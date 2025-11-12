Dit is de AM Top 50 Young Leaders 2025

Wie zijn dé jonge leiders in de verzekerings- en hypothekensector? Waar werken ze? Wat doen ze? Waarin onderscheiden ze zich? Dit is de AM Top 50 Young Leaders 2025, samengesteld door de redactie van AM.

Noor du Gardijn (22)

Zakelijk verzekeringsadviseur bij du Gardijn Verzekeringen

Voordat Noor begon bij familiebedrijf du Gardijn Verzekeringen, deed ze maar liefst twee hbo-opleidingen. Daarna ging ze aan de slag als administratief medewerker. Binnen drie jaar klom ze op tot zakelijk verzekeringsadviseur. Ze heeft ervaring met particuliere schadeverzekeringen, zakelijke schadeverzekeringen en inkomensverzekeringen. Daar heeft ze de Wft-diploma’s Basis, Particulier, Zakelijk en Inkomen voor gehaald. Naast haar fulltimebaan is ze bezig één van Nederlands jongste Registermakelaars in de Assurantiën (RMiA) te worden.

Bart Vollmuller (24)

IT-manager bij RISK

Ondanks zijn jonge leeftijd werkt Bart Vollmuller al zo’n zeven jaar bij RISK. Bart is de initiator van het AI-acceleratieprogramma binnen de marketingafdeling en heeft een leidende rol in de developmentteams. Door zijn kennis van IT en AI is hij in staat om mens en machine bij elkaar te brengen. Het lukt hem om dit breed gedragen te krijgen binnen het team van senior en junior developers. Dit doet hij onder andere door het opzetten van interne trainingen en best practices voor het gebruik van de AI-tools door het developmentteam.

Iris van Hees (27)

Partner en senior pensioenadviseur bij &Gommer Pensions Group

Iris van Hees is in 2021 gestart als pensioenadviseur bij &Gommer Pensions Group. In korte tijd groeide ze uit tot een zeer kundig pensioenadviseur, wat ze in 2025 heeft kunnen bekronen met haar toetreding als partner. Haar werk richt zich op pensioenadvies en financiële planning, maar ook op vaktechniek en compliance, waarvoor ze verantwoordelijk is. Daarnaast schrijft ze regelmatig blogs en artikelen voor de website. Iris combineert deskundigheid met visie en daadkracht, en zet zich in voor groei en innovatie. Daarmee is ze een inspirerend voorbeeld voor een nieuwe generatie professionals in de pensioensector.

Gijs van Brunschot (33)

Partner bij zakelijkeverzekering.nl

Gijs werkt sinds twee jaar als zakelijk adviseur bij zakelijkeverzekering.nl en wist in korte tijd partner te worden. Sinds 2013 heeft hij al ervaring als relatiebeheerder in de verzekeringswereld. Gijs onderscheidt zich met zijn hoge servicelevel en brede kennis van alle relevante mkb-producten. Hij spreekt de taal van de klant en weet vertrouwen snel om te zetten in duurzame relaties. Waar tweehonderd nieuwe klanten per jaar de norm is, sluit hij er al twee jaar op rij driehonderd aan. Daarmee is hij het ‘verzekeringsmannetje’ dat iedere klant zich wenst.

Samel Schers (29)

Financieel planner bij Buro Philip van den Hurk en ondernemer

Samel Schers heeft zich de afgelopen vijf jaar ingezet om de financiële wereld toegankelijker, eerlijker en toekomstbestendiger te maken. Dit doet hij niet alleen in zijn werk als financieel planner en partner bij Buro Philip van den Hurk, maar ook daarbuiten. Zo startte hij neemjeoverwaardeop.nl om mensen te helpen hun overwaarde verantwoord te benutten en is hij co-host van de podcast Bankzaken. Via de vereniging Brainport voor Elkaar zet hij zich in voor initiatieven rondom armoedebestrijding en financiële educatie. Ook deelt hij kennis via blogs en heeft hij drie boekjes geschreven over grote financiële keuzes.

Jochem Vos (25)

Medewerker Talentpool – desk accountmanager bij De Goudse Verzekeringen

Jochem Vos begon zijn loopbaan bij De Goudse in het traineeship, waarna hij ervaring opdeed als relatiebeheerder Schade Zakelijk en Inkomen Collectief. Inmiddels werkt hij als desk accountmanager en ondersteunt hij dagelijks onafhankelijke adviseurs. Al vroeg wist hij zijn interesse in digitalisering te koppelen aan zijn werk: zo bouwde hij een AI-agent die gesprekken automatisch transcribeert en omzet in gespreksverslagen. Hij stimuleert collega’s om hiermee aan de slag te gaan. Ook volgt Jochem de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op de voet. Met zijn frisse blik en ideeën wil hij eraan bijdragen dat verzekeringen aantrekkelijker worden voor jonge professionals, en zo bouwen aan de toekomst van de sector.

