AI-specialist Taseen Akhtar leggen uit waarom dat volgens hen belangrijk is. "Wij verkleinen de kloof tussen de klant en de adviseur."

Investeren in AI vraagt schaalgrootte

Zoals Bouyafa eerder aangaf, vergt investeren in AI serieus kapitaal. De ontwikkeling, implementatie en het compliant beheren van AI-oplossingen vragen om schaalgrootte, specialistische kennis en structurele investeringsruimte. Voor de meeste intermediairbedrijven is het niet realistisch om deze investeringen zelfstandig te dragen. Daarom is aansluiting bij een sterk platform noodzakelijk. Op deze manier krijgen adviseurs toegang tot innovatieve AI-toepassingen, zonder zelf de volledige kosten en risico’s te hoeven dragen. "Wij willen meesterschap de ruimte geven in de nieuwe wereld die nu ontstaat, met veel mooie technologie."

Met dat uitgangspunt ontwikkelde certe de app MijnAdviseur. "Jarenlang was Google onze belangrijkste bron om online kennis te vergaren. Nu heeft AI nieuwe mogelijkheden geopend, met AI-tools als ChatGPT. Wij willen de adviseur faciliteren om daar optimaal op in te spelen."

Eigen data als basis

De basis voor MijnAdviseur bestaat uit de data die certe de afgelopen tien jaar heeft verzameld. Daarmee wil certe adviseurs ondersteunen met beter toegankelijke en contextuele kennis, juist op momenten waarop klanten direct antwoord verwachten. "Die data hebben wij gestructureerd, zodat een omvangrijke kennisbank is ontstaan. Niet alleen met informatie over premies, maar ook over meer gecompliceerde onderwerpen rondom zakelijke verzekeringen’, zegt Bouyafa. "Dat heeft geresulteerd in MijnAdviseur, die nu beschikbaar is in ChatGPT. Komt er een verzekeringsvraag binnen, dan willen wij invulling geven aan meesterschap door de vraag van de gebruiker en de kennis van de adviseur samen te brengen."

De gebruiker heeft volgens Bouyafa niet altijd uitgebreid advies nodig. "Het kan zijn dat je alleen een autoverzekering nodig hebt: dan ben je snel klaar. Maar het kan ook zijn dat je voor je bedrijf de risico’s in kaart wilt brengen. Dan kom je met behulp van ChatGPT en MijnAdviseur bij de adviseur die een degelijke inventarisatie doet en je een goed advies geeft."

AI inzetten voor kwaliteit

Taseen Akhtar, voorheen werkzaam bij softwarebedrijf Inpact, is onlangs aangesloten bij het project. Hij brengt 18 jaar ervaring mee en helpt bij de ontwikkeling van het nieuwe platform. Vanuit die ervaring kijkt hij vooral naar de vraag hoe AI op een waardevolle en verantwoorde manier kan worden ingezet binnen het intermediair.

"Rondom AI is een hype ontstaan en het is zoeken naar het juiste pad om het op een goede manier toe te passen. Wij geloven dat AI vooral waarde toevoegt wanneer het helpt om sneller tot beter en passender advies te komen’, zegt Akhtar. "Verzekeren draait niet alleen om de laagste premie, maar vooral om de vraag of iemand écht goed verzekerd is. Met MijnAdviseur ondersteunen we klanten bij hun vraag en brengen we ze in contact met een adviseur die kan helpen om risico’s goed in kaart te brengen. Zo voorkom je verrassingen achteraf, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat je onderverzekerd bent op het moment dat je schade meldt."

Akhtar vergelijkt het gebruik van ChatGPT voor verzekeringsvragen met medische ondersteuning via AI. "Zoals je daar een doorverwijzing krijgt naar je huisarts, gaan wij je doorverwijzen naar je financiële huisarts." Daarbij gaat het volgens hem niet om een eenvoudige doorverwijzing. "Mijn Adviseur zegt niet alleen: je moet een adviseur zoeken, maar begeleidt je bij je vraag en brengt je al in contact met de juiste adviseur voor jou."

