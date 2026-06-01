De AM Top 50 Young Leaders 2026: inschrijvingen geopend!

De AM Top 50 Young Leaders is de branchelijst van jonge professionals die de toekomst van de financiële dienstverlening vormgeven. De jonge leiders die op de AM Top 50 Young Leaders lijst prijken, onderscheiden zich door hun bewezen prestaties en ambitie binnen de verzekeringsbranche. Vanaf vandaag is het weer mogelijk jezelf aan te melden! Ook werkgevers kunnen talenten aanmelden.

Het rondetafelgesprek op AMdag 2025 (beeld: Isabella Verduyn)

Alle jonge leiders die een plek op de lijst bemachtigen, ontvangen een uitnodiging voor AMdag op 17 november 2026: een dag vol mooie ontmoetingen, inspirerende sprekers en entertainment. Tijdens AMdag wordt de lijst officieel bekendgemaakt in AM Magazine en op AMweb. Ook schuiven tijdens AMdag acht door de redactie geselecteerde jonge leiders aan voor een rondetafelgesprek met AM.

AM Young Leaders Awards

Onderdeel van de AM Top 50 Young Leaders zijn de AM Young Leaders Awards. Aan vier jonge professionals op de lijst wordt door de vakjury tijdens AMdag op het hoofdpodium een award uitgereikt voor hun indrukwekkende prestatie. Kandidaten kunnen binnen vier domeinen meedingen: Complexe risico's, Digitalisering & AI, Arbeidsmarkt of MVO.

De winnaars van vorig jaar, vlnr: Iwan Jolink (winnaar in de categorie Arbeidsmarkt), Berber van der Weijde (MVO), Pieter van der Veen (Complexe risico's) en Bart Vollmuller (Digitalisering & AI)

Aanmelden

Leeftijdsgrens: t/m 35 jaar.

je bent tenminste 3 jaar werkzaam in de verzekerings- of hypothekensector. Bijvoorbeeld bij een verzekeraar, intermediair, serviceprovider, insurtech, ICT-bedrijf of hypotheekverstrekker.

je hebt een bewezen prestatie verricht in de branche. En je ontwikkeling in het vakgebied laat je ambitie zien. In geval van plaatsing op een eerdere editie van de lijst: je hebt je doorontwikkeld.

als kandidaat meld je jezelf aan. Ook je werkgever mag je met jouw toestemming aanmelden. Meld je als kandidaat een talentcase aan om kans te maken op een Young Leader Award? Dan moet je werkgever achter je talentcase staan.

de aanmelding voor de AM Top 50 Young Leaders-lijst en de AM Young Leaders Award sluit op woensdag 30 september.

Voor meer informatie en aanmelden, bezoek de website .