Fabian Mensah (26)

Eigenaar intermediairskantoor - financieel planner CFP®

Fabian Mensah is sinds oktober 2024 eigenaar van intermediairskantoor Financieel Verder - Financieel Zeker in Doetinchem, waar hij als gecertificeerd financieel planner (CFP®) relaties helpt bij het realiseren van hun wensen en doelen. Sinds 2022 is hij actief in de financiële dienstverlening en deed ervaring op bij De Hypotheekshop, Finenzo Deventer en Buro Philip van den Hurk. Fabian staat bekend om zijn verfrissende ideeën en inzet van digitalisering en AI om advies toegankelijker en effectiever te maken. Daarnaast is hij actief als gastdocent bij stichting LEF en wil hij bijdragen aan vernieuwing in de branche.

Jorik van der Oord (28)

Data scientist bij ASR

Jorik van der Oord begon zijn carrière als data scientist en trainee bij Aegon. Daarna ging hij bij ASR aan de slag. Daar speelde hij een leidende rol in de ontwikkeling van de innovatieve ‘smart claims assistant’. Met deze AI-tool worden complexe medische letselschadeclaims sneller, beter en consistenter beoordeeld, wat het schadeproces aanzienlijk efficiënter maakt. Jorik weet complexe data te vertalen naar praktische, waardevolle oplossingen. Hij slaat daarmee de brug tussen data science en operationele bedrijfsvoering. Zijn pionierswerk inspireert zijn team en toont hoe datagedreven innovatie de verzekeringssector kan transformeren.

Hein Crebolder (29)

Application engineer bij Netaspect Software B.V.

Hein Crebolder is application engineer bij Netaspect Software B.V.. Daar specialiseert hij zich in AI-toepassingen binnen de verzekeringsbranche. Op eigen initiatief ontwikkelde hij een AI-gedreven fraudedetectiemodel, waarmee afwijkende patronen in door AI gegenereerde foto’s sneller en accurater worden gesignaleerd. Dit draagt direct bij aan het voorkomen van nepschade-uitkeringen en zorgt voor een efficiënter proces. Wat Heins werk zo bijzonder maakt, is dat hij deze ontwikkeling al in gang had gezet voordat dit breed in de media aan bod kwam. Zijn vooruitziende blik, technische daadkracht en ondernemerschap maken hem een voorbeeld van een jonge leider die niet alleen innoveert, maar ook écht vooroploopt.

Jasper Woelders (29)

Franchisenemer bij Van Bruggen

Jasper Woelders is sinds 2023 mede-eigenaar van vier Van Bruggen-kantoren. Na drie jaar als financieel adviseur kreeg hij het aanbod om de helft van een franchise over te nemen, een kans die hij direct greep. Hij viel meteen op door zijn ondernemende en meedenkende houding. Als franchisenemer onderscheidt hij zich door nooit af te wachten en de regie volledig in eigen handen te nemen. Hiermee inspireert hij leeftijdsgenoten en is hij een voorbeeld van wat er mogelijk is als jonge ondernemer binnen de financiële dienstverlening.

Sophie Boschman (27)

Vestigingsmanager bij Assurantiekantoor Wertenbroek

Sophie Boschman werkt al zeven jaar bij Assurantiekantoor Wertenbroek. Sinds augustus 2025 is ze daar vestigingsmanager en geeft ze leiding aan verschillende teams. Hiervoor was ze accountmanager Zakelijke Verzekeringen, binnendienstadviseur Zakelijke Verzekeringen en ze begon bij het assurantiekantoor als mid-officemedewerker. Volgens collega’s is ze een voorbeeld van hoe men als jonge starter een succesvolle carrière kan hebben in de verzekeringsbranche: “Sophie laat zien dat er echt kansen liggen voor jonge mensen in de verzekeringsbranche, een branche die te maken heeft met veel vergrijzing.”

