Hoe verzekeraars AI en digitale strategie inzetten voor meer weerbaarheid

De verzekeringssector staat onder druk. Klimaatverandering, cyberdreigingen, geopolitieke spanningen en economische schommelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Tegelijkertijd veranderen technologieën en nieuwe concurrenten het speelveld ingrijpend. "De verzekeraar die nu investeert in een sterk fundament, AI strategisch inzet en samenwerking versterkt, is beter voorbereid op de toekomst", zegt Loes Andringa van EY.

Volgens de EY Global Insurance Outlook 2026 vraagt de huidige dynamiek in de verzekeringssector om een fundamenteel andere manier van denken bij bestuurders. Het gaat om het durven maken van scherpe keuzes in kapitaalallocatie, het omarmen van innovatie, het creatief inzetten van technologie en het transformeren van zowel het businessmodel als de organisatie. Alleen zo kunnen verzekeraars omgaan met de toenemende complexiteit én nieuwe groeikansen benutten.

Loes Andringa, Insurance Leader bij EY Nederland , ziet dat deze inzichten ook in Nederland steeds urgenter worden. “De vraag is niet óf er iets moet gebeuren, maar hoe snel en hoe doordacht.”

Wat maakt deze periode anders voor verzekeraars?

“Onzekerheid hoort bij verzekeren. Maar risico’s ontstaan nu sneller en versterken elkaar. Extreem weer, cyberincidenten en geopolitieke spanningen zijn geen losse gebeurtenissen meer, ze beïnvloeden elkaar continu."

"Tegelijkertijd leggen toezichthouders de lat hoger. Weerbaarheid is daardoor geen noodplan meer, maar een strategisch kernpunt. Het moet in het hart van de organisatie zitten.”

Biedt deze onrust ook kansen?

“Zeker. Onrust verhoogt de druk, maar creëert ook ruimte. Juist in deze periode kunnen verzekeraars zich onderscheiden. Internationaal zien we dat traditionele groeipaden onder druk staan. Volgens de Global Insurance Outlook zoeken verzekeraars daarom actief naar nieuwe manieren om te groeien, bijvoorbeeld via gerichte overnames, productinnovatie en scherpere keuzes in hun portfolio. Digitale transformatie speelt daarin een sleutelrol. Het draait al lang niet meer alleen om efficiëntie, maar om groei en innovatie. In Nederland is dat extra urgent door margedruk en complexe IT-landschappen.”

Loes Andringa: "Onzekerheid hoort bij verzekeren. Maar risico’s ontstaan nu sneller en versterken elkaar."

Waar moeten verzekeraars beginnen?

“Bij hun fundament. Veel IT-systemen zijn in decennia opgebouwd, vaak door fusies en maatwerk. Dat zorgt voor versnipperde data en trage processen. Wie concurrerend wil blijven, moet systemen vereenvoudigen, processen stroomlijnen en data betrouwbaar ontsluiten. Moderne platformen verbinden systemen, bieden realtime inzicht en maken snellere productontwikkeling mogelijk. Hoe sterker het fundament, hoe groter de ruimte om te groeien en te vernieuwen.”

Hoe staat het met AI in de praktijk?

“Veel verzekeraars experimenteren met chatbots, Copilot en geautomatiseerde analyses. Dat zijn belangrijke stappen, maar vaak blijven ze beperkt tot de randen van de organisatie. De echte waarde ontstaat pas als AI wordt toegepast in kernprocessen zoals underwriting, claims en klantinteractie. Dan verandert niet alleen de manier van werken, maar ook hoe waarde wordt gecreëerd."

"We zien internationaal dat verzekeraars hun AI-strategie herijken. De focus verschuift van efficiency naar het creëren van structurele waarde. Dat vraagt om andere processen, snellere besluitvorming en een nauwe integratie met de business.”

Zonder modern fundament geen schaalbare AI?

“Voor strategische inzet van AI is een stevig fundament nodig: betrouwbare data, modulaire architectuur en geïntegreerde processen. Veel organisaties lopen daar nog tegenaan. Platformmodernisering is daarom geen luxe, maar een noodzakelijke stap om AI echt op te schalen en toekomstbestendig te maken.”

Welke rol speelt DORA?

“DORA fungeert als een stresstest voor digitale weerbaarheid. Het maakt afhankelijkheden van IT-leveranciers en ketenpartners zichtbaar."

"Veel verzekeraars ontdekken dat ze nog niet volledig in control zijn. Dat vraagt om nauwe samenwerking tussen IT, risk, legal en business. Maar weerbaarheid gaat verder dan compliance. Het draait om continuïteit én om het strategisch benutten van risico’s. Dat zien we ook terug in bredere marktontwikkelingen, waarin onzekerheid een structurele factor is geworden.”

Hoe belangrijk is de menselijke factor daarin?

“Cruciaal. Technologie en regelgeving zijn randvoorwaarden, maar mensen maken het verschil. De sector kampt met schaarste aan talent zoals data-analisten en AI-specialisten. Tegelijkertijd moeten bestaande medewerkers nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Internationaal zien we dat verzekeraars hun workforce opnieuw vormgeven. Het gaat niet alleen om nieuwe skills, maar ook om andere manieren van samenwerken en organiseren. Een cultuur van leren, samenwerking en wendbaarheid maakt organisaties veerkrachtig.”

Wat is jouw belangrijkste boodschap aan verzekeraars?

“Zie onrust niet alleen als risico, maar als kans. Klanten verwachten snelheid, eenvoud en persoonlijke dienstverlening. Ze vergelijken verzekeraars met digitale platforms, niet alleen met elkaar. Wie nu investeert in een sterk fundament, AI strategisch inzet en samenwerking versterkt, is beter voorbereid op de toekomst."

"De vraag is niet of er een nieuwe schok komt, maar wie er dan klaar voor is. Verzekeraars die nu bewegen, kunnen onzekerheid gebruiken als versneller van hun transformatie en groei. Dat is ook precies wat we zien in de EY Global Insurance Outlook 2026.”

Dit artikel is gesponsord door EY .