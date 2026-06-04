Gesponsord Tien jaar Flyct Letselschade: van specialist naar ketenpartner

De rol van het intermediair in letselschade verandert zichtbaar. Waar adviseurs steeds vaker te maken krijgen met complexe personenschade, groeit de behoefte aan gespecialiseerde ketenpartners. Flyct Letselschade speelt daar al tien jaar op in en bouwt verder aan die rol. "Niet alleen het eindresultaat telt, maar juist ook de manier waarop een dossier wordt behandeld."

Flyct Letselschade viert dit jaar haar 10-jarig jubileum . In die periode ontwikkelde de organisatie zich van letselschadespecialist tot een brede juridische dienstverlener, met een stevige positie binnen de letselschademarkt. Centraal in die ontwikkeling staan samenwerking, inhoudelijke expertise en een duidelijke missie: bijdragen aan een positieve ervaring na een ongeluk.

“Vanaf de start positioneert Flyct zich als partner binnen de letselschadeketen, met een sterke focus op samenwerking met assurantietussenpersonen, volmachtbedrijven en verzekeraars", legt algemeen directeur Tessa ’s‑Gravemade uit. ”Door korte lijnen en een praktische, oplossingsgerichte aanpak sluit de organisatie nauw aan bij de dagelijkse praktijk van het intermediair. Tegelijkertijd onderscheidt Flyct zich door haar vermogen om schade zowel in binnen- als buitenland te verhalen. Deze internationale expertise speelt in op de toenemende complexiteit van grensoverschrijdende dossiers.”

Algemeen directeur Tessa ’s‑Gravemade.

De menselijke maat als uitgangspunt

Hoewel processen en efficiency een steeds grotere rol spelen, blijft de menselijke maat leidend. Zoals ’s‑Gravemade aangeeft, brengt de organisatie dagelijks persoonlijke benadering, inhoud en proces bij elkaar, waarbij juist die zorgvuldige afstemming het verschil maakt.

“Vanuit die gedachte is ook de missie ontstaan: het realiseren van een positieve ervaring na een ongeluk. Dat betekent dat niet alleen het eindresultaat telt, maar juist ook de manier waarop een dossier wordt behandeld. Door experts landelijk in te zetten, blijft persoonlijk contact gewaarborgd en worden slachtoffers begeleid in hun eigen omgeving. Juist in dossiers waarin juridische, financiële en emotionele aspecten samenkomen, blijkt deze aanpak van grote waarde.”

Samenwerking met intermediair als fundament

De samenwerking met assurantietussenpersonen, volmachtbedrijven en verzekeraars vormt een essentieel onderdeel van de dienstverlening. “De rol van het intermediair in letselschadevraagstukken is de afgelopen jaren zichtbaarder geworden, waardoor de behoefte aan gespecialiseerde partners verder is toegenomen. Wij sluiten hierop aan door als verlengstuk van het intermediair te opereren. Het uitgangspunt daarbij is tweeledig: enerzijds het realiseren van een positieve ervaring voor het slachtoffer en anderzijds het ontzorgen van het intermediair.”

De rol van het intermediair in letselschadevraagstukken is de afgelopen jaren zichtbaarder geworden, waardoor de behoefte aan gespecialiseerde partners verder is toegenomen”

Kwaliteit speelt volgens ’s‑Gravemade hierin een centrale rol en wordt onder meer geborgd door het NKL‑keurmerk, dat staat voor professionaliteit en transparantie in letselschadebehandeling.

“In de praktijk vertaalt deze samenwerking zich naar heldere communicatie, voorspelbare doorlooptijden en een aanpak waarin alle betrokken partijen actief worden meegenomen. Dit draagt bij aan meer grip op het proces en een efficiëntere schadeketen", zegt ’s‑Gravemade.

Verbreding van dienstverlening

Waar Flyct oorspronkelijk begon als letselschadebureau, is de dienstverlening in de afgelopen jaren bewust verbreed. De organisatie richt zich inmiddels op het behartigen van belangen van financieel gedupeerden, zowel zakelijk als particulier.

Deze verbreding omvat onder andere rechtshulp, materiële schade, loonregres en de behandeling van internationale dossiers. “Deze ontwikkeling is een logisch gevolg van de aanwezige juridische expertise en de veranderende vraag in de markt", legt de directeur uit. “Opdrachtgevers zoeken steeds vaker naar een partner die meerdere disciplines kan combineren binnen één traject. Door deze uitbreiding zijn we in staat om breder te ondersteunen binnen het gehele schadeproces. Daarmee spelen we in op de behoefte aan meer integrale dienstverlening binnen de schadeketen.”

De directie van Flyct.

Professionalisering en innovatie

De groei van de organisatie is mede vormgegeven door strategische keuzes, waaronder overnames en een management buy‑out. “Deze trajecten hebben bijgedragen aan een stevige en stabiele basis, van waaruit verder wordt gebouwd aan de toekomst. Tegelijkertijd wordt ingezet op verdere professionalisering en innovatie. Digitalisering speelt daarbij een steeds grotere rol.“

Technologie hierbij geen doel op zich, benadrukt ’s‑Gravemade, maar een middel om ruimte te creëren voor inhoudelijke beoordeling en persoonlijke begeleiding. “Door routinematige werkzaamheden te automatiseren, ontstaat meer tijd voor de complexere en mensgerichte aspecten van letselschadebehandeling.”

Blik op de toekomst

Met het 10‑jarig jubileum kijkt Flyct nadrukkelijk vooruit. ”De ambitie is om ons verder te ontwikkelen als landelijke samenwerkingspartner op het gebied van juridische dienstverlening binnen de schadeketen. Daarbij ligt de focus op verdere digitalisering, standaardisering van processen en het verdiepen van samenwerkingen met intermediairs en verzekeraars. De overtuiging is dat juist de combinatie van efficiënte processen en persoonlijke aandacht bepalend zal zijn voor de toekomst van letselschadebehandeling.”

Juist de combinatie van efficiënte processen en persoonlijke aandacht zal bepalend zijn voor de toekomst van letselschadebehandeling”

Tien jaar Flyct Letselschade laat volgens ’s‑Gravemade goed zien hoe een organisatie zich kan ontwikkelen door consistente keuzes in kwaliteit, samenwerking en klantgerichtheid. “Met die basis wordt gebouwd aan een volgende fase, waarin de ambitie om dé landelijke samenwerkingspartner te zijn verder vorm krijgt.”

Dit artikel is gesponsord door Flyct .