David de Jong (35)

Head of Customer Experience bij Zwitserleven/Athora Nederland

David de Jong werkt al zo’n zes jaar bij Zwitserleven, onderdeel van Athora Nederland. In zijn huidige functie als Head of Customer Experience geeft De Jong leiding aan een divers en jeugdig team. Hij is ervan overtuigd dat wanneer jong leiderschap, diversiteit en verandervaardigheden samenkomen, er een sector ontstaat waar klantwaarde en duurzame groei hand in hand gaan. Deelname aan de AM Top 50 Young Leaders ziet De Jong vooral als een kans om samen met andere jonge leiders de toekomst van de financiële dienstverlening vorm te geven.

Serhat Çelik (23)

Financieel adviseur bij Vivantus Groep

Serhat Çelik is hypotheekadviseur en propositieontwikkelaar bij Vivantus. Ook volgt hij de opleiding tot accountant. In een sector die sterk vergrijst wil Çelik laten zien dat jonge professionals met visie, kennis en maatschappelijke betrokkenheid de toekomst van dit vak zijn. Hij zegt: “Voor mij was het altijd een jongensdroom om mensen te helpen hun dromen waar te maken. De grootste voldoening ervaar ik wanneer klanten dankzij mijn inzet hun nieuwe thuis kunnen betrekken, financiële rust vinden of een stap zetten richting hun toekomst.”

Julian Schouwenaars (35)

Businesspartner Intermediair bij Doelbeleggen.nl

Julian Schouwenaars werkt als businesspartner Intermediair bij Doelbeleggen.nl. De afgelopen jaren hield hij zich bezig met het ontwikkelen van lijfrente(beleggings)oplossingen voor opbouwende en uitkerende lijfrentes in de derde pijler. Daarnaast zet Schouwenaars zich in om de kennis rondom het onderwerp ‘derde pijler pensioen’ te vergroten bij het intermediair. Als lid van de Adviesraad van FFP en deelnemer aan de Stichting Actief Klantbeheer weet Schouwenaars als geen ander wat er speelt in de markt, welke complexe risico’s pensioen met zich meebrengt en hoe hij adviseurs hiervoor handvatten kan geven in hun adviespraktijk.

Amber Voors (27)

Teammanager Unigarant N.V.

Amber Voors maakte in 2022 al op jonge leeftijd de stap van verzekeringsadviseur naar teammanager bij Unigarant, het verzekeringsbedrijf van ANWB. Vorig jaar kreeg ze van haar manager te horen: “Amber is erg bescheiden, en mag wel wat meer het podium krijgen.” Deze plek in de Top 50 is daarvoor de uitgelezen kans. Sinds haar aantreden in de branche heeft ze al veel stappen gezet, en zegt ze: “Ik kijk ernaar uit om me verder te ontwikkelen als jonge leider binnen de branche.”

Jona Kiana (29)

Verzekeringsadviseur Bouw en Vastgoed bij Rabobank

Als verzekeringsadviseur Bouw en Vastgoed bij Rabobank laat Jona zien dat vakmanschap en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand gaan. Ze is ambitieus, communicatief sterk en een verbindende kracht. Naast haar werk zet ze zich actief in voor diversiteit, inclusie en verjonging van de sector, onder andere via gastlessen aan jongeren en het deelnemen aan initiatieven. Volgens Rabobank reikt Jona’s impact verder dan haar functie: “Jona inspireert met haar energie en drive.”

Arthur Dekker (28)

Letselschadejurist bij Hofmans Letselschade

Arthur Dekker werkt als letselschadejurist bij Hofmans Letselschade. Arthur stond in 2024 op de AM Top 25 Jong Talent. Hij zegt zelf dat dit deuren voor hem heeft geopend: “Na mijn plaatsing zette ik bij Hofmans Letselschade een volgende stap: het combineren van deskundige belangenbehartiging met vernieuwing in de letselschadepraktijk.” Zijn doel is om de letselschadepraktijk persoonlijker, transparanter en toekomstbestendiger te maken.

Winston van Ee (33)

Productmanager Verzekeren bij Blinqx

Winston van Ee richt zich, binnen zijn functie als productmanager Verzekeren bij Blinqx, op de samenhang en strategie van verzekeringsoplossingen. Volgens collega’s vervult hij een onderscheidende rol als innovator en disruptor. Ook laat hij ondernemerschap zien en is zijn visie op productontwikkeling sterk en strategisch. Dankzij deze eigenschappen en door zijn leiderschap en enthousiasme stuurt hij een team productowners aan en realiseert hij projecten als automatische schadeafhandeling.

