Gesponsord Van vader op zoon: zelfstandig blijven in een consoliderende markt

Hoe blijf je als advieskantoor zelfstandig terwijl de markt steeds verder opschaalt? Bij Adviesgroep Vecht en Plassen is dat geen theoretische vraag, maar dagelijkse praktijk. Richard en Tim Berkenbosch bouwen samen aan de toekomst van hun advieskantoor, dat op termijn van vader op zoon wordt overgedragen. De vraag die zij zich daarbij stellen: met wie willen we samenwerken en hoe organiseren we groei zonder de regie over het kantoor te verliezen?

Voor Richard begon het ondernemersverhaal na een lange loopbaan bij Rabobank. Toen hij daar na 26 jaar vertrok, stapte hij in het toen nog kleine advieskantoor Adviesgroep Vecht en Plassen . Vanuit daar groeide het kantoor gestaag, onder meer door overnames van portefeuilles van andere adviseurs die wilden stoppen.

Volgens hem is dat geen toeval. “Je ziet al jaren dat de markt verandert,” zegt Richard. “Veel adviseurs boven de zestig willen stoppen, maar jonge aanwas is schaars. Dan gaan grotere partijen steeds meer overnemen.”

Ondernemen in twee generaties

Ook zoon Tim ziet dat in de markt. Toch kiezen zij er juist voor om de ‘local hero’ te blijven. Het overnemen van portefeuilles doen ze alleen als er al binding is met klanten. Groei is voor hen geen doel op zich, maar moet logisch passen bij het kantoor.

Maar groei brengt ook uitdagingen met zich mee. “Het is lastig om gekwalificeerd personeel te vinden”, vertelt Tim. “Daarom leiden we mensen steeds vaker zelf op. Zo kunnen we de kwaliteit blijven bieden die klanten van ons gewend zijn én bereiden we de volgende generatie voor op een toekomst in het vak.” Die interne opleiding is inmiddels een strategische pijler geworden. Het zorgt voor continuïteit, borgt de cultuur van het kantoor en maakt het mogelijk om jong talent te laten doorgroeien in een markt waar ervaren adviseurs schaars zijn.

In de dagelijkse praktijk vullen vader en zoon elkaar goed aan. Wat hen vooral bindt, is hun visie op klantcontact. Persoonlijk en onafhankelijk advies blijft de basis. “Mensen willen gewoon iemand kunnen bellen die ze kennen”, zegt Richard. Volgens Tim zit daar ook de reden waarom klanten blijven terugkomen. “Klanten willen ontzorgd worden en weten dat het goed geregeld is. Eerlijk zijn en doen wat je zegt, dat is uiteindelijk waar het om draait.”

Richard en Tim Berkenbosch vinden dat DAK Participatie wél ruimte laat voor samenwerking, zonder dat je als kantoor je zelfstandigheid opgeeft.

Dat zien ze ook terug in de praktijk. Het kantoor groeit vooral via mond‑tot‑mondreclame en bestaande relaties. Klanten keren terug voor een volgende stap en brengen nieuwe klanten mee. Juist dat bevestigt voor hen dat onafhankelijk advies en persoonlijk contact ook in de toekomst relevant blijft.

Mensen willen gewoon iemand kunnen bellen die ze kennen”

Hoewel persoonlijk contact centraal staat, omarmen Richard en Tim ook moderne technologie. Niet om het menselijke aspect te vervangen, maar om het te versterken. Digitale dossiers, efficiënte communicatietools en slimme analysetechnieken helpen hen om sneller te schakelen en klanten beter te bedienen.

Zelfstandig blijven, maar niet alleen

Tegelijkertijd zien ze dat de markt verandert. Consolidatie en schaalvergroting zorgen dat zelfstandig opereren minder vanzelfsprekend wordt. Voor veel advieskantoren met groeiambities is dat herkenbaar: zelfstandig blijven is belangrijk, maar hoe organiseer je dat in de praktijk? Ook bij Adviesgroep Vecht en Plassen speelt die afweging. In die zoektocht kwamen ze uit bij DAK Participatie : een model dat volgens hen wél ruimte laat voor samenwerking, zonder dat je als kantoor je zelfstandigheid opgeeft.

Participatie als strategische schakel

“Voor ons was DAK Participatie een no-brainer en in eerste instantie vooral een simpele rekensom”, zegt Tim. Maar volgens hem zit de meerwaarde niet alleen in de hogere provisie en winstdeling, maar juist ook in de manier van samenwerken. "Het model biedt ruimte om vanuit een collectief van gelijkgestemde advieskantoren te bouwen aan een rendabele portefeuille, terwijl je als kantoor zelfstandig blijft opereren. Dat maakt DAK Participatie relevant voor kantoren die in een vergelijkbare fase zitten, bijvoorbeeld bij groei, professionalisering of overdracht."

Participatiesessies "Het participatiemodel van DAK is niet alleen een nieuwe constructie, maar ook een reactie op de ingrijpende veranderingen in de adviesmarkt", zegt DAK-directeur Tim Schoonbergen. Sinds de introductie begin dit jaar organiseert het collectief daarom zogeheten participatiesessies. "We gaan met adviseurs in gesprek over de ontwikkelingen, samenwerkingen en wederzijds commitment." Lees verder

Bewuste keuzes in de praktijk

In de praktijk gebruiken Richard en Tim het participatiemodel heel bewust en selectief. “Op basis van schadeverleden, type klant en onze eigen inschatting maken we per klant een keuze. Standaardrisico’s worden bij DAK Participatie ondergebracht, terwijl afwijkende of complexere situaties via het reguliere DAK Compleet-pakket lopen.”

Juist die selectieve aanpak maakt het participatiemodel voor hen werkbaar. Het sluit aan op de bestaande manier van adviseren, zonder dat ze hun werkwijze hoeven aan te passen. Daar zit volgens DAK ook een belangrijke les: participatie vraagt om bewuste keuzes en actief sturen op kwaliteit van je portefeuille.

Tim tijdens een adviesgesprek: "Klanten willen ontzorgd worden en weten dat het goed geregeld is".

Een extra inkomstenbron voor de lange termijn

Voor de toekomst van het kantoor speelt DAK Participatie een nadrukkelijke rol. Tim ziet dat bijvoorbeeld in het opbouwen van een extra, stabiele inkomstenbron. “Ik hoop dat het zich ontwikkelt tot een mooie portefeuille die zichzelf terugverdient en daarnaast een extra inkomstenbron vormt.” Voor Richard ligt de kracht ook in het karakter van de mensen bij DAK. Hij waardeert juist het coöperatieve en menselijke aspect, in een markt die steeds groter en anoniemer wordt.

Toekomstbestendig zonder concessies

Wat bij Adviesgroep Vecht en Plassen zichtbaar wordt, is dat DAK Participatie geen los product is, maar een manier om samenwerking vorm te geven binnen een veranderende markt. De kern van het kantoor blijft daarbij hetzelfde: persoonlijk contact, onafhankelijk advies en een sterke relatie met de klant. Juist in een consoliderende markt laat Adviesgroep Vecht en Plassen daarmee zien dat toekomstbestendig ondernemen niet hoeft te betekenen dat je je zelfstandigheid opgeeft.

Dit artikel is gesponsord door DAK .