Uiteindelijk gaat het om mensen

Volgens certe moet AI de adviseur ondersteunen, niet vervangen. Vanuit die gedachte is MijnAdviseur nadrukkelijk ontwikkeld als hulpmiddel binnen het adviesproces. De app is primair gericht op het koppelen van een adviseur aan een klant met een adviesvraag.

"Wij zijn er voor de adviseur. AI kan zeker ondersteuning bieden, maar uiteindelijk gaat het om mensen die contact hebben met elkaar. Alleen dan kun je echt maatwerkadvies geven. Zie de app als een soort binnendienstfunctie. Zo willen wij adviseurs aanhaken in de AI-wereld. Door de nieuwe technologie is de afstand tussen klant en adviseur namelijk groter geworden. Met MijnAdviseur proberen we de afstand weer te verkleinen. We richten ons niet op transacties, maar op de relatie tussen de adviseur en de klant."

Van hoog in de zoekresultaten naar snel in beeld bij AI

Die veranderende rol van AI heeft niet alleen invloed op het adviesproces, maar ook op de manier waarop klanten adviseurs vinden. Bouyafa vergelijkt de huidige ontwikkelingen met de strijd om hoog in de zoekresultaten van Google terecht te komen. "Nu AI steeds meer wordt gebruikt, willen wij vooraan staan om ook bij die tools snel in beeld te komen bij de klant. Daarbij staat de adviseur centraal: we strijden niet om de scherpste premie. Op basis van de vraag en situatie van de gebruiker zoekt de AI-agent op de achtergrond naar de oplossing en adviseur die daar het beste bij passen. Hoe beter onze app aansluit op de behoefte van de klant, hoe groter de kans dat de juiste adviseur in beeld komt."

Zoekopdrachten verschuiven

Volgens Akhtar wordt zichtbaarheid binnen AI-assistenten steeds belangrijker. "Mensen zochten jarenlang via zoekmachines als Google naar producten en diensten, maar dat verandert snel. Steeds vaker stellen consumenten hun vraag direct aan een AI-assistent, zoals ChatGPT. Dat vraagt om een andere manier van zoeken én adviseren."

Die ontwikkeling is volgens hem zichtbaar op steeds meer AI-platformen. "Het is daarom belangrijk dat je snel kunt inspelen op verschillende toepassingen. MijnAdviseur is ontwikkeld volgens een standaard waardoor de app eenvoudig inzetbaar is binnen andere AI-assistenten, zoals Claude, Gemini of Perplexity. We zijn dus niet afhankelijk van één specifiek AI-model."

Adviseur dichterbij brengen

MijnAdviseur wordt ook na de introductie verder doorontwikkeld. Daarbij kijkt certe nadrukkelijk verder dan alleen verzekeringen, zegt Bouyafa. "We willen MijnAdviseur op termijn ook gaan verbreden naar hypotheken, makelaardij en financieringen. Verder zijn we bezig met de ontwikkeling van een optie waarmee gebruikers die niet direct om een adviseur vragen alvast een vorm van pre-advies kunnen krijgen. Dan geven we wel een antwoord, waarna de gebruiker voor meer hulp alsnog voor een adviseur kan kiezen. Ondernemers in bijvoorbeeld de agrarische wereld hebben vaak specialistische vraagstukken. Juist voor deze doelgroepen denken wij dat MijnAdviseur een waardevolle aanvulling is, omdat de app de adviseur dichterbij brengt."

Daarmee positioneert certe MijnAdviseur nadrukkelijk niet als vervanger van de adviseur, maar als technologie die helpt om advies, expertise en bereikbaarheid dichter bij elkaar te brengen. In een markt waarin AI een steeds grotere rol speelt in de klantreis, ziet certe juist kansen om het persoonlijke advies weer centraal te zetten.