Esma Yavas (34)

Verzekeringsadviseur Zakelijk bij Rabobank

Esma Yavas is verzekeringsadviseur Zakelijk bij de Rabobank. Ze begon daar in 2021 als mkb-adviseur, en groeide al snel door. Nu initieert ze projecten die collega’s met elkaar verbinden. Vanuit de overtuiging dat vooruitgang ontstaat wanneer mensen elkaar versterken, zoekt Esma actief naar mogelijkheden om samenwerking en innovatie te stimuleren. Naast haar werk begeleidt ze ook jongeren bij hun studie- en loopbaankeuzes. Haar ambitie is helder: “Een sector die toekomstbestendig is, waarin jongeren hun plek vinden en waar verbinding de motor is. Daar wil ik een drijvende kracht achter zijn.”

Jorn Soethout (32)

Eindverantwoordelijke Yinco Health bij Yinco

Jorn Soethout werkt sinds 2022 bij apc holland, dat in 2024 werd overgenomen door Yinco. Hij begon daar als productmanager en groeide door tot eindverantwoordelijke van Yinco Health. In die rol geeft hij leiding aan acht specialisten en is verantwoordelijk voor de inkomensvolmachten bij binnen- en buitenlandse verzekeraars. Jorn ontwikkelde samen met de IT-afdeling een in-house vergelijkmodule en zorgde dat de afdeling in drie jaar flink groeide. Hij onderhoudt ook actief contact met verzekeraars en ondersteunt de directie van apc holland op het gebied van branden aansprakelijkheidsverzekeringen.

Bas van der Wal (31)

Toezichthouder specialist bij De Nederlandsche Bank

Na zijn master Aansprakelijkheid en Verzekering begon Bas van der Wal als jurist bij ASR, waar hij onder andere nieuwe duurzaamheidseisen binnen de Insurance Distribution Directive implementeerde en toezichthouders toestemming regelde voor de samenvoeging van ASR en Aegon Nederland. Sindsdien werkt hij bij De Nederlandsche Bank als toezichthouder specialist bij het Expertisecentrum Markttoegang. Daar heeft hij dagelijks contact met partijen die de Nederlandse verzekeringsmarkt betreden. Daarnaast is hij betrokken bij de implementatie van de herziening van Solvency II.

Esther Knoll-Lagendijk (35)

Directeur bij Assistent assurantiesoftware

Esther Knoll-Lagendijk is sinds juni 2025 directeur bij Assistent assurantiesoftware. Ze begon hier als customer relations manager en werd dit jaar directeur en mede-eigenaar van het bedrijf na het overlijden van haar vader en tevens voormalig directeur. Met haar positieve blik leidt ze het team van Assistent en werkt ze aan de verdere ontwikkeling van de software voor het intermediair. Onder haar leiding blijft het bedrijf groeien en vernieuwen, en zet ze de visie van Assistent voort met passie en gedrevenheid. Esther staat bekend om haar ondernemerschap, energie en het vermogen om zowel haar team als de branche te inspireren.

Melvin ter Heerdt (34)

Manager Marketing, Strategie & Data bij OHRA (Nationale-Nederlanden / NN Group)

Melvin ter Heerdt is sinds 2016 actief in de particuliere verzekeringsmarkt en in 2023 zette hij via NN Ventures een volmacht op die zich specialiseert in ‘embedded insurance’. Die ervaringen heeft hij meegenomen naar OHRA, waar zijn kennis van marketing en diverse distributiemodellen samenkomt met zijn verantwoordelijkheid voor het dataportfolio, om een bijdrage te leveren aan de groeiambities en ontwikkelingen binnen OHRA. Met zijn brede ervaring wil Melvin de komende jaren van (grote) waarde zijn voor de diverse veranderingen die in het verschiet liggen voor NN Group en de verzekeringssector.

Brittley Dekker (31)

Accountmanager bij Financieel Fit

Brittley Dekker is sinds drie jaar accountmanager bij Financieel Fit en ondersteunt franchisekantoren. Brittley combineert vaktechnische kennis met een energieke en betrokken aanpak. Ze neemt collega’s mee in vernieuwing en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei en professionalisering van Financieel Fit. Ze heeft een duidelijke stempel gedrukt op de manier waarop zij hun klanten en kantoren ondersteunen. Daarmee belichaamt ze wat een Young Leader hoort te zijn: een professional die het verschil maakt en de toekomst van de branche mede vormgeeft.

