Gesponsord Voogd: 'AI is onmisbaar in de adviesprakrijk'

De focus van Voogd, onderdeel van Alpina Group, ligt sterk op innovatie en AI. Dat blijkt uit een gesprek met twee invloedrijke pioniers van Voogd: Willem de Voogd, head of AI, en Ron Gerrits, commercieel directeur Serviceproviding. Samen zijn zij betrokken bij de koers en ontwikkelingen van Voogd. Hun missie is helder: "Slim automatiseren, zodat adviseurs sterk kunnen adviseren."

Strengere regelgeving, digitalisering en hogere klantverwachtingen zetten de sector onder spanning. Klanten willen snelheid én persoonlijke aandacht. Adviseurs willen juist efficiënter werken en toegevoegde waarde blijven leveren. Deze dynamiek vraagt om beweging. Ron Gerrits, afkomstig uit de intermediairwereld herkent knelpunten uit de dagelijkse praktijk en vertaalt ze naar concrete oplossingen. "Momenteel worden veel nieuwe tools geïmplementeerd die al langer op de wensenlijst stonden. Dat geeft energie."

Innovatie herpakt terrein

Her en der in het Voogd kantoor herinneren eerdere innovatieprijzen aan een tijd waarin technologische vernieuwing sneller zichtbaar was. Die erkenning lijkt opnieuw binnen handbereik. "Het is een aantal jaren stiller geweest op dit gebied, maar onze innovatiekracht keert terug. En dat voelt goed", aldus Willem de Voogd. Hij is de vijfde generatie De Voogd en kent de organisatie door en door. In het Innovation Lab startte hij reeds in 2017 met het toepassen van AI, onder andere voor het signaleren van fraude en het ontwikkelen van tarieven. De Voogd stond ook aan de wieg van het VoordeelPakket: data, software en AI zijn hem niet vreemd.

AI raakt kern van adviesvak

Tijdens de recente Voogd Businessdagen bleek AI hét gespreksonderwerp naar aanleiding van de presentatie van Marc Diks. Gerrits: "Digitalisering vraagt ieders aandacht, zeker ook van onze adviseurs. De klantverwachtingen, zeker die van jongere generaties, zijn enorm. Alles moet snel, mobiel en moeiteloos."

Ron Gerrits (links) en Willem de Voogd van Voogd: "Bij paniek of schade zie je dat de klant geen chatbot wil. Juist daar ligt de kracht van de adviseur .Maar om die rol goed te kunnen vervullen, moeten de achterliggende processen zo eenvoudig mogelijk zijn."

De Voogd vult aan: "Bij paniek of schade zie je dat de klant geen chatbot wil, maar een mens die echt begrijpt wat er speelt. Juist daar ligt de kracht van de adviseur – kennis, ervaring, empathie. Maar om die rol goed te kunnen vervullen, moeten de achterliggende processen zo eenvoudig mogelijk zijn."

Slim automatiseren

"De ontwikkelingen gaan snel – en het tempo versnelt alleen maar. We passen AI toe in alle processen – acceptatie, schade, mailverwerking en incasso – zodat adviseurs direct profiteren. Daarnaast kunnen zij eenvoudig zelf aan de slag: bijvoorbeeld met het uniformeren van schrijfstijl of het snel vergelijken van polisvoorwaarden. Ik ken niemand die gestart is met het gebruik van AI en dit dan afkeurt", lacht De Voogd. "Wees voorbereid mét AI, want de klant is dit ook. Het verschil is juist de opleiding en de jarenlange ervaring van de adviseur."

Wees voorbereid mét AI, want de klant is dit ook. Het verschil is juist de opleiding en de jarenlange ervaring van de adviseur”



Gerrits herkent de drempel wel: "Men is terughoudend om te beginnen met AI, maar aan de andere kant juist ook angstig om níet te beginnen. Vaak denk ik achteraf: ‘hierbij had ik AI moeten gebruiken'. Vanzelfsprekend is de drempel naar AI lager voor de jongere generatie, maar AI verrast mij elke dag opnieuw. Tijd is kostbaar en je wilt het dan ook zo efficiënt mogelijk inzetten. De menselijke touch is het meest waardevol, AI zorgt dat de administratieve processen eenvoudig en beheersbaar blijven. Slim automatiseren, sterk adviseren", vindt Gerrits.

Mens en machine samen

De echte kracht zit in de combinatie van mens en machine. "De tools versterken de adviseur", stelt Gerrits. "Ze maken het werk dan wel slimmer en sneller, maar nemen het menselijke contact niet over. AI als stille kracht op de achtergrond, de adviseur als gezicht naar de klant."

De Voogd sluit zich daarbij aan: "Alles wat gebouwd wordt, draait om die combinatie. Technologie moet versterken, niet vervangen. De adviseur blijft het anker van vertrouwen. AI maakt hem sneller, scherper en beter voorbereid."

De adviseur blijft het anker van vertrouwen. AI maakt hem sneller, scherper en beter voorbereid”

Een concreet voorbeeld is de Pakket Prolongatie Check (PPC) . Gerrits: "PPC is een voorbeeld van de toegevoegde waarde van hoe de adviseur samenwerkt met AI. Deze tool laat adviseurs in één oogopslag zien of een klant zijn verzekeringspakket voordeliger kan onderbrengen bij een andere maatschappij. Dit scheelt veel uitzoekwerk en maakt vergelijken snel en gemakkelijk. Volgend jaar volgt PPC 2.0: dan geeft AI naast een prijsvergelijking ook een automatisch advies over mogelijke extra dekkingen. Dit geeft inzicht in kosten, maar ook in kansen om de klant nog beter te beschermen."

Tegelijk start de uitrol van het BedrijvenVoordeelPakket. De Voogd benadrukt de praktische impact: "In het BedrijvenVoordeelPakket kunnen zakelijke polissen net zo eenvoudig vergeleken en afgesloten worden als in het Particuliere VoordeelPakket - uniek in de markt."

Laat ons maar de stille kracht zijn achter onze intermediairs. Dat zit in ons systeem”



"Daarnaast staat Claims Excellence op de rol: de overstap van E-schade naar de nieuwe Schademeldstraat. Adviseurs kunnen documenten als schadeformulieren en facturen eenvoudig uploaden. Het systeem leest deze automatisch in, vult de formulieren nauwkeurig in en controleert direct de dekking en mogelijke fraude. De adviseur wint hiermee veel tijd en de klant krijgt razendsnel antwoord." Gerrits vult aan: "Laat ons maar de stille kracht zijn achter onze intermediairs. Dat zit in ons systeem."

Kortste route naar succes

De ontwikkelingen gaan sneller dan snel en AI is overal. De Voogd: "Ik gebruik AI ook privé. Laatst moest ik koken voor twintig personen. AI maakte mijn planning, tot op de minuut nauwkeurig. Het werkt gewoon. En dat is precies de reden waarom het niet weg te denken is uit het dagelijks leven."

Gerrits: "Het is een soort ‘Google 2.0’, die je kunt zien als je slimme assistent. Het helpt je vooruit om je leven gemakkelijker te maken. Waarom zou je het níet gebruiken?"

De Voogd besluit: "AI kijkt objectief, is nooit moe en kent geen humeur. En bovenal: het helpt je om de kortste route naar succes te creëren. Maar de bestemming? Die bepaal je nog altijd zelf."

