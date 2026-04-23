Digitalisering bepalend voor ambities verzekeringsbedrijven

De verzekeringsbranche draait op veel plaatsen nog op verouderde IT-systemen. Dat leidt tot grote problemen, bijvoorbeeld na een overname, wijzigingen in regelgeving of bij wensen voor nieuwe AI-tools. De druk om te handelen wordt met de dag groter. "Je kunt je geen IT-systeem meer permitteren dat je beperkt."

“Daarom werken wij aan een nieuw ecosysteem voor verzekeringen”, zegt Loes Andringa, partner en Insurance Sector Lead bij EY. “Innovaties gaan zo ongelooflijk snel, dat een fundamentele herijking van de bedrijfsstrategie noodzakelijk is. Anders ga je de aansluiting missen. Je moet innovaties snel kunnen integreren, zonder je kernsysteem steeds te moeten aanpassen.”

Van systeem naar platform

Volgens Frank Wille, ceo van technologieplatform Novulo , zit de verzekeringsbranche middenin een digitale transformatie. “Kosten waren lange tijd nauwelijks een issue in deze sector, maar die component wint aan belang. Bovendien is er een overnamegolf gaande, die maakt dat systemen moeten worden samengevoegd of geïntegreerd.”

Internationalisering (“Je wilt kunnen samenwerken met internationale risicodragers”) en wet- en regelgeving (“DORA stelt nieuwe eisen aan digitale weerbaarheid”) zijn extra argumenten, vervolgt Wille. “Dit alles vereist een andere technologische basis dan waar veel organisaties nog op draaien.”

Daar komt bij dat ontwikkelingen razendsnel gaan. “Tools die vandaag beschikbaar zijn, kunnen morgen alweer zijn ingehaald door betere alternatieven. Innovatie gaat simpelweg te snel om bij te benen met upgrades van een bestaand pakket. Meestal verlengt dit juist de beperkingen.”

Nu de bestaande systeemhuizen vernieuwen, staan verzekeringsbedrijven voor cruciale keuzes. Wille gebruikt een rotonde als metafoor. “Je hoeft niet automatisch rechtdoor te rijden en vast te houden aan je huidige softwareleverancier. Je kunt een andere afslag nemen. De richting die je nu kiest, bepaalt hoe wendbaar jouw organisatie de komende jaren is.”

Losse, vervangbare componenten

Novulo heeft een strategische samenwerking met EY . Beide pleiten op IT-gebied voor composability: platforms waarmee je losse componenten in verschillende combinaties kunt selecteren en assembleren. “Dat geeft organisaties de regie die ze nodig hebben”, zegt Kartik Joshi, namens EY senior manager Tech, Strategy & Transformation.

Hij wijst erop dat de eindklant steeds hogere eisen stelt. “Die is gewend aan de gebruikservaring van online webshops en streamingplatforms en verwacht van een verzekeringsbedrijf hetzelfde.”

De verzekeraar van de toekomst maakt gebruik van alles wat er al is. Joshi: “Composable platforms stellen je in staat om binnen het hele ecosysteem componenten snel te verbeteren – zelf, samen met Novulo óf met andere partners – of te vervangen als er betere beschikbaar komen.” Als voorbeelden van componenten noemt hij een nieuw klantportaal, AI-toepassingen voor fraudedetectie of schadeherstel, en WhatsApp-integratie voor klantcommunicatie.

Replatforming is een cultuuromslag

Loes Andringa ziet in de praktijk nog veel innovaties stranden. “Verzekeraars experimenteren volop, met AI-labs en nieuwe use cases. Maar het is in de praktijk lastig toepassingen echt in te bedden in de dagelijkse werkzaamheden. Technisch kan het, maar het lukt vaak niet om het op schaal in de operatie werkend te krijgen.”

Het vergt onder meer wendbaarheid van systemen, een eigenschap die ook van belang is bij migraties. “Een overgang hoeft geen ‘big bang’ te zijn. Het kan stap voor stap, product voor product. Maar dan moet de basis op orde zijn. Dat is onze boodschap.”

Kartik Joshi benadrukt dat replatforming meer is dan een IT-upgrade. “Het is een businesstransformatie. Dat is niet eenvoudig in een sector die van nature risicobehoudend is. Het vraagt bovendien om een bredere visie. De keuze begint niet bij IT, maar bij de strategische ambitie van de organisatie en hoe technologie die moet ondersteunen. Dit vereist een cultuuromslag.”

Zoektocht naar eigen ecosysteem

Frank Wille concludeert dat het oude onderscheid tussen backoffice, midoffice en frontoffice verdwijnt. “Organisaties hebben behoefte aan een platform dat alle functies in samenhang end-to-end ondersteunt, in plaats van losse systemen die moeilijk op elkaar aansluiten. Vroeger was de polisadministratie misschien niet meer dan een noodzakelijk kwaad, een hygiënebasis, maar het is veranderd in een strategische asset.”

Volgens hem zoeken verzekeraars en gevolmachtigden naar een IT-basis waarmee ze zelf kunnen bepalen wat ze wel en niet automatiseren en welke tools ze daarbij inzetten. “Een ecosysteem waarmee je je eigen strategie kunt vormgeven. Je wilt ook kunnen voorzien in behoeftes die je over een half jaar of twee jaar hebt, die je nu nog niet kunt voorspellen. Organisaties die vandaag kiezen voor flexibiliteit, kiezen voor strategische vrijheid. Organisaties die dat niet doen, moeten dezelfde discussie over enkele jaren opnieuw voeren.”

Dit artikel is gesponsord door Novulo en EY .