Roman Meulman (26)

Accountmanager Zakelijke Verzekeringen bij Verzekerd en Wel

Roman Meulman heeft met zijn 26 jaar al zeven jaar ervaring in de verzekeringsbranche, de laatste jaren met een duidelijke focus op het zakelijke segment. Verzekeren gaat voor Roman veel verder dan het afsluiten van een polis. Hij begeleidt ondernemers bij het hele proces om hun bedrijf en hun toekomst te beschermen. Complexe risico’s inzichtelijk maken en vertalen naar goede oplossingen voor hun praktijk hoort daar absoluut bij. Roman heeft dan ook de energie, ervaring en ambitie om ervoor te zorgen dat de verzekeringssector relevant, toegankelijk en klantgericht blijft. Jonge professionals spelen hierin een sleutelrol volgens hem.

Sam Vink (28)

Client manager Food & Logistics bij Aon Nederland

Sam Vink werkt sinds 2019 bij Aon en is de afgelopen jaren werkzaam geweest binnen Operations als teamlead Policy Production. Daarvoor werkte hij onder andere bij verzekeraar ASR. Sinds de zomer van 2025 focust hij zich op het rechtstreeks adviseren van klanten in het large corporate-segment. Hiervoor heeft hij een veilige en bekende basis achtergelaten om een nieuwe ontwikkeling door te maken. Een mooi voorbeeld van persoonlijk leiderschap en ook binnen het team laat Sam zien een natuurlijk leider te zijn.

Iris Snuverink (32)

Manager Data bij Unigarant N.V.

Bij Unigarant, het verzekeringsbedrijf van ANWB, is Iris Snuverink verantwoordelijk voor Data en AI. Met haar achtergrond als consultant bij IG&H en Xebia brengt zij een grote hoeveelheid kennis en kunde mee. Ze helpt het bedrijf verder in data en laat Unigarant op hoge snelheid invoegen op de AI-snelweg. Dat combineert ze met een stap naar het managen van een afdeling. Dit alles in een periode van grote veranderingen in haar persoonlijke leven, met bewuste keuzes in samenhang met passie en ambitie. In de combinatie van het geheel ziet haar werkgever dat er een jonge leider is opgestaan, die haar rol vol verve pakt.

Derek Dubèl (26)

Financieel planner bij Buro Philip van den Hurk

Vijf jaar geleden begon Derek Dubèl bij Buro Philip van den Hurk als medewerker binnendienst Schadeverzekering, maar groeide door tot financieel planner. Sinds zijn benoeming tot Jong Talent 2024 is er veel veranderd: hij werd vader, trouwde en verhuisde. Die levensgebeurtenissen benadrukken volgens Derek de essentie van goed financieel plannen: altijd keuzes creëren. “Een duidelijk plan geeft rust, omdat je bij elke verandering in het leven weet dat er keuzemomenten zijn. Geen ingewikkelde constructies of droomverhalen, maar eenvoud die werkt – dát is de weg naar succes.” Met die overtuiging helpt Derek zijn klanten om grip te houden op hun toekomst.

Hannah de Vries (27)

Teammanager Klachtenmanagement bij ABN Amro

Hypothekengroep Hannah de Vries werkt als teammanager Klachtenmanagement bij ABN Amro Hypothekengroep. Door haar ervaring in de hotellerie begrijpt Hannah het belang van gastvrijheid en weet ze als geen ander dat je de klant goed moet kennen. Ze stelt klantgerichtheid en empathie centraal, en zet medewerkers in hun kracht door ze klachten zelf (creatief) op te laten lossen. Door een cultuur van service en proactieve communicatie te stimuleren, zorgt Hannah ervoor dat klanten zich gehoord voelen en vertrouwen hebben.

Joey van Druten (29)

Productowner Insurance & Pensions bij Rabobank

Als productowner Insurance & Pensions vertaalt Joey van Druten complexe vraagstukken naar klantgerichte oplossingen. Zijn scherpe visie op de toekomst van de branche, gecombineerd met zijn vermogen om te inspireren en resultaten te boeken, maken hem een drijvende kracht achter innovatie. Joey durft buiten de gebaande paden te denken en neemt eigenaarschap. Met zijn energie, ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid is Joey volgens zijn werkgever een voorbeeld voor de nieuwe generatie leiders in de financiële dienstverlening.

David Roos (29)

Projectmanager bij De Vereende N.V.

David werd in 2024 ook opgenomen in de AM Top 25 Jong Talent. Als projectmanager bij De Vereende zet hij belangrijke stappen op organisatiebrede prioriteiten. David onderscheidt zich door zijn vermogen om problemen snel te signaleren, deze bespreekbaar te maken en tot gedragen, effectieve oplossingen te komen. Daarnaast is David volgens collega’s een prettige en loyale collega met oog voor de belangen van betrokkenen. Hij bereikt goede resultaten door vanuit verbinding en coachend leiderschap collega’s te inspireren en enthousiasmeren.

