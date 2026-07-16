Ben jij erbij? Op 17 november is het weer tijd voor AMdag 2026!

Ben jij erbij? Op 17 november is het weer tijd voor AMdag 2026!
Beeld: Heleen Duli

Op 17 november 2026 is het weer zover! Hét evenement voor iedereen in de verzekeringsbranche: AMdag 2026. Opnieuw in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Verwacht een inspirerend programma met toonaangevende sprekers, een dag die bol staat van actuele ontwikkelingen én talloze netwerkmogelijkheden. De AMdag belooft ook dit jaar weer van grote waarde te zijn voor jou en je organisatie. De inschrijving is geopend, dus grijp je kans en maak je klaar voor de toekomst van de verzekeringssector!

De wereld verandert razendsnel en de verzekeringsbranche beweegt net zo snel mee. Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en AI, arbeidsmarkt en complexe risico’s dagen verzekeraars en intermediairs iedere dag uit. Op 17 november staan deze thema’s daarom centraal tijdens AMdag 2026. Laat je inspireren door sprekers uit het veld, ga in gesprek met je branchegenoten en ontdek hoe jij voorop kunt blijven lopen!

Opnieuw NBC Nieuwegein

Na de succesvolle eerste editie in Nieuwegein vindt AMdag 2026 opnieuw plaats in Congrescentrum NBC in Nieuwegein. Immers: never change a winning team. De bereikbaarheid is top, de beursvloer ruim, de technologie top notch en in de diverse zalen bieden de sprekers voor iedereen in de branche wat wils.

Bekijk hieronder de aftermovie van AMdag 2025. Krijg je er al zin in?

Eerste sprekers bekend!

De dagvoorzitter van AMdag 2026 is niemand minder dan televisiepresentator, journalist en mediapersoonlijkheid Humberto Tan.

Ook het programma van de AMdag krijgt steeds meer vorm. Zo geeft neuropsycholoog, auteur en hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan Tilburg University Margriet Sitskoorn ons concrete handvatten waarmee we menselijk gedrag beter kunnen begrijpen en sturen. Zo maakt ze complexe inzichten uit de neuropsychologie toegankelijk én direct toepasbaar!

Minister van Defensie, oud-fractievoorzitter van de VVD, ondernemer en auteur Klaas Dijkhoff betreedt ook het podium in Nieuwegein. Dijkhoff kan putten uit decennia aan ervaring in politiek, bestuur en ondernemerschap. Hij inspireert zijn publiek, met praktische lessen over verandering, klantgedrag, innovatie en veerkracht, in een werk- en leefomgeving die steeds dynamischer wordt. Zijn stijl is scherp, interactief en altijd gericht op nieuwe perspectieven.

Beursvloer AMdag | Beeld: Isabella Verduyn
Beursvloer AMdag | Beeld: Isabella Verduyn

Onderzoeksjournalist voor de Volkskrant Huib Modderkolk schrijft over zaken die intrigeren en tegelijkertijd angst aanjagen. Inlichtingendiensten, privacy-inbreuken, de schaduwkant van moderne technologie. Hij won onder meer De Tegel en tweemaal De Loep, schreef de twee bestsellers Het is oorlog maar niemand die het ziet en Dit wil je écht niet weten én onderzocht in zijn vierdelige BNNVARA-documentaireserie Niemand die het ziet (2024) de schimmige wereld van digitale oorlogsvoering, spionage, sabotage en desinformatie. Dat is ook waar hij je dieper in meeneemt tijdens AMdag.

Mis het niet!

Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een dag vol inspiratie, kennisdeling en ontmoetingen. Wacht dus niet en meld je hier vandaag nog aan.

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