Gesponsord DAK: 'Participatie en dialoog cruciaal voor toekomstbestendige samenwerking'

"Het participatiemodel van DAK is niet alleen een nieuwe constructie, maar ook een reactie op de ingrijpende veranderingen in de adviesmarkt", zegt DAK-directeur Tim Schoonbergen. Sinds de introductie begin dit jaar organiseert het collectief daarom zogeheten participatiesessies. "We gaan met adviseurs in gesprek over de ontwikkelingen, samenwerkingen en wederzijds commitment."

De aanleiding voor het model ‘DAK Participatie ’ ligt in de consolidatieslag die de adviesmarkt momenteel doormaakt. “Private equity-partijen en internationale makelaars kopen kantoren op, maar ook verzekeraars en advieskantoren consolideren. Dat leidt tot schaalvergroting, maar verkleint tegelijkertijd de ruimte voor zelfstandigheid. Veel adviseurs willen hun onderneming niet verkopen, maar zoeken wel zekerheid en slagkracht binnen een groter geheel", legt Schoonbergen uit.

In de participatiesessies wordt deze ontwikkeling expliciet benoemd en besproken. “Niet als somber toekomstbeeld, maar als context voor een centrale vraag: hoe behoud je als adviseur grip op je onderneming en je klanten in een consoliderende markt? Bij de leden van DAK leeft de overtuiging dat samenwerking vanuit een coöperatieve gedachte hierop een antwoord biedt.”

Van uitleg naar dialoog

De participatiesessies zijn nadrukkelijk géén eenrichtingsverkeer, legt Schoonbergen uit. “DAK Participatie is ontstaan in samenspraak met adviseurs en businesspartners en in meerdere sessies aangescherpt en juridisch getoetst. De uitleg bij de introductie gaat zo natuurlijk over in een dialoog.”

Adviseurs worden uitgenodigd om kritisch mee te denken en vragen te stellen over hoe de samenwerking in de praktijk uitpakt”

Tijdens de bijeenkomsten wordt uitgebreid stilgestaan bij de keuzes achter het model. Governance, juridische borging en spelregels krijgen veel aandacht. “Zo is vastgelegd dat iedere participant maximaal één certificaat kan aanhouden, zodat alle deelnemers op gelijke voet meedoen en het collectieve belang centraal blijft staan. Adviseurs worden uitgenodigd om kritisch mee te denken en vragen te stellen over hoe de samenwerking in de praktijk uitpakt."

Waar adviseurs vooral over spreken

Uit de gesprekken blijkt dat adviseurs vooral behoefte hebben aan duidelijkheid en voorspelbaarheid. “Vragen gaan over besluitvorming, wederkerigheid en gedrag: wat betekent investeren concreet en wat krijg ik terug? Wat wordt van deelnemers verwacht? En hoe verhoudt standaardisatie zich tot maatwerk in de adviespraktijk?”

Juist door deze vragen expliciet te bespreken helpen de participatiesessies adviseurs om een bewuste keuze te maken, vindt Schoonbergen. “Deelname aan DAK Participatie vraagt commitment en werkt alleen wanneer verwachtingen vooraf helder zijn.”

Praktijkervaring van deelnemers

Dat het model ook bij de praktijk aansluit, blijkt uit de ervaringen van adviseurs die inmiddels participant zijn. Martijn Maas van MPM Advies, participant van het eerste uur, zet DAK Participatie bewust naast het reguliere aanbod: “Sinds de introductie maak ik veelvuldig gebruik van DAK Participatie. Voor klanten met een beperkt risicoprofiel werkt het concept heel goed, terwijl ik voor maatwerk het reguliere DAK Compleetpakket blijf gebruiken. Die keuzevrijheid sluit aan bij mijn manier van werken. De voorwaarden zijn helder, het portaal werkt snel en de dienstverlening vanuit DAK ervaar ik als heel prettig.”

Ook Wim Peters van Peters Verzekeringen benadrukt dat het model logisch voortbouwt op bestaande werkwijzen: “ Onze ervaring met het DAK Compleet ￼ pakket zorgt dat de producten en aanvraagroute van DAK Participatie direct vertrouwd aanvoelen. Op basis van de klantsituatie maken we vooraf een bewuste keuze tussen DAK Participatie en het reguliere DAK Compleet. Als het mogelijk is, kiezen we voor DAK Participatie, mede vanwege de extra kortingsregeling die helpt om een scherp aanbod voor klanten te realiseren.”

Kennismaken met gelijkgestemde ondernemers

Inmiddels hebben ruim honderd adviseurs zich aangemeld voor een participatiesessie. “Maar de sessies zijn niet alleen gericht op bestaande DAK‑leden", benadrukt Schoonbergen. “Ook geïnteresseerde adviseurs die DAK nog niet goed kennen, zijn van harte welkom. Voor hen zijn de bijeenkomsten een kennismaking met andere adviseurs, de coöperatie, de collega’s van DAK en de manier waarop samenwerking en ondersteuning zijn ingericht.”

Participatiesessies De komende bijeenkomsten vinden plaats op 20 mei, 17 juni en 1 juli 2026 bij DAK in Nieuwegein. Naast inhoudelijke toelichting op het participatiemodel is er ook aandacht voor de organisatie achter het concept. Zo ontstaat een realistisch beeld van samenwerken binnen DAK Participatie, met oog voor zowel de voordelen als de verantwoordelijkheden die daarbij horen.

Samenwerking begint bij inzicht

De participatiesessies benadrukken volgens Schoonbergen dat het participatiemodel meer is dan een technische oplossing. “Het is een manier van samenwerken die inspeelt op een consoliderende markt en vraagt om transparantie, gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen. Door het dialoog centraal te stellen en ruimte te geven aan kritische vragen, laat DAK zien dat een duurzame samenwerking begint bij inzicht. De participatiesessies zijn daarom geen bijzaak, maar een cruciaal onderdeel voor een toekomstbestendige samenwerking.”