Berber van der Weijde (28)

Beleidsmedewerker duurzaam schadeherstel bij Unigarant N.V.

Berber heeft een MSc in ‘Business Administration’ en een BBA in ‘International Business’. Tijdens deze programma’s ontwikkelde ze een passie voor duurzame bedrijfsvoering. In Berbers functie als beleidsmedewerker duurzaamheid geeft ze hier invulling aan door kritisch te reflecteren op uitdagingen rondom duurzaam schadeherstel. Collega’s omschrijven Berber als iemand met ‘zwierig enthousiasme voor duurzaamheid met flair, zonder de gebruikelijke spruitjeslucht die er normaal voor zorgt dat mensen dit onderwerp met opgetrokken neus benaderen’.

Max Klein Meuleman (32)

Marine Underwriter bij Chubb

Sinds zijn nominatie vorig jaar heeft Max Klein Meuleman zich verder ontwikkeld als Marine Underwriter en richt zich nu specifiek op het ontwikkelen van ‘major accounts’. In deze dubbele rol richt hij zich op enerzijds de relatie met de klant en anderzijds het analyseren, voorwaarden bepalen en beprijzen van complexe risico-overdrachten met een internationaal karakter. Op jonge leeftijd heeft hij zijn weg gevonden in een zeer specialistische tak van sport. Bij deze corporate draait het veel om aandeelhouderswaarde, toch gaat hij de discussie over duurzaamheid in de (verzekerings-)transportsector niet uit de weg.

Jessica Torcque-Baas (28)

HR-manager bij Person Plus

Jessica Torcque-Baas is HR-manager bij PersonPlus, onderdeel van Yellow Hive, en een jonge leider met lef en vakkennis. Ze zet zich in om organisaties vooruit te brengen en verandering te versnellen, zoals met de succesvolle introductie van onbeperkt verlof, wat zorgde voor meer sollicitanten, hogere productiviteit en meer verantwoordelijkheid en waardering bij medewerkers. Jessica vindt creatieve oplossingen waar anderen obstakels zien. Haar daadkracht en inspirerend leiderschap maken haar een drijvende kracht binnen de organisatie.

Pieter van der Veen (28)

Expert duurzaamheid | productmanager bij TVM verzekeringen

Pieter van der Veen heeft zich snel ontwikkeld van managementtrainee naar junior productmanager en vervolgens tot productmanager en expert duurzaamheid. Pieter werkt bij TVM aan verzekeringsvraagstukken rond de energietransitie in de transportsector: een enorme uitdaging voor de branche. Naast het ontwikkelen van dit product en de bijbehorende diensten, deelt Pieter ook actief zijn kennis op LinkedIn en als spreker op evenementen in Nederland, België en Duitsland. Zo ondersteunt en informeert hij ondernemers zo volledig mogelijk.

Loes Julicher (27)

Senior Business Development Manager bij ASR

Loes onderscheidt zich door haar leergierigheid en haar vermogen om zich snel te ontwikkelen. Van trainee tot senior projectmanager: een indrukwekkend groeipad dat wordt vormgegeven door ambitie, doorzettingsvermogen en zelfreflectie. Loes zoekt actief naar feedback, stelt haar eigen ontwikkeling centraal en durft keuzes te maken die haar verder brengen. Loes is een doener met sterke executiekracht. Ze weet projecten van de grond te krijgen en houdt daarbij altijd oog voor de mensen om haar heen. Ze betrekt collega’s, communiceert helder en weet weerstand om te buigen naar samenwerking. Daarnaast is ze proactief, standvastig en durft ze zich kwetsbaar op te stellen.

Tom Nettersheim (32)

Accountmanager bij Aon

Na enige tijd in Japan gewerkt te hebben, werkt Tom nu ruim een jaar bij Aon. Die ervaring kwam goed van pas toen er een Japanse multinational op Aons pad kwam, met vestigingen in meer dan vijftien landen. Het bedrijf kampte met een versnipperd verzekeringslandschap en een gebrek aan overzicht over risico’s en dekkingen. De klant wenste één centraal aanspreekpunt in Nederland dat zowel risicoadvies als broking voor alle Europese dochtermaatschappijen kon leveren, met hoge eisen aan risicomanagement, inzicht in bestaande en nieuwe risico’s en de mogelijkheid tot het opzetten van een captive. Tom werd dat centrale aanspreekpunt.

Marleen van der Molen (31)

Manager Commercie BtoC bij ANWB Verzekeren

Marleen is als business consultant gestart bij Unigarant en kreeg binnen twee jaar een senior managementrol. Tijdens dit selectieproces lieten meerdere toekomstige direct reports merken hoe graag ze haar als leidinggevende wilden. Ze werd direct geaccepteerd in deze nieuwe rol. Marleen is jong, slim, empathisch en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze is in staat met groepen mensen een eigentijdse invulling te geven aan oudere verantwoordelijkheden. Ze heeft een natuurlijk leiderschap en overtuigingskracht over zich. Geen grote woorden, wel grote daden. Ze heeft een leidende rol voor het hele bedrijf vanwege haar eigentijdse visie op hoe om te gaan met klanten.

Rafie Greve (23)

Accountmanager Groot Zakelijke Verzekeringen Handel, Leisure en Logistics bij Rabobank

Rafie Greve werkt inmiddels zes jaar in de branche en sinds november bij de verzekeringstak van Rabobank. Hiervoor was hij intern accountmanager bij Aon. Daar was Rafie actief in de OR waar hij zich vooral bezighield met de problemen die jongeren ervaren bij het starten binnen Aon. Daarnaast was hij als ambassadeur betrokken bij het traineeship en begeleidde hij jongeren om hun plaats in het bedrijf te vinden. Hij hielp om een beter zicht te krijgen op doorgroeimogelijkheden, perspectief en salaris.

Jolien Straathof (32)

Customer journey expert & Projectlead Climate & Environmental Risk en a.i. Productlead Hypotheken bij ING

Jolien Straathof is Customer journey expert & Projectlead Climate & Environmental Risk bij ING, en sinds oktober 2025 ook a.i. Productlead Hypotheken. Jolien is gedreven, scherp en kan complexe materie terugbrengen tot de essentie. Met een bescheiden maar krachtige stijl maakt ze het verhaal achter de cijfers begrijpelijk en inspirerend. In haar werkveld maakt zij de juiste afwegingen, wat leidt tot vernieuwende klantjourneys die strategisch én uitvoerbaar zijn. Bovendien heeft Jolien bewezen dat ze ook in een complex stakeholderveld met technische uitdagingen concrete resultaten weet te behalen.

Iwan Jolink (28)

Vennoot en financieel planner bij Buro Philip van den Hurk

Iwan Jolink startte tijdens zijn hbo-studie in 2019 als commercieel medewerker schade bij Buro Philip van den Hurk. Al snel zette hij de stap naar adviseur schadeverzekeringen. Na het behalen van zijn diploma, ging hij aan de slag als casemanager Leven en Hypotheken, om in juli 2021 door te stromen naar financieel planner. Hij heeft al verschillende initiatieven opgezet. Een platform waar je eenvoudig je overwaarde kan doorrekenen en er binnen 24 uur contact met je opgenomen wordt voor een afspraak, vindt hij het leukste initiatief. Daarnaast heeft hij de podcast Bankzaken opgericht, waar maandelijks zo’n 25.000 mensen naar luisteren.

Roel Kamps (32)

Commercieel manager bij Quintes Verzekeren & Risicobeheer

Roel Kamps groeide binnen Quintes Verzekeren & Risicobeheer uit tot een verbindende schakel tussen strategie en operatie. Na zijn start bij een kleine tussenpersoon maakte hij in 2017 de overstap naar Quintes (voormalig Guijt Verzekeren) waar hij de kansen voor groei met beide handen aangreep. Als teamleider zette hij het Belbureau op, waarbij hij verantwoordelijk is voor een team van ambitieuze studenten. In 2023 groeide hij door tot commercieel manager. Hij werkt dagelijks aan commerciële projecten en verbetertrajecten om Quintes elke dag een stukje beter te maken.

Luca Schut (26)

Commerciële binnendienstmedewerker bij No Risk

Luca Schut begon tijdens zijn studie bij No Risk en groeide door tot vaste kracht binnen het evenemententeam. Daar denkt hij actief mee over betere dekkingen voor klanten. Zijn leergierigheid en kritische blik zorgen voor continue verbetering. Dit jaar ontwikkelde hij een uniek verzekeringsproduct voor obstacle runs. Dit risico kon eerder niet in de Nederlandse verzekeringsmarkt worden gesloten. Zijn drive om klanten écht verder te helpen maakt hem een waardevolle kracht.

Manon Pesman (34)

Teammanager Productspecialisten bij Univé

Manon Pesman is teammanager Productspecialisten bij Univé en zet zich in om sociaal en duurzaam verzekeren stevig te verankeren in de organisatie. Met een loopbaan van bijna tien jaar bij Univé combineert ze haar ervaring in klantcontact en leiderschap met een duidelijke missie: de vertaalslag maken van strategie naar praktijk. In een sector die vaak risicomijdend is, weet Manon duurzame verandering in gang te zetten en werkt aan thema’s als verzekerbaarheid en toekomstbestendigheid.

Daniel Peters (30)

Senior actuaris bij Univé

Nog voor zijn dertigste groeide Daniel Peters uit tot senior actuaris bij Univé. Met zijn scherpe analytische blik en drang naar vernieuwing daagt hij voortdurend de status quo uit. Daniel onderzoekt hoe processen efficiënter kunnen en pioniert met software en methodes die inmiddels onmisbaar zijn. Zijn kracht ligt in de combinatie van inhoudelijke diepgang en natuurlijk leiderschap. Zo levert hij niet alleen betrouwbare risicomodellen, maar ook tastbare waarde in rendement, efficiëntie en strategische vernieuwing.

Ashley Sadiqova (30)

Underwriter Commercial Motor bij Allianz Benelux

Ashley Sadiqova begon bij Allianz in 2018 bij het Customer Care Center Claims. Al snel kreeg ze de verantwoordelijkheid om nieuwe collega’s op te leiden en werd ambassadeur voor cultuurverandering. In 2020 maakte ze de overstap naar de polisafdeling, waar ze 5,5 jaar met veel toewijding heeft gewerkt. Sinds 2025 is Ashley werkzaam als Underwriter Commercial Motor. Ook is ze toegetreden tot het bestuur van Young Allianz, waar zij zich inzet om jonge collega’s te verbinden, te versterken en te betrekken bij de toekomst van de organisatie.

Suzanne Eversdijk (33)

Vestigingsdirecteur bij Veldsink Advies

Suzanne Eversdijk is vestigingsdirecteur bij Veldsink Advies en genomineerd omdat ze volgens collega’s naast haar diversiteit in skillsets, verantwoordelijkheidsgevoel en ambitie, ook een voorbeeld is voor de jeugd. Daarnaast is ze een voorbeeld voor aanstormende vrouwelijke talenten, omdat ze laat zien dat je ook carrière kunt maken naast het moederschap. Door de juiste mindset en lef te tonen met een gezonde dosis doorzettingsvermogen. Ook ontwikkelt Suzanne zichzelf voortdurend door naast haar huidige rol projecten, businesslines en netwerkactiviteiten op te pakken.

Gertjan Lagarde (26)

Manager RISK Service Providing

Als jonge leider in de volmachtsector is Gertjan Lagarde verantwoordelijk voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen binnen RISK. Gertjan’s aanpak is vernieuwend omdat hij AI niet als een IT-implementatie ziet, maar als een persoonlijke productiviteitstool. Zijn visie is om elke medewerker – van senior schadebehandelaar tot student – te transformeren tot een ‘augmented professional’. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Gertjan een leidende en initiërende rol. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse operatie, de aansturing van veertig mensen en het verbeteren van processen.

Geert-Jan Franssen (34)

Coördinator integraties bij Yellow Hive

Geert-Jan Franssen heeft verschillende rollen bekleed binnen Yellow Hive: eerst als accountmanager, daarna als projectleider en de laatste vier jaar als coördinator integraties. Binnen zijn functie begeleidt Geert-Jan oud-eigenaren bij de integratie van de door hen verkochte assurantieportefeuilles. Samen met verschillende stakeholders ontwikkelde hij een integratieproces, waarmee hij zelf al veertig integraties heeft begeleid. De bedrijven varieerden daarin qua discipline en grootte.

Harmen Vollmuller (27)

Commercieel directeur bij RISK

Harmen Vollmuller werkt al tien jaar bij RISK en begon daar als junior marketeer. Hij groeide door van marketeer naar sales & marketing, toen naar manager sales & business development en sinds september 2023 is hij commercieel directeur. Binnen deze functie houdt hij zich bezig met nieuwe producten voor en contacten met volmachtgevers, commerciële afspraken met direct writers voor de online distributiekanalen en de verantwoordelijkheid voor en het initiëren van ideeën voor de SEO- en SEA-